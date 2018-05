„Ich bin nur der Sänger“

Alice Cooper ist dieses Jahr 70 geworden und will sich auf seine alten Tage noch einmal so richtig austoben. Nach einem einzelnen Gastspiel auf dem Hessentag 2016 in Herborn tourt er jetzt mit Filmstar Johnny Depp („Fluch der Karibik“, „Edward mit den Scherenhänden“) und „Aerosmith“-Gitarrist Joe Perry durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und tritt am 29. Juni auch in der Frankfurter Jahrhunderthalle auf. Die Supergroup nennt sich „Hollywood Vampires“ in Anspielung auf Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon und andere früh verstorbene Rockstars. Diese Berühmtheiten bildeten in den 70er Jahren einen Club von exzessiven Alkohol-Liebhabern in Los Angeles. Mit Alice Cooper sprach Olaf Neumann über Drogen, wahre Revolutionäre und die Auferstehung der Blutsauger aus Hollywood.

Mr. Cooper, die Supergroup „Hollywood Vampires“ kommt gleich mit drei Gitarristen: Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Henrikson, der u.a. mit Lady Gaga gespielt hat. Was zeichnet dieses Saiten-Trio aus?

ALICE COOPER: Es ist wirklich interessant, wie Johnny Depp und Joe Perry bei den Songs zusammen spielen. Sie kreieren einen ganz speziellen Sound mit hohem Wiedererkennungswert. Die ursprüngliche Idee hinter den „Hollywood Vampires“ war, all unseren toten Freunden zu huldigen. Deshalb spielten wir Songs von den „Doors“, John Lennon, „T. Rex“ und „The Who“. Im Grunde sind wir die teuerste Coverband der Welt. Aber wir spielen auch eigene Songs, die sich sehr deutlich von den Covern unterscheiden.

Wie funktionieren die „Hollywood Vampires“?

COOPER: Bei dieser Band ist meine Rolle ein bisschen anders als sonst, denn auch Johnny und Joe schreiben Texte. In meiner eigenen Band bin ich der einzige, der das tut. Ich finde es cool, diesmal nur der Leadsänger zu sein und nicht der Bandboss. Das bedeutet für mich viel weniger Druck.

Was hat Sie dazu veranlasst, ausgerechnet mit dem Filmstar Johnny Depp eine Band zu gründen?

COOPER: Johnny ist ein sehr versierter Gitarrist, er gibt Joe Perry manchmal Unterricht. Bei den Songs wechseln sie sich mit den Soli immer ab. Zuerst spielt Joe eines, und dann folgt Johnny mit einem eigenen Solo. Er hat uns alle total überrascht mit seinem Spiel; für mich ist er in erster Linie Gitarrist. Er machte bereits Musik in einer Band, bevor er Schauspieler wurde. Johnny fühlt sich in beiden Rollen wohl: in der des Jack Sparrow und der des Leadgitarristen.

Wie ernst nimmt Depp seine Rolle in der Band?

COOPER: Immer, wenn ich ihn zu Hause besuche, spielt er Gitarre. Ich habe den Eindruck, die Musik ist seine große Liebe. Die Schauspielerei kommt bei ihm erst an zweiter Stelle. Ich bin gerade dabei, den Gesang für das zweite Album der „Hollywood Vampires“ aufzunehmen. Es soll nach der Tournee erscheinen. Alle in der Band sind übrigens extrem gute Musiker. Unser Schlagzeuger bei dieser Tour ist Glen Sobel, mit dem ich seit 2011 arbeite. Unser Bassist spielt sonst in der Band von Ace Frehley, und von „Aerosmith“ haben wir uns den Keyboarder ausgeliehen. Mit solchen Leuten braucht man nicht lange, um eine Show auf die Beine zu stellen.

Eine Alice-Cooper-Show ist großes Theater mit Galgen, Giftschlangen, Kettensägen und Elektrischem Stuhl. Spielen Sie auch bei den „Hollywood Vampires“ Theater?

