Holleins Nachfolger als Städel-Chef stellt sich vor

In Frankfurt präsentiert sich heute der neue Städel-Chef Philipp Demandt der Öffentlichkeit. Der 45-Jährige wird Anfang Oktober als Nachfolger von Max Hollein zugleich für die Kunsthalle Schirn sowie die zum Städel gehörende Skulpturensammlung im Liebieghaus verantwortlich sein. Demandt hat bisher die Alte Nationalgalerie in Berlin geleitet.

Hollein hatte als Museumsmanager mit Blockbuster-Ausstellungen wie zu Botticelli und Dürer international Aufsehen erregt. Er ist Mitte des Jahres nach 15 Jahren in Frankfurt als Direktor an die Fine Arts Museums in San Francisco gewechselt.

(dpa)