Virtual Reality: Im Sog der künstlichen Welten

Trent Haaga wandelt zwischen den Welten. Der amerikanische Regisseur dreht Horror-Filme, entwirft aber auch Geschichten für Videospiele wie „The Evil Within 2“. Beide Arbeitsfelder werden von dem 46-Jährigen mit der gleichen Leidenschaft beackert, wobei er in der Spiele-Branche die größere kreative Herausforderung findet. Denn jede Aktion des Spielers wirkt sich auf das Geschehen aus und verlangt nach einem neuen Erzählstrang. „Einen Film zu entwickeln, bedeutet etwa 90 bis 100 Seiten reine Schreibarbeit. Bei einem Game sind es über 300 Seiten, weil die Handlung wesentlich komplexer ist.“ Außerdem genießt Haaga den künstlerischen Freiraum, den ihm Spiele-Entwickler bieten.

„Es herrscht mehr Offenheit als in der Filmszene. Die Videospiel-Designer haben noch die Frische und den Drang, etwas ganz Neues zu erschaffen und spannende Storys zu erzählen.“ Die Begeisterung teilt Trent Haaga mit prominenten Regie-Kollegen wie Steven Spielberg. Der Oscar-Preisträger beteiligt sich an Konsolen-Spielen („Medal of Honor“) und lässt sich im Umkehrschluss von deren Schnitt- und Bildästhetik inspirieren.



Auch auf der diesjährigen „B3 – Biennale des bewegten Bildes“, die vom 29. November bis 3. Dezember in Frankfurt zu sehen ist, stehen Computerspiele als Kunstwerke im Mittelpunkt. „On Desire – Über das Begehren“ lautet das Motto der Leitausstellung mitten in der Frankfurter Innenstadt auf dem Gelände des künftigen Hochhausquartiers FOUR. „Leidenschaft, Sehnsucht, auch Sucht, all das, was Games ausmacht, manifestiert sich in unserem Thema“, sagt Professor Bernd Kracke, künstlerischer Leiter der Biennale. Im Konferenzprogramm widmen sich sechs Veranstaltungen aktuellen Fragestellungen der Branche, etwa wohin der Weg der „Virtual Reality“ führt und wie das deutsche Fördersystem für Spiele reformiert werden muss.

Mehr als nur Zeitvertreib

„Computerspiele sind in den letzten Jahren zum ausdrucksstarken Medium für das Geschichtenerzählen avanciert“, sagt Bernd Kracke. Noch vor zwanzig Jahren wäre es undenkbar gewesen, Konsolen-Abenteuer in einer Kunstausstellung zu präsentieren. Da galten Computerspiele als reiner Zeitvertreib von Teenagern, die der Welt entfliehen wollten. Der renommierte US-Filmkritiker Roger Ebert wetterte seinerzeit: „Kein Spiel ist es wert, mit den großen Dramatikern und Malern der Kunsthistorie verglichen zu werden.“

Sollte Nintendos „Super Mario“ etwa ebenbürtig sein mit Shakespeare oder der „Mona Lisa“? Für Ebert ein absurder Gedanke. Doch mittlerweile wurden bedeutende Spiele in die Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen. „Games etablieren sich als ernst zu nehmendes, von einem immer größer werdenden Publikum wahrgenommenes Kulturgut“, sagt Medienwissenschaftler Andreas Rauscher.

In den USA gelten Video- und Computerspiele seit dem Jahr 2011 von Rechts wegen als Kunstwerke, gleichbedeutend mit Büchern und Filmen, da sie Ideen und Botschaften von sozialer Relevanz transportieren. „In den Geschichten, die interaktiv erzählt werden, sehen wir unsere eigene Menschlichkeit gespiegelt“, meint der amerikanische Medien-Experte Chris Melissinos. Zwar fällt es schwer, den philosophischen Nährwert eines „Pac-Man“ (1980) zu erkennen, der in einem Labyrinth Punkte frisst und vor Gespenstern flüchtet. Aber Melissinos verweist darauf, es habe bereits in den Anfangszeiten der Computer-Epoche solche Entwickler gegeben, die gesellschaftlich relevante Themen behandelten. Im gleichen Jahr, als „Pac-Man“ erschien, entwickelte David Theuer das Spiel „Missile Command“ für Atari, in dem die atomare Bedrohung während des Kalten Krieges kritisch hinterfragt wurde. „Ein Künstler beobachtet die Welt um sich herum und verarbeitet die Entdeckungen in seinem Werk – nichts anderes hat Theuer getan.“

