Wahl in München: «I bims» ist «Jugendwort des Jahres»

«I»-was? Na «I-bims»! Die etwas andere Art zu sagen «Ich bin» hat der Langenscheidt-Verlag zum Jugendwort des Jahres gekürt. Noch Fragen? «Isso», so «vong» Ergebnis her.

«I bims» ist das «Jugendwort des Jahres». Es bedeute, «Ich bin», teilte der Langenscheidt-Verlag am Freitag in München mit. Zur Auswahl hatten 30 Begriffe gestanden, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht. Eine 20-köpfige Jury hatte das Wort gewählt. In einer unverbindlichen Online-Abstimmung war «I bims» auf dem zehnten Platz gelandet. Spitzenreiter war der Ausdruck «Geht fit» als Bezeichnung für etwas, das klar geht. Rund eine Million Stimmen waren diesmal abgegeben worden - laut Verlag so viele wie noch nie.

Im vergangenen Jahr lag «isso» als Zustimmung oder Unterstreichung von etwas vorne. Die Jury entschied sich aber für «Fly sein», einen Begriff aus der Hip-Hop-Szene, der so viel heißt wie: jemand oder etwas «geht besonders ab». Die Wahl ist eine Werbeaktion des Langenscheidt-Verlags und findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt.

