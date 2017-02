Städel Frankfurt: In die dritte Dimension

Ein Blatt Papier ist ein Blatt Papier? Wer das glaubt, sollte jetzt das Städel besuchen – und wird dort ein für alle Mal eines Besseren belehrt: An 13 Künstlern zeigt die Schau in der Graphischen Sammlung des Hauses beispielhaft, mit welchen Mitteln seit hundert Jahren versucht wird, die Fläche des Papiers in erlebbaren Raum zu verwandeln, Linien, Leere und das Material Papier selber neu zu denken – und zwar pikanterweise nicht mit Täuschung, Tricks und Kniffen, sondern mittels größtmöglicher Reduktion.

Die Ausstellung beginnt mit Werken des russischen Künstlers El Lissitzky. Mit geometrischen Figuren erschafft er einen Raum, der sich nicht mehr messen lässt, Konstruktionen ähnlich denen eines Ingenieurs, die sich aber jeder Berechenbarkeit entziehen. „Proun“ nannte El Lissitzky diese Objekte mit einem eigens geschaffenen Kunstwort. Dem gegenübergestellt sind Werke des Ungarn László Moholy-Nagy, die ebenfalls um dreidimensionale Strukturen kreisen, aber ganz anders funktionieren: Als „Glas-Architekturen“ bezeichnete der Künstler seine Werke, in denen Objekte, mit Öl gemalt, teils durchscheinend übereinanderliegen und so den Eindruck eines transparenten Raumes schaffen.

Der 1889 geborene, fast hundert Jahre alt gewordene Hermann Glöckner hat sein Leben lang Papier gefaltet: Nichts sonst tat er, als es zu knicken, senkrecht, waagerecht oder diagonal zu teilen und die so entstehenden Flächen, das Papier wieder auseinandergestrichen, farbig zu bemalen. Glöckner macht so den Faltprozess sichtbar – mit dem verblüffenden Effekt, dass die farbige Gestaltung zugleich Flächen, in Nuancen variiert, von innen nach außen kippen lässt.

Symmetrische Figuren

Zwei Karton-Faltarbeiten treten mit diesen Werken in den Dialog. Das verweist auf die geheime Intention nicht nur von Glöckners, sondern auch von allen anderen hier gezeigten Werken: aus der Flächigkeit auszubrechen in den Raum, von der zweidimensionalen Abbildung aufzuschließen zum dreidimensionalen Objekt.

Noch spartanischer geht es zu beim nächsten Künstler-Duo, Norbert Kricke und Fred Sandback. Kricke setzt schwarze Linien auf weißes Papier. Die lineare Folge mehrerer Arbeiten erst erweist, dass diese Linien wie in einen imaginären Raum hineingleiten, als ob sie irgendwo aus diesem Weiß auftauchten, sich um Ecken hier- oder dorthin bewegten, um dann ebenso gespenstisch wieder im Weißraum zu verschwinden. Weiß auf grünem Grund, verfährt Fred Sandback umgekehrt: Statt des Umraums erkundet er die Leere selber als plastischen Raum: Es ist, als fehlte seinen Skulpturen jede Materialität.

Faszinierend, auf welch unterschiedliche Weise die hier gezeigten Künstler ihren je eigenen Umgang mit dem Raum pflegen und auf dem Papier kreativ in die dritte Dimension vorstoßen: Der Lichtkünstler James Turrell, in Frankfurt durch seine Lichtinstallationen im und am Museum für Moderne Kunst bekannt, spielt auch in seinen Papierarbeiten mit dem Anschein von Licht. Seine imaginären Körper stuft er mit feinsten Ätzungen so gegeneinander ab, dass sie in unterschiedlichen Hellegraden zu leuchten scheinen. Turrells Werke paart Kuratorin Jenny Graser mit Werken von Sol LeWitt, dessen auf den ersten Blick klar konturierte Kuben eine frappierende Eigenschaft haben: Nach einer Weile hat der Betrachter das Gefühl, nicht auf die Kuben herab, sondern in sie hineinzuschauen – fortan changiert das Auge wie haltlos zwischen diesen zwei Möglichkeiten, ohne sich auf eine festlegen zu können.

Schlitze im Papier

In einem weiteren Kapitel zeigt Imi Knoebel in Bilder-Reihungen, wie allein durch die dezente Verschiebung von Rechtecken ein Eindruck von Dynamik und Flucht in den Raum entsteht. Ihm gesellen sich Werke von Blinky Palermo hinzu.

Mit Schattenspielen, feinen Reliefs auf Oberflächen, Schlitzungen und Rissen im Papier sowie haptisch anmutenden Prägedrucken arbeiten Lucio Fontana und Gìo Pomodoro. Michael Riedel schließlich, der künstlerische Alles-Verdreher und Dauer-Wiederholer aus Frankfurt, toppt all diese Raum-Werdungs-Konstrukte: Aus der Ansicht eines in Stoff geschnittenen Worts, das er vier Mal um 90 Grad drehte, ließ er Postkarten drucken, die später zu einer Art Tapete wurden. Überhaupt wird bei Riedel alles zu allem – eine Hyper-Beliebigkeit mit dem Ziel der Total-Versunsicherung: den Ursprung kann man oft kaum noch ahnen.

Eduardo Chillida und Martin Heidegger bilden das gedankliche Ende sowie den geistig-philosophischen Höhepunkt der Schau: Der deutsche Philosoph und der baskische Bildhauer und Zeichner trafen einander 1968. Daraus ging Heideggers Essay „Die Kunst und der Raum“ hervor. Zupackend und fragil zugleich, illustrieren Chillidas geheimnisvolle Raum-Lithografien das Gedankenwerk kongenial. Eine stille, konzentrierte und immer wieder verblüffende Ausstellung.

Städel Frankfurt, Dürerstraße 2. Bis 14. Mai, Di bis So 10–18, Do und Fr 10–21 Uhr. Eintritt 14 Euro. Telefon (069) 6 05 09 82 00. Internet www.staedelmuseum.de