Quantensprung

Allerdings scheiterten die Ambitionen der Pioniere häufig an der technischen Umsetzung. So geistreich „Space Quest“, „Larry Laffer“ und andere Adventures auch waren – verpixelte Klötzchen-Grafik und piepsender Spielhallen-Sound disqualifizierten sie in den Augen der Kritiker als echte Kunst. Vergleichbar mit den Ursprüngen des Kinos, das lange Zeit als Budenzauber auf Jahrmärkten galt. Einen ersten Quantensprung gab es in den 90er Jahren. Ausschlaggebend war der Erfolg der Firma „LucasArts“, die auf die neue CD-Rom-Technologie setzte. Das Unternehmen des „Star-Wars“-Schöpfers George Lucas brachte „Rebel Assault“ (1993) heraus, einen Sternenkrieg zum Mitspielen im Hollywood-Format – inklusive eigens gedrehter Filmsequenzen und Orchestermusik.

Auf einmal steuerte man nicht länger Strichmännchen, sondern lebensecht wirkende Charaktere über den Bildschirm. Die perfekter werdende Illusion erleichterte es dem Spieler, sich mit den Figuren zu identifizieren. Inzwischen hat sich die künstliche Realität so dicht an die Wirklichkeit angenähert, dass es kaum noch einen Unterschied macht, ob man mit dem Helden „Thor“ auf der Kinoleinwand mitfiebert oder mit seinem digitalisierten Ebenbild auf der Konsole. Daraus resultiert eine ästhetische Wechselwirkung, die besonders in den populären Verfilmungen der Marvel-Comics auffällig ist. Bei „Avengers“, „Spider-Man“ und Co. finden sich massenweise Action-Einlagen, deren Optik von Videospielen beeinflusst ist. Zugleich dienen diese effektgeladenen Szenen als Vorbilder für neue Games.

„Der Sog der bewegten Bilder hat im Lauf der Jahre bei vielen Kinogängern den Wunsch ausgelöst, selbst in die imaginären Welten einzutauchen“, meint Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger. „Dabei werden nicht allein die Spielfiguren immer menschenähnlicher, auch die Inhalte gewinnen an Tiefgang. Im vergangenen Jahr sorgte das Online-Spiel „That Dragon, Cancer“ für Furore, das ein Elternpaar in den Mittelpunkt rückt, dessen Sohn an Krebs erkrankt.

Sogenannte „Open World Games“ der Marke „Red Dead Redemption“ oder „Grand Theft Auto“, in denen man sich frei bewegen kann, haben längst die erzählerische Dichte eines Spielfilms erreicht. Und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen.

Werke im Stil von Sonys „Until Dawn: Rush of Blood“ lassen bereits erahnen, wohin die Reise geht. Die Atmosphäre dieser Geisterbahnfahrt durch einen Parcours voller Horror-Gestalten ist atemberaubend – und das Gefühl schwindelerregend, wenn die virtuelle Lore plötzlich ins Bodenlose stürzt. Aus einem Spiel wird ein Ganzkörpererlebnis. Szene-Kenner wie Chris Melissinos sind überzeugt, der emotionale Rausch der Video-Games könne Filme, Bücher und Malerei übertreffen. „Wenn die Möglichkeiten einmal voll ausgeschöpft sind, wird man erkennen, dass das Computerspiel eine der wichtigsten Kunstformen in der Geschichte der Menschheit ist.“