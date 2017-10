Konzert: Howard Carpendale in Frankfurt: Wer, wenn nicht er, und wann, wenn nicht jetzt!

Mit 24 Lenzen, im Jahr 1970, wollte Howard Carpendale unbedingt „Das schöne Mädchen von Seite 1“ besitzen. Damit gewann er den Deutschen Schlager-Wettbewerb. 47 Jahre später ist der 1946 im südafrikanischen Durban geborene blonde Riese mit putzigem Akzent, brummigem Teddybärcharme, wuchtiger Barockfigur und Hang zu gefühlvollen Ohrwürmern bescheidener und demütiger: „Isch möschte, dass ihr heute Abend nach Hause geht und diese Kerl da oben auf die Bühne ein bisschen besser kennegelörnt habt.“

Nach wie vor betört der 1967 in Germany mit deutsch gesungenen Beat-Gassenhauern gestartete Sänger, Noch-immer-„Beatles“-Fan und einstige Elvis-Presley-Imitator die Damenwelt zuhauf. Fasziniert zeigen sich sowohl die mit ihm Gereiften als auch wesentlich jüngere Semester. Längst ist der Entertainer vom typisch deutschen Schlager auf eine Mixtur aus Pop, Rock sowie weiteren Zutaten umgeschwenkt. Sein Charisma hat er, der sich einige Jahre vom Tourneeleben auch aufgrund seiner Erkrankung an Multipler Sklerose zurückgezogen hatte, nicht verloren – auch aufgrund des unverwüstlichen Wiedererkennungeffekt seiner zahllosen Evergreens.

Vor allem die holde Weiblichkeit fühlt sich davon angesprochen, aber es tummeln sich auch einige romantisch veranlagte Herren unter den zum Teil mit riesigen Blumensträußen Bewaffneten. Eindringlich zielgenau gehen sowohl Howard Carpendale als auch die zum Teil von weit her angereiste Fangemeinde vom ersten Ton an zur Sache: Nach düsterem Intro, das auch Bands des Gothic Rock gut zu Gesicht stünde und im Publikum erste Mutige zum Tanzen animiert, macht sich Howie subtil ans Eingemachte: „Fühlst Du es auch unter der Haut?“ fragt er im Titelsong seines aktuellen Albums „Wenn nicht wir“ sozialkritisch. Dazu gibt’s ein künstlerisches Statement seines üppig besetzten Begleitensemble mit vier Vokalisten und einem an den Sound von Bruce Springsteen erinnernden Saxofonisten.

Aus dem Schlagerbarden von einst wurde ein altersweiser unruhiger Geist mit umgehängtem Schal, der die in Unordnung geratene Welt, in der wir leben, gezielt hinterfragt, aber seinen Anhängern auch suggeriert „Das ist unsere Zeit“. Auch „Unter einem Himmel“, „Milliarden Geschichten“ und das schon 1991 veröffentlichte „Willkommen auf der Titanic“ lassen sich in die Kategorie soziopolitisch gesellschaftskritisch einordnen. Doch das längst außer Rand und Band geratene Publikum, betört von Mr. Carpendales stets eine Spur ins Ironische, mit mehr oder minder feinen Witzen und Sketchen gewürzten Überleitungen, singt, klatscht, jubelt und frohlockt am lautesten, wenn Howie tief in der eigenen Vergangenheit wühlt: „Ti Amo“, „Fremde oder Freunde“, „Tür an Tür mit Alice“, „Dann geh doch“ oder „Nachts, wenn alles schläft“ sorgen für kollektiv enthusiastische Ausbrüche, funktionieren als Selbstläufer, gleich, ob der Charmebolzen sie nostalgisch mit Band, im Akustik-Set oder nur zum Klavier präsentiert.

Mühelos könnte Howard Carpendale ganze Konzertreihen mit seinen Evergreens füllen. Doch das aktuelle Album will ebenso promotet werden. Außerdem gibt’s manche Coverversion: Doch „I Should Have Known Better“ von den „Beatles“, „Simply The Best“ von Tina Turner, „Mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens sowie „Islands In The Stream“ von Dolly Parton und Kenny Rogers können die Original-Interpreten allesamt besser. Egal. Im Zugabenteil darf „Hello Again!“ ebenso wenig fehlen wie die lapidare Feststellung „Das alles bin ich“.