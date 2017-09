Musikfest im Straßenbahndepot: Ian Bostridge in Frankfurt: „Winterreise“ im Herbstregen

Das Wetter griff lautstark in die Konzertdramaturgie ein: Feuchte Kälte, Zugluft, prasselnde Wassertropfen und jede Menge Reisegeräusche, die vom Frankfurter Hauptbahnhof herüberschepperten: Tenor Ian Bostridge sang im Gutleut-Straßenbahndepot mit Schuberts „Winterreise“ gegen eine dramatische Geräuschkulisse an. Für Zuschauer, Sänger und Pianist eine Extremerfahrung, hart an der Grenze des Machbaren.

Als sich die lange Einlass-Schlange der Konzertbesucher an der Heilbronner Straße die warme Septembersonne ins Gesicht scheinen ließ, glaubte man die existenzielle Wucht von Schuberts „Winterreise“ weit entfernt. Kaum aber hatte der berühmte Tenor mit der hager aufragenden Gestalt und dem intensiven Blick die Bühne im Straßenbahndepot geentert, war’s mit Sonne, Licht und Wärme vorbei. Wer nicht die Winterjacken dabei hatte, fühlte sich im Konzert des Musikfests „Fremd bin ich...“ bald selbst wie die einsame Seele in Schuberts Liederzyklus: Frierend, den Stürmen ausgesetzt und von „bunten Blumen“ träumend, „so wie sie wohl blühen im Mai“, – so heißt es im siebten Lied „Frühlingstraum“ in den Zeilen Wilhelm Müllers. Ian Bostridge, der sich obsessiv mit Schuberts „Winterreise“ auseinandergesetzt und ein viel beachtetes Buch über die 24 Schmerzenslieder geschrieben hat, fühlte sich durch den ungewöhnlichen Ort extrem inspiriert. Das verriet er nach dem Konzert.

Sinnbild der Einsamkeit

Nicht nur der wuchtige Regen, auch das Taubengurren und vor allem der einsame Beobachter mit seiner Plastiktüte hätten ihn tief bewegt. In der Tat stand mitten in den Regenfluten, geradezu als Sinnbild existenzieller Einsamkeit, lange ein dunkelhäutiger Mann hinter der Absperrung an der Mannheimer Straße, hinter Ian Bostridge immer im Blickfeld der Konzertbesucher. Zufällig vorbeigekommen, lauschte auch er, nur mit einer blauen Anorak-Kapuze geschützt, den herüberklingenden Schubert-Akkorden. Glücklicherweise hatte die Alte Oper verstärkende Mikrofone eingesetzt, denn das filigrane Vokalwerk ist nicht mit Mozarts temperamentvollem Requiem zu vergleichen, das im letzten Jahr an selber Stelle begeisterte. Als es aber ausgerechnet bei den Zeilen „Ach, dass die Luft so ruhig! Ach, dass die Welt so licht!“ aus allen Eimern zu schütten begann, geriet alle Technik an ihre Grenzen, während der englische Sänger, gehüllt in einen wollenen Schal, lange Blicke mit seinem Pianisten Julius Drake wechselte. Was wäre passiert, hätte es ein handfestes Gewitter gegeben?

Dass Ian Bostridge mit seiner bizarren Körpersprache und seinem bedingungslosen Gesang viele Menschen inspiriert, beglaubigt eine Frau, die drei Stunden an der Kasse stand, um in der ersten Reihe direkt vor dem Mikrofon des Sängers sitzen zu können. Extra aus Dortmund angereist, hatte Ian Bostridges Konzert die Kinderbuchautorin Doris Maißner-Johannknecht vor 15 Jahren derart gefesselt, dass sie begann, einen Roman über ihn zu schreiben.

Rettender Wollschal

„Ja, ich habe gefroren – extra für ihn“, sagt die 69-Jährige nach dem kühlen Konzert zufrieden, übrigens bestens ausgerüstet mit Wollschal und Wintermütze. Den Merino-Schal mit der drolligen Wiener Aufschrift „Eh’ wurscht“, hat sie während des Konzerts dem Pianisten geliehen.

„Eh’ wurscht“? Fehlanzeige. Hinterher bedankte sich Julius Drake bei ihr mit den Worten: „Sie haben mich gerettet, ohne Sie hätte ich mir eine böse Erkältung geholt.“ Nicht nur er, auch so mancher Besucher wird mit Taschentuch und Halstabletten noch lange an das Konzert denken.