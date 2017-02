Deutsches Fernseh-Krimi-Festival: In Wiesbaden lauert das Verbrechen

Im März lauert im sonst so beschaulichen und mondänen Wiesbaden das Verbrechen – zumindest in Film und Literatur: Beim Deutschen Fernseh-Krimi-Festival vom 7. bis 12. März sind die besten 10 TV-Produktionen 2016 in der Wiesbadener Caligari-Filmbühne auf Großleinwand zu sehen. Und erstmals in der 14-jährigen Geschichte des Festivals trifft Film auf Literatur, denn das Krimi-Festival und das Bücherfest „Krimi-März“ sind enge Komplizen geworden – eine verbrecherische Paarung.

„Für die Stadt bietet die Kombination von Deutschem Fernseh-Krimi-Festival und Krimi-März eine einmalige Chance, die Literatur und Fernsehfilm zusammenführt“, freut sich Rose-Lore Scholz, Kulturdezernentin der Landeshauptstadt. Ihre Idee war es auch, das Krimi-Bücherfest, das bisher im Herbst stattfand, in den März zu verlegen und somit ein spartenübergreifendes, interdisziplinäres Festival zu stemmen. Vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main gibt es für dieses größte Krimi-Festival, das je im Rhein-Main-Gebiet stattfand, eine Förderung von 50 000 Euro. „Sonst hätten wir das nicht geschafft“, sagt Scholz.

Rechter Terror

Für den Fernseh-Krimi-Preis 2017 hat die Jury Filme ausgesucht, die oft brisante und aktuelle politische Stoffe behandeln: So geht es im Eröffnungsfilm „Sanft schläft der Tod“ um die Stasi-Vergangenheit einer Familie. Der ARD-Mehrteiler „Mitten in Deutschland“ geht der Frage nach, wie mit dem NSU ein neuer rechter Terror in Deutschland entstehen konnte. In „Verlorene Sicherheit“ aus der Senta-Berger-Reihe „Unter Verdacht“ ermittelt die Kommissarin in islamistischen Kreisen, und Dominik Graf begibt sich in seinem Thriller, Roadmovie und Länderporträt „Zielfahnder – Flucht in die Karpaten“ wieder einmal auf die Fersen der organisierten Kriminalität aus Osteuropa.

Der Sieger des Wettbewerbs wird am 10. März gekürt. Zudem wird erstmals ein Drehbuchwettbewerb für Nachwuchsautoren ausgetragen. Aus den vier besten Exposés liest der Frankfurter Schauspieler Isaak Dentler am 8. März.

Politisch wird es auch beim Wiesbadener Krimi-März, der vom 3. bis 30. März über die Bühne geht: Unter dem Schwerpunktthema „Kriminalität in Europa“ lesen namhafte Krimiautoren wie Wolfgang Schorlau („Dengler“), Volker Kutscher und die mit internationalen Preisen ausgezeichnete brasilianische Schriftstellerin Patricia Melo nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in Frankfurt und bei den „Darmstädter Krimitagen“, die Ende März stattfinden.

Zu den prominenten Gästen, die sich beim Eröffnungstag des Deutschen Fernseh-Krimi-Festivals am 7. März dem Gespräch mit Moderator Knut Elstermann stellen, gehören unter anderen die Schauspieler Fabian Busch, Manfred Zapatka und Marleen Lose.

Auch Marco Kreuzpaintner, Regisseur des Eröffnungsfilms, kommt. Angekündigt hat sich für ihren Film der Reihe „Unter Verdacht“ unter anderen auch die Schauspielerin Senta Berger: „Zu 94,5 Prozent ist sie dabei“, verspricht Rose-Lore Scholz.

Broich fotografiert

Ganz sicher kommen Star-Regisseur Dominik Graf und der österreichische Regisseur David Schalko, der mit seinem absurd-komischen Landkrimi „Höhenstraße“ vertreten ist. Die Jury vereint Fachleute aus Fernsehen, Kino und Literatur. So werden unter anderen TV-Darstellerin Gesine Cukrowski, Drehbuchautor Michael Helfrich und die deutsch-türkische Autorin und diesjährige Wiesbadener Krimistipendiatin Esmahan Aykol über den Siegerfilm entscheiden.

Nicht im Wettbewerb, aber ein Muss für Krimi-Fans ist der „Abend für Schimanski“ am 9. März zu Ehren des 2016 verstorbenen Schauspielers Götz George mit zwei Klassikern der „Tatort“-Reihe aus Duisburg. Nicht verpassen sollten Anhänger des Sonntags-Krimis auch den „Tatort im Doppelpack“ am Sonntag vor Festivalbeginn (5. März ab 18 Uhr) mit neuen Folgen und einer Deutschland-Premiere: „Borowski und das dunkle Netz“.

Am selben Tag eröffnet die Frankfurter „Tatort“-Kommissarin und Fotografin Margarita Broich bereits um 17 Uhr im Foyer des Festivalkinos Caligari ihre Ausstellung „Ende der Vorstellung“ mit Porträts berühmter deutscher Schauspieler. Broich fotografiert seit 10 Jahren ihre Kollegen unmittelbar nach der Vorstellung oder bei Drehpausen – von Klaus-Maria Brandauer über Veronica Ferres, Martin Wuttke und Irm Hermann bis hin zu Christoph Schlingensief.

Deutsches Fernseh-Krimi-Festival

und Krimi-März, Wiesbaden, Caligari-Filmbühne und andere Veranstaltungsorte, 7. bis 12. März, Karten unter Telefon (06 11) 1 72 99 30.

Internet www.fernsehkrimifestival.de