COOPER: Nein, ich bin bei dieser Band nur der Sänger. Meine Soloshows sind große Produktionen und konzentrieren sich auf diesen mystischen Charakter Alice Cooper, den ich so gerne spiele. Weil es einfach Spaß macht. Bei den „Vampires“ bin ich zwar immer noch Alice, aber nicht der, den man kennt. Ich bin dann Alice, der Leadsänger. Ich spreche sogar das Publikum an, was der alte Alice nie tun würde. Ich erzähle Geschichten von Jim Morrison, John Lennon oder Keith Moon, die ich alle persönlich gekannt habe. Es ist für mich sehr entspannend, mit den „Vampires“ aufzutreten, denn es fühlt sich an als spielte ich in einer Barband.

Wie klingen die Songs, die Sie für die „Vampires“ geschrieben haben?

COOPER: Für mich klingen sie sehr ungewöhnlich. Kürzlich schickten mir Johnny und Joe die Demos von einigen Songs, an denen sie gerade arbeiten. Ich hörte sie mir an und dachte: „Wow, das ist wirklich anders!“ Als nächstes werde ich dafür Texte schreiben. Es klingt weder nach Alice Cooper, noch nach „Aerosmith“, sondern sehr eigen. Es ist immer noch Hardrock, aber in einer anderen Geschmacksrichtung.

Eine Herausforderung für Sie als Sänger?

COOPER: Yeah, ich glaube, die „Hollywood Vampires“ erweitern sowohl meine Palette als Sänger als auch meine Vorstellungskraft als Künstler. Sie holen bisher Unbekanntes aus mir heraus. Und das mag ich! Mir gefällt, dass ich mit dieser Band Dinge tun kan, die mit meiner eigenen Band so nicht möglich sind.

Wie reisen die Hollywood Vampires von Gastspielort zu Gastspielort?

COOPER: Mit einem Businessjet! Wir touren durch Europa mit unserem eigenen Flugzeug, einer GV. Mit der „Alice Cooper Band“ hingegen reise ich immer im Nightliner, weil man sich darin wie zu Hause fühlt.

Ihre Band ist nach einem „Trinkerclub“ benannt, den Sie in den frühen 70er Jahren mitgründeten. Wie kam es dazu?

COOPER: Das Lokal „Rainbow Bar And Grill“ in Hollywood war damals ein beliebter Musikertreff. Immer wenn ich dorthin kam, waren Leute wie Ringo Starr, Harry Nilsson, Keith Moon, Micky Dolenz und Bernie Taupin schon am Trinken. Die Betreiber stellten uns das oberste Stockwerk zur Verfügung, dort konnten wir in Ruhe Krach machen. Weil wir uns regelmäßig trafen, bekam unsere illustre Runde den Namen „Hollywood Vampires“ verpasst. Wir saugten den Alkohol in uns auf wie Vampire das Blut. Wer unserem exklusiven Club beitreten wollte, musste die anderen unter den Tisch saufen. Als Jahrzehnte später Johnny Depp und ich beschlossen, gemeinsam Musik zu machen, erzählte ich ihm von den „Hollywood Vampires“. Da hatte er die Idee, eine Band zu gründen, die ausschließlich in Bars spielt – und zwar die Songs meiner verstorben Freunde aus dem „Rainbow“. Und dann wurde aus unserer kleinen Band ziemlich schnell was Großes.

Was war damals Ihr Lieblingsdrink?

COOPER: Kanadischer Whiskey und Coca-Cola. Und ich habe eine Menge davon getrunken. Das „Rainbow“ war unser Clubhaus, wenn wir mal nicht auf Tour oder in einem Tonstudio waren. Ein Zufluchtsort, wo man dem Musikgeschäft für eine Weile entfliehen konnte. Dort konnte man Gespräche unter Brüdern führen.

Wer von Ihnen hat am meisten getrunken?

COOPER: Ich war in unserem Club der mündigste Trinker. Ich konnte die ganze Nacht saufen, ohne die Treppe herunterzufallen. John Lennon und Harry Nilsson haben sich oft gestritten, wenn sie betrunken waren. Sie waren große Debattierer. Am meisten vertragen konnte Janis Joplin. Sie soff uns alle unter den Tisch.

