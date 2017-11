Alte Oper Frankfurt: In der Leichtigkeit klingt tiefe Schwermut mit

Teodor Currentzis, der griechische Dirigent, der seine künstlerische Wahlheimat in Russland gefunden hat, steht in dieser Saison mit seinem Kammerorchester Music-Aeterna im „Fokus“ der Alten Oper. Er inszeniert sich als punkiger orthodox-unorthodoxer Hexenmeister der Klassik. Das mediale Echo des designierten Chefs des neuen Stuttgarter SWR-Orchesters grenzt bisweilen an Hype.

Ideale Arbeits- und Lebensbedingungen hat er derzeit mit seinen Musikern in Perm am Ural. Dorthin wurde auch der Komponist Sergej Prokofjew gebracht, als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfiel. Darum bedeutete es den Musikern viel, das dort komponierte finale „Amoroso“ des „Cinderella“-Balletts als zweite Zugabe zu spielen, für die es dann auch die verdienten „Standing Ovations“ gab. Wie auch schon in der ersten Zugabe (Prokofjew: aus „Romeo & Julia“) gab es am Bühnenrand an Klavier und Celesta ein Wiedersehen mit Alexander Melnikov, der bereits den Abend als Solist in Schostakowitschs zweitem Klavierkonzert eröffnet hatte. Der Flügel klang dabei recht perkussiv. Im Orchester waren die Balancen manchmal gewöhnungsbedürftig eingerichtet, aber in den sarkastisch-virtuosen Rahmensätzen wie auch dem eher süßlichen Mittelsatz war an jeder Stelle die intensive Probenarbeit spürbar.

Hohes Engagement bei der Koordination auch innerhalb des Orchesters. Besonders komprimiert und kurzweilig wirkte Prokofjews „Symphonie classique“. Schostakowitschs janusköpfige Neunte von 1945, die stellenweise geradezu provokativ leichtgewichtig und sehr frech ist, zugleich aber auch schwermütige und bissige Klage, wurde von den Musikern ebenfalls tief ausgelotet.

(kum)