„Bilderbuch“ sind im Offenbacher „Capitol“ schamlos selbstverliebt: Immer schön rumzicken

Weit um die Ecke, bis an die Messehallen in der Offenbacher Kaiserstraße, reicht die imposante Menschenschlange. Eigentlich sollten um diese Zeit, kurz vor 20 Uhr, die Besucher schon im „Capitol“ sein. Doch der Sicherheitscheck zieht sich in die Länge, umständlich, aber notwendig. Realität 2017.

Drinnen unterhält im Vorprogramm schon „Mavi Phoenix“ samt DJ. Zwischen R’n’B, Soul, Elektropop und Hiphop mit gelegentlichem Auto-Tune oszilliert die zierliche Anfangszwanzigerin aus dem österreichischen Linz so vehement, dass ihr Pferdeschwanz gar nicht mehr aufhören will zu wippen. Tatsächlich attestierten schon einige einschlägige Fachpublikationen dem weiblichen Nachwuchs und den gerappten Ratschlägen für Frauen, sie hätten „das Potenzial, das nächste große Ding aus Österreich zu werden, so wie die Band „Wanda“ oder eben „Bilderbuch“.

Eine Stunde später wird „Bilderbuch“-Frontmann Maurice Ernst den Song „Sprit N’ Soda“ mit den Worten „erst spielten wir im ,Zoom‘, dann im ,Gibson Club‘, und jetzt sind wir hier“ einleiten. Doch bis dahin dauert’s noch.

Nach „Mavi Phoenix“ staut es sich an der Getränkebar und an den Toiletten. Wer die Abwechslung sucht, dem bleibt die Menschentraube vorm Merchandising-Stand oder draußen eine Zigarette. Warum in der ehemaligen Synagoge so eine unglaubliche Hitze herrscht, dass viele Besucher bald in Schweiß zerfließen? Wer hat an der Heizung gedreht? Das bleibt ein Rätsel, ebenso wie die offensichtliche Überfüllung der Halle und die noch immer an der Abendkasse erhältlichen Tickets.

Dann starten „Bilderbuch“ endlich durch mit ihrem ersten deutschen Auftritt, der nach dem aktuellen Album „Magic Life“ überschrieben ist: „I <3 stress“ lautet der kryptische Titel zum Einstieg. Ein Muntermacher mit Synthesizer-Einsatz, wimmernden Stromgitarren und, richtig geraten, Auto-Tune. Ein wenig nach verstorbenem Großmeister „Prince“ klingt das, wenn Maurice Ernst mit Kopfstimme reimt „Bless / Ich komm’ zu spät / Zu meiner Thaimassage (Thaimassage) / Hol’ den Porsche aus der Garage“. Im Hintergrund jubilieren zwei schwergewichtige Harmonievokalistinnen, als gospelten sie in Alabama in der Sonntagskirche.

Hinterm Hintern her

Bei „sneakers4free“ tut sich eine meterhohe Wand aus weißen Sneakern auf. Später, als sich der exaltierte Maurice Ernst aus seinem Outfit schält, wird ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Fila sichtbar. Der weltweite Sportschuhkult treibt immer skurrilere Blüten. „Bilderbuch“ robben und reiben sich ausführlich lasziv durch ihr Repertoire aus vier Studioalben. Als stets tanzbar erweist sich die mit launigen Überleitungen von Maurice Ernst („Wie geht Religion? So geht Religion!“) versehene Mixtur aus aufgewecktem Indierock, Soul, Funk, R ’n’ B und Elektropop, die vom hingerissenen Publikum textsicher mitgesungen wird.

Wenn „Bilderbuch“, die schon häufiger als legitime Nachfolger von Falco apostrophiert wurden, die Pophistorie zitieren, dann stets in großem Stil: Von Prince, James Brown, David Bowie oder „Sly & The Family Stone“, aber auch von Kanye West oder Jay-Z künden die Inspirationen. Gitarrist Michael Krammer bearbeitet sein Instrument mit präziser Passion, mit Kopfnicken Richtung Jimi Hendrix. Bassist Peter Horazdovsky, der parallel auch fluffig Keyboards, Kathedralenorgel und exotische Elektronikspielereien beisteuert, sowie Schlagzeuger Philipp Scheibl fungieren derweil als grundsolide Rhythmussektion mit erstaunlich „schwarzer Seele“. Derweil gibt Maurice Erns augenzwinkernd das von Hedonismus und Dekadenz angestachelte Abziehbild eines Entertainers inklusive geziertem Hofknicks. Ein wenig überspitzter Freddie Mercury hier, ein bisschen überzeichneter Michael Jackson da. Selbstironische Selbstüberhöhung dient „Bilderbuch“ als Fundament.

„Schick Schock“ lautet nicht nur der Titel des dritten Albums, sondern auch eine längst populäre Songhymne mit der Kernzeile „Du bist hinter meinem Hintern her“. Dieser vorlaute Ösi-Schmäh, gepaart mit zickiger Affektiertheit, Schamlosigkeit und selbstverliebter Nonchalance, wirkt so überkandidelt, dass das Publikum die Attacken auf Norm und Etiketten stets als Satire goutiert.

Im Dauerstakkato rattern „Bilderbuch“ durch „Erzähl deinen Mädels, ich bin wieder in der Stadt“, „Gigolo“, „Plansch“ und „Spliff“, immer an der Grenze zur Hysterie oder zum Nervenzusammenbruch entlang. Bis zum finalen Schmachtfetzen „Sweetlove“ .