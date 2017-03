Ist das noch aktuell? Muss man das lesen? Muss man das alles wissen? Nicht unbedingt, denn was Dieter Borchmeyer mit diesem Wälzer vorlegt, ist keine mit heißer Nadel gestrickte Diagnose zur Zeit, kein Nachschlagewerk mit ein paar Das-will-ich-jetzt-schnell-verstehen-Häppchen für den kleinen Pointen-Hunger zwischendurch. Es ist weder gut verdauliche Polemik noch billige Zeitgeist-Ranschmeiße.

Die Debatte, ob wir auf uns als Deutsche stolz sein dürfen, hat sich spätestens seit dem WM-Sommermärchen erledigt, also seit über zehn Jahren. Sonderbarerweise aber ist die Frage, worauf wir stolz sein dürfen, wenn wir uns deutsch nennen, und woher unsere Schwierigkeiten mit dem Deutschsein beruhen, immer noch ungeklärt.

Eine erste Antwort gab zwar schon das Fußballfest: Gastfreundschaft. Und eine zweite Antwort Jahre danach Deutschlands europa- und weltweit ziemlich einzigartige Haltung in der Asylfrage: Gastfreundschaft. Aber woher kommt die Frage? Und vor allem: Warum trauen wir uns selbst nicht über den Weg, werden misstrauisch, sobald wir uns selbst gut finden, und sind gepeinigt von Selbstzweifeln, wenn es ums Deutschsein geht, so sehr, wie es einem Franzosen oder Engländer nie einfallen würde?

Auch darauf gibt es eine einfache Antwort: den Zweiten Weltkrieg, Nazis, Auschwitz. Eine nicht wieder gutzumachende Schuld lastet auf unseren Schultern. Doch auch das kam nicht zufällig und hat, wie Dieter Borchmeyer zeigt, Voraussetzungen, die tief im Selbstverständnis und oft auch im Selbst-Unverständnis der Deutschen wurzeln.

„Was ist deutsch?“ ist ein tiefschürfender Essay, der gründlich durch die Jahrhunderte mäandert, sich Zeit nimmt für Ausblicke und Einsichten und sich von keiner Zeitdebatte hetzen lässt.

„Der Brite ist Brite, der Spanier nur Spanier, der Franzose nur Franzose; Mensch ist der Deutsche allein.“ Das Spannendste an diesem Zitat ist sein Autor – kein Nationalist nämlich, kein konservativer Ideologe und erst recht kein Rasse-Fanatiker. Sondern der in Frankfurt geborene jüdische Bildungsbürger Ludwig Börne. Im 19. Jahrhundert konnte er sich noch arglos auf die „humanistisch-weltbürgerliche“ Idee des Deutschtums berufen, in der, wie Borchmeyer ausführt, auch Goethes Idee der „Weltliteratur“ wurzelt: Deutschland wird hier zum Zentrum eines sprachlichen Kosmopolitismus, in dem alle Nationen mit allen sprechen und ein wahrhafter „Internationalismus“ herrscht.

Indem Deutschland selbst zum Antreiber wird, verpflichtet es sich quasi per Selbstdefinition, ein kultureller Melting-Pot sein zu wollen. Grenzen zu sprengen erfordert freilich Kraft. Das hat schon Nietzsche erkannt, der in „Menschliches, Allzumenschliches“ sagt: „Gut deutsch sein heißt sich entdeutschen.“ Und weiter, mit durchaus Faust’schem heißen Bemühn: „Der also, welcher den Deutschen wohl will, mag für seinen Teil zusehen, wie er immer mehr aus dem, was deutsch ist, hinauswachse.“

Assimilation heißt also nicht, blind Schleusen zu öffnen. Sondern kann nur funktionieren, wenn sie sich die Mühe macht, sich den Herausforderungen des Neuen zu stellen, es aufzunehmen in einem steten wechselseitigen Prozess des Voneinander-Lernens.

Im Kern ist das freilich ein heilsbringerischer Ansatz, der dieser forcierten Weltfreundlichkeit zugrundeliegt und der, wenn man ihn politisiert, gefährlich schnell in nationalistischen Dünkel umschlagen kann. Dieter Borchmeyer weiß dies natürlich und nimmt diese deutsche „Doppelgesichtigkeit“ deswegen genau unter die Lupe.

Bedächtige Gründlichkeit

Wie ein unsichtbarer, aber stets verstärkender Resonanzboden schwingt sie in allen zwölf Kapiteln mit. In ihnen geht es, stets hoch reflektiert, um deutsche Mythologie, die deutsche Klassik und ihre Folgen, das tragische Verhältnis von Deutschtum und Judentum, die deutsche Philosophie und die deutsche Musik.

Im Detail ist das ein äußerst spannendes Unterfangen, weil Borchmeyers einlässlicher Blick selbst in Kapiteln, zu denen man alles schon gesagt glaubte, interessante Gesichtspunkte zutage fördert: zu Thomas Manns Zerwürfnis mit dem Komponisten und Dirigenten Hans Pfitzner etwa, der sich den Nazis andiente, oder zum „Fall Heidegger“.

Das letzte und bezeichnenderweise kürzeste Kapitel dieses Buches handelt von den „Deutschen seit der Wiedervereinigung“. Fast summarisch streift Borchmeyer Grass und Walser und ihre über Jahre währenden National- und Entzweiungsdebatten. Botho Strauß wird genannt, und sogar die Pegida-Demonstrationen kommen hier vor. Und doch gewinnt man den Eindruck, der Autor sei fast schon froh, wenn er sich zwischendurch wieder einmal bei Hölderlins Epigramm „An die Deutschen“ ausruhen darf. Zur Gegenwart hat er zwar eine Meinung, in Geschichte und Tradition aber fühlt sich Borchmeyer, der sich viel mit Wagner, Nietzsche und den deutschen Klassikern beschäftigt hat, deutlich geborgener, dort ist seine Heimat.

Das ist schade, einerseits, weil man sich in überhitzten Zeiten wie diesen gelegentlich ein wenig mehr Zuspitzung und Zeitdiagnostik erhofft hätte. Andererseits aber auch sehr gut, denn an polemischen Schnellschüssen mangelt es dieser Tage wahrlich nicht. Was bedächtig wägende Gründlichkeit zu leisten vermag, zeigt dieses Buch.