Ausstellung in Darmstadt: Institut Mathildenhöhe: Auf dem Weg zum Weltkulturerbe

So dick wie drei Telefonbücher wird die Bewerbung um den Status Unesco-Weltkulturerbe, schätzt Philipp Gutbrod, der Direktor der Darmstädter Mathildenhöhe. Immerhin geht es nicht nur um die detaillierte Geschichte des Jugendstil-Ensembles rund um die 1899 gegründete Künstlerkolonie, sondern auch um die künftige Planung des Verkehrs. Denn der begehrte Unesco-Titel, den Darmstadt gern im Jahr 2020 erhalten möchte, garantiert steil ansteigende Besucherzahlen. Bisher ist die Mathildenhöhe dafür aber nicht gerüstet; es mangelt nicht nur an Parkplätzen.

Jetzt ist die Bewerbung in der „heißesten Phase“, wie Philipp Gutbrod bei der Vorstellung der Pläne für das laufende Jahr sagte. Der präzise Masterplan muss nun geschrieben werden; 2018 wird der Wälzer im Telefonbuch-Format überarbeitet und am 1. Februar 2019 dann eingereicht.

Während Gutbrod und Team grübeln, diskutieren und tippen, wird am Ausstellungsgebäude von Joseph Maria Olbrich aus dem Jahr 1908 weiter saniert. Schon seit mehr als vier Jahren ist das Haus geschlossen, um es hinsichtlich Klima- und Lichttechnik, Brandschutz und Barrierefreiheit sowie Energieeffizienz auf den neuesten Stand zu bringen. Ursprünglich sollte die Sanierung innerhalb von zweieinhalb Jahren abgeschlossen sein, doch die Vorgaben des Unesco-Gremiums summierten sich, so gab es Verzögerungen – und Verteuerungen. Mittlerweile sind Kosten von 17,1 Millionen Euro veranschlagt.

Derweil geht es im benachbarten kleinen Ableger weiter, dem im Mai 1990 eröffneten Museum Künstlerkolonie. Dort werden neben einer Dauerausstellung über die Geschichte der Künstlerkolonie auch Wechselausstellungen über den Jugendstil ausgerichtet, bis hin zu anderen Klassikern der Moderne und auch Gegenwartskünstlern. Derzeit sind noch bis 5. Februar die Porträts von Ludwig Meidner zu sehen, die der 1966 gestorbene Expressionist von Künstlerkollegen, Dichtern und Musikern mit furioser Manier angefertigt hat.

Die nächste Schau freilich, die am 11. März eröffnet wird, dürfte ganz nach dem Geschmack der Jugendstil-Fans sein – und dennoch viele Überraschungen bieten. Denn bisher gab es keine umfassende Ausstellung über europäische Jugendstil-Fliesen. Dabei waren sie um 1900 große Mode in England, Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich. Sie verzierten private und öffentliche Gebäude, Bibliotheken und Behörden, Fabriken und Metzgereien. Seinerzeit gab es etwa 50 Hersteller, die eine Auswahl von 8000 Motiven anboten.

Streng geometrisch

In der Darmstädter Schau sind jedoch nur rund 200 Objekte aus der Zeit von 1895 bis 1914 zu sehen. Erst seit zwei Jahren besitzt die Mathildenhöhe eine umfangreiche Sammlung von 800 Fliesen. Das verdankt sie Inge Niemöller, die bei ihrem Tod 2015 ihre Kollektion von 600 Fliesen, die in England um 1900 entstanden, der Mathildenhöhe geschenkt hat. Inge Niemöller ist die Nichte des Pastors Martin Niemöller, der unter den Nazis als Widerstandskämpfer agierte und später ein streitbarer Vertreter der evangelischen Kirche war. Seine Nichte lebte von 1969 bis 1986 in London und begann dort, sich mit englischen Fliesen der Jahrhundertwende zu beschäftigen.

„Ornament im Quadrat“, so lautet der Titel der Ausstellung. Nach Aussagen von Stefanie Patruno, der neuen Kuratorin und stellvertretenden Direktorin der Mathildenhöhe, wird die Schau einmal mehr die eigene Leistung der deutschen Künstler zeigen. Die widmeten sich nicht, wie ihre Vorläufer in England oder ihre Kollegen in Frankreich und Belgien, den floralen Mustern, sondern entwarfen streng stilisierte, geometrische Motive.

Eine zweite Schau widmet sich ab 19. November dem bisher unterschätzten Architekten Otto Bartning (1883–1959). Der hatte mit Walter Gropius lange an der Bauhaus-Idee gefeilt, bis Gropius 1919 den Alleingang in Weimar wagte. Nach 1945 wurde Bartning bekannt als Erfinder der „Notkirchen“, die landauf, landab in einfacher Bauweise errichtet wurden – in Frankfurt etwa die Bethanienkirche von 1948/49.

Museum Künstlerkolonie, Darmstadt, Olbrichweg 13 a, Telefon (06151) 13 27 78. Geöffnet dienstags bis sonntags 11–18 Uhr. Eintritt 5 Euro. Internet: www.mathildenhoehe.eu