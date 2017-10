Immer wieder platzten in den vergangenen Monaten die vereinbarten Termine. Martin Luther eröffne eine Ausstellung, hieß es. Er nehme an einem Symposion teil. Er sei unpässlich. Er leide unter Depressionen und Darmgrimmen. Er kämpfe mit Teufeln, bösen Geistern und Dämonen. Schließlich erhielten wir eine Einladung für Mitte Oktober. Es schlug Mitternacht in Eisenach, als wir zur Wartburg emporstiegen. Es regnete. Blitz und Donner rollten. Am Eingang empfing uns der Kastellan. Während er uns in einem Vorraum zu warten hieß, vernahmen wir eine Stimme aus Luthers Stube: „Zurück, Satan! Weiche! Zurück!“ Ein dumpfer Schlag, ein Klirren. Als die Tür aufging, stand uns ein untersetzter Mann mit Bart und wirrem Haar im Junkerkostüm gegenüber. Seine Augen glühten – ein furchtbarer Anblick. An der Wand rannen Tränen einer schwarzen Flüssigkeit hinab. Auf dem Boden lagen ein Tintenfass und eine Feder. Ein Luftzug fuhr durch die Blätter auf dem Tisch und wirbelte sie auf. Rechts und links schwere Bücher, die Heilige Schrift. Luther schloss die Tür und bat uns, Platz zu nehmen. Das folgende Gespräch ist eine Smartphoneaufnahme. Es stammt angeblich aus jener Nacht. Michael Kluger kann sich allerdings nicht erinnern, es jemals geführt zu haben.

MARTIN LUTHER: Ich muss Geduld haben mit dem Teufel, ich muss Geduld haben mit den Schwärmern, ich muss Geduld haben mit den Hausgenossen . . .

Herr Doktor, was ist los mit Ihnen? Haben Sie schlecht geträumt?

LUTHER: In manchen Nächten, wenn ich erwache, ist der Teufel da und will an mich mit dem Disputieren. Da habe ich das erfahren: Wenn das Argument nicht hilft, dass ein Christ ohne Gesetz und über dem Gesetz ist, so weise man ihn flugs mit einem Furz ab . . . Leck mich am Arsch! Jetzt will ich schlafen und nicht disputieren.

Alles gut, Herr Doktor. Ruhig, ruhig. Ich bin nicht der Teufel. Wir sind zum Interview verabredet. Erinnern Sie sich? Wir erhoffen uns Rat von Ihnen. Das Land ist in einer schwierigen Situation. Eine Regierung muss gebildet werden. Wie beurteilen Sie die Lage?

LUTHER: Deutschland ist nicht mehr das, was es hat werden sollen – der leidige Geiz und der Wucher haben es zugrunde gerichtet.

Ja, der Kapitalismus zeigt wieder sein hässliches Gesicht.

LUTHER: Geld ist das Wort des Teufels, durch das er alles in der Welt schafft.

Dennoch: Den meisten Deutschen geht es heute viel besser als Ihnen vor 500 Jahren. Trotzdem jammern viele. Haben Sie dafür Verständnis?

LUTHER: Deutschland ist ein sehr gutes Land, hat von allem genug was man haben will, um dies Leben reichlich zu erhalten. Es hat allerlei Früchte, Korn, Wein, Getreide, Salz, Bergwerke und was aus der Erde zu kommen und zu wachsen pflegt. Allein mangelt’s an dem, dass wir’s nicht achten noch recht brauchen, wie wir es achten sollten, Gott zu Ehren und dem Nächsten zum Nutzen, und ihm dafür danken. Ja, wir missbrauchen es aufs Allerschändlichste, viel schlimmer als die Säue. Gott gibt alles mild und reichlich, so dass niemand Grund zu klagen hat.

Warum wollen das viele nicht einsehen? Besonders im Osten Deutschlands, wo Sie ja selbst herkommen.

LUTHER: Es mangelt den Deutschen an nichts; sie haben von allem genug. Nur an Verstand, Wissenschaft und am Fleiß fehlt’s.

Wissen Sie eigentlich, dass unsere Gegenwart fast so hysterisch ist wie Ihre Reformationszeit? Manchmal hat man den Eindruck, die Deutschen drehen wieder mal durch.

LUTHER: Unser Herrgott muss uns Deutschen die Trunkenheit als tägliche Sünde anrechnen, denn wir können’s wohl nicht lassen. Wer das Bierbrauen erfunden hat, der ist ein Unheil für Deutschland gewesen.

Naja, der Bierkonsum ist zuletzt stetig zurückgegangen. Die Aufgeregtheit, die Unduldsamkeit, die Wut – wir sehen das weltweit. Manche sprechen vom „Zeitalter des Zorns“. Haben Sie dafür eine Erklärung?

LUTHER: Zorn ist der Regent der Welt. Denn der Lenker, der nicht zu zürnen weiß, ist untauglich, einem Gemeinwesen vorgesetzt zu werden, völlig untauglich, wenn er schon in einer solchen Stellung ist.

Sie waren zu Ihrer Zeit ja auch kein Kind von Traurigkeit.

LUTHER: Ich habe meinen Widersachern bisher viele Male Frieden angeboten, aber wie ich sehe, hat Gott mich durch sie gezwungen, das Maul immer weiter aufzutun und ihnen, solange sie unmüßig sind, genug zu reden, bellen, schreien und schreiben gegeben.

Sie haben ebenfalls viel Gift gespritzt.

LUTHER: Ich bin geboren, dass ich mit den Rotten und Teufeln muss kriegen und zu Felde liegen. Darum sind viele meiner Bücher stürmisch und kriegerisch. Ich muss die Klötze und Stämme ausrotten, Dornen und Hecken weghauen, die Pfützen ausfüllen und bin der grobe Waldrechter, der die Bahn brechen und zurichten muss.

Wir beobachten heute überall eine Verrohung, in Europa und der Welt. Die Wahrheit wird durch Fake News und alternative Fakten ersetzt. Die Lüge steht wieder hoch im Kurs.

LUTHER: Eine Lüge ist wie ein Schneeball: Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er.

Es ist aber viel schlimmer. Das mächtigste Land der Erde wird von einem Lügner regiert. Wussten Sie das?

LUTHER: Wenn grobe und ungelehrte Leute an die Spitze gestellt werden, so steht es um das Gemeinwesen übel und wird es täglich schlechter.

Und warum sind die Amerikaner so dumm, einen wie den zu wählen?

LUTHER: Die Welt will betrügen oder betrogen werden, darum hat die Welt mit der Wahrheit nichts zu schaffen.

Außerdem twittert dieser Mensch pausenlos. Er nervt den ganzen Globus mit seinem haltlosen Geschