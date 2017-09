Die erste Single-Auskopplung, die wuchtig produzierte Funknummer „The Man“, ist herrlich ironisch. Das Musikvideo zeigt Brandon Flowers als klischeehaften Macho und Möchtegern-Cowboy. „Ich hab Geld in der Bank und Benzin im Tank“, singt der 36-Jährige. Dass der Song eine Parodie ist, haben nicht alle Fans verstanden. „The Man“ ist auch ein selbstkritischer Rückblick auf die Anfänge der Band und gewandelte Männerbilder. Flowers hat auf dem neuen Album für sehr emotionale Momente gesorgt. Seine Frau leidet an schweren Depressionen. Auf der Platte sind Flowers’ Kinder mit einer Botschaft an ihre Mutter zu hören. Mit Flowers sprach Steffen Rüth in London.

Mr. Flowers, die neue Platte hat monumentale Momente. Ist „Wonderful Wonderful“ Ihr „The Joshua Tree“?

BRANDON FLOWERS: „The Joshua Tree“ von „U 2“ ist in der Tat ein Album, das immer ein bisschen bei uns im Kopf herumgeistert. Diese massiven Kompositionen und erhabenen Melodien sind ein Teil unserer DNA. Dieses Mal haben wir das vielleicht etwas stärker ausgelebt. Doch es gibt auch Songs wie „Rut“, die ganz klein und zart anfangen. Okay, und die dann explodieren.

Die neue Platte kommt Ihrem 2006 erschienen zweiten Album „Sam’s Town“ ziemlich nahe.

FLOWERS: Wir haben im vergangenen Oktober einige Shows zum zehnten Geburtstag von „Sam’s Town“ gespielt und dabei wieder gemerkt, was für eine einheitliche, schlüssige Idee hinter diesem Album steckte. Weiter gedacht: „Wonderful Wonderful“ ist auch ein Beitrag zur Erhaltung der Idee eines Albums als solchem. Diese Kunstform ist bedroht.

Warum? Wird es in zehn Jahren keine Musikalben mehr geben?

FLOWERS: Schwer zu sagen. Falls das so kommen sollte, haben wir immer noch die tollen Klassiker aus der Vergangenheit, an denen wir unser trauriges Gemüt werden wärmen können. Die „Beatles“, Springsteen und viele andere.

Die Single „The Man“ ist voller Selbstironie. Worauf spielt sie an?

FLOWERS: Für Ironie sind wir nicht unbedingt bekannt, das liegt daran, dass meine Stimme schnell so staatstragend klingt. Zumindest, wenn ich singe. In „The Man“ geht es um die Sorte Kerl, der ich vielleicht mit 24 war.

Wie waren Sie damals?

FLOWERS: Blöder, rücksichtsloser und naiver als heute. Ich rollte durchs Leben wie ein Bulldozer. Ich war arrogant. Ich habe den Macho gespielt. Mit Mitte 20 willst du die Frau mit Männlichkeit, Geld und einem schnellen Auto beeindrucken und weißt noch nicht, dass ihr ganz andere Dinge viel wichtiger sind.

Zum Beispiel?

FLOWERS: Jetzt, wo ich älter bin, ist mir klar, dass es um Anteilnahme und Einfühlungsvermögen geht. Das muss man als echter Mann haben. Meiner Frau ist es nicht so wichtig, ob ich bei einem Festival mit Bruce Springsteen auf der Bühne gestanden habe. Sie ist mehr beeindruckt, wenn ich ohne zu Murren meinen Teil der Hausarbeit erledige, den Müll rausbringe und die Kinder zur Schule fahre.

Sie sind seit 15 Jahren mit Ihrer Frau zusammen, Sie haben drei Söhne. Was macht einen guten Mann aus?

FLOWERS: Die Fähigkeit zur Empathie. Mehr an andere als an sich zu denken, das erfordert Mut und eine gewisse Anstrengung. Meinen Söhnen versuche ich ein brauchbarer Mentor zu sein, in der Tradition meines Vaters und meines älteren Bruders, die beide großartige Männer sind. Mein Vater hat wenig Geld verdient, ich bin der erste in unserer Familie, der wohlhabend ist. Ich will darauf achtgeben, dass der Luxus, in dem sie aufwachsen, die Jungs nicht zu sehr versaut.

Auf „Some Kind Of Love“ singen die drei mit. Wessen Idee war das?

FLOWERS: Meine. Der Song ist für ihre Mutter: ein Liebeslied.

Müssen Männer heutzutage Feministen sein?

FLOWERS: Ganz sicher. Ich wuchs mit vier Schwestern auf, das hat mir eindeutig geholfen, ein Gefühl für das weibliche Geschlecht zu entwickeln. Alle vier haben einen komplett unterschiedlichen Charakter.

Bestimmt die Hälfte der Songs auf „Wonderful Wonderful“ drehen sich um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Warum ist das so ein großes Thema?

FLOWERS: Meine Frau ist meine große Muse. Das war sie immer schon, aber jetzt war es einfach an der Zeit, dass ich darüber erzähle, wie ich fühle. Es ist ja nicht alles immer eine Blumenwiese, Songs wie „Rut“ oder „Life To Come“ handeln eher davon, dabei zu bleiben, die Beziehung nicht aufzugeben, zusammenzustehen. Das ist schon sehr erwachsen. Man könnte fast sagen, die neue Platte ist eine Bestandsaufnahme meines Lebens.

Die „Killers“ waren politisch immer neutral. Geht das heute noch?

FLOWERS: Ich habe meine Überzeugungen, die sich nicht dem einen oder dem anderen Lager zuordnen lassen. Politik ist kompliziert. Deshalb halte ich das Thema aus den „Killers“-Songs raus und spreche auch sonst nicht gern darüber. Dass Lügen und Lügner in der Politik gefährlich sind, das steht ja außer Frage.