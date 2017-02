„Shadowland“-Fortsetzung nach Frankfurt: Interview mit Itamar Kubovy: „Unsere Ordnung entsteht aus dem Chaos“

Das Ensemble Pilobolus aus dem US-Bundesstaat Connecticut weckt eine uralte Theaterform zu neuem Leben: Elemente aus Schattenspiel, Tanztheater, Zirkus, Märchen, Stummfilm und Popmusik verschmelzen zu einem eigenen Genre. Nach dem Erfolg der ersten Produktion „Shadowland“ präsentiert die vielköpfige Gruppe nun den schlicht mit „Shadowland 2“ betitelten Nachfolger – am 24. und 25. Februar auch in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Olaf Neumann sprach in Berlin mit Itamar Kubovy.

Mr. Kubovy, „Shadowland“ war für „Pilobolus“ ein Riesenerfolg, den Sie jetzt mit „Shadowland 2“ noch übertreffen wollen. Was war zuerst da: die Bilder, die Story, die Musik?

ITAMAR KUBOVY: Alle Elemente sind parallel entstanden in einem dialektischen Prozess. Man kann bei einem Projekt wie „Shadowland“ keine Geschichte erzählen, ohne dazu Schattenbilder im Kopf zu haben. Andererseits kann man kein Schattenbild herstellen ohne zu wissen, welche Geschichte man damit erzählen will. Es ist eine ständige Suche. Zuerst überlegen wir uns immer ein Thema, eine Welt oder eine Situation, und dann denken wir intensiv darüber nach, welche Dinge darin möglich sind. Haben wir schließlich etwas gefunden, was uns gefällt, überlegen wir, wie wir es arrangieren könnten, damit die Story sich weiterentwickelt. Und dann schicken wir die Szenen mit Placebo-Musik an David Poe, der dafür richtige Songs schreibt. Diese Songs haben dann plötzlich Texte, die wiederum auch in den Kontext passen müssen.

Warum schreiben Sie nicht eine Geschichte und setzen sie auf der Bühne um?

KUBOVY: Weil wir nicht gelernt haben, wie das geht. Wir müssen zuerst etwas finden, das uns visuell umhaut. Erst dann denken wir darüber nach, was wir eigentlich erzählen wollen. Die Ordnung entsteht bei uns aus dem Chaos. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ei, aus dem ein Engel schlüpft. Wir stellten uns bei den Proben immer die Frage, was zuerst da war: Der Engel oder das Ei.

„Shadowland 2“ erinnert an ein stummes Märchen. Ist diese Assoziation gewollt?

KUBOVY: Die Aufgabe des Projekts „Shadowland“ sehe ich darin, zeitgemäße Fabeln und Märchen zu erzählen. Mit moderner Musik und ikonenhaften Elementen und Bildern. Es geht im Prinzip darum, Klischees eine neue Bedeutung zu verleihen. Zu versuchen, damit etwas Wahres auszudrücken. Nachdem eine unserer Assistentinnen die neue Produktion zum ersten Mal gesehen hatte, schickte sie jedem von uns einen Text, der ausschließlich aus Bildschriftzeichen bestand. Sie erzählte die gesamte Geschichte von „Shadowland 2“ in Emojis nach! Man könnte jetzt sagen, die junge Generation kann nicht mal schreiben, aber in Wirklichkeit war das extrem kreativ. Genau darum geht es uns: Wir wollen mit den Werkzeugen von heute Geschichten erzählen, an die wir schon immer geglaubt haben.

Richtet sich Ihr Stück ausdrücklich an Kinder?

KUBOVY: Als wir Shadowland ursprünglich konzipierten, hatten wir alle kleine Kinder. Wir wollten eine Geschichte erzählen, wie ein Kind die Welt für sich entdeckt. Nun sind unsere Kinder älter, und wir wollen davon erzählen, wie wir sie am Leben erhalten. Wie wir ihre Fantasie anregen und sie zum Spielen bringen. Fragen Sie sich nicht auch manchmal, warum wir Erwachsenen kaum noch spielen? Ich meine, als Kinder haben wir es dauernd getan! Wann und warum hat dies aufgehört? Ich kann mich nicht erinnern, dass zu mir jemand gesagt hätte, ich solle jetzt mit dem Spielen aufhören. Aber irgendwie wurde es mit der Zeit immer weniger.

Als Künstler hört man doch nicht einfach auf zu spielen, oder?

KUBOVY: In Wahrheit ist es Kampf. Ein Priester kann auch nicht einfach aufhören zu glauben, wenn er mal zweifelt. Für Künstler wie mich, die ihren Job ernstnehmen, ist Spielen etwas Kompliziertes. In unserem Studio in Connecticut hängt ein Bild des amerikanischen Malers Chuck Close: „Inspiration ist was für Amateure, Profis legen einfach los!“ Wir Künstler gehen jeden Tag zur Arbeit. An manchen Tagen spielen wir ganz toll, an anderen macht es uns überhaupt keinen Spaß.

Was genau ist „Shadowland 2“?

KUBOVY: Alles. Ein Comic, ein Film, ein Konzert. Das Schattentheater an sich existiert seit einer Ewigkeit. Aber wir haben die ersten Jahre nur an Körperformen gearbeitet und nicht an Schattenfiguren. Es ist der Versuch, etwas gemeinsam mit dem Publikum zu zelebrieren. „Shadowland“ ist mehr als nur Menschen, die hinter einer Leinwand herumhüpfen und Schatten machen. Es steckt tieferer Sinn dahinter. Für 90 Minuten sind Publikum und Akteure in derselben Sinn-Schachtel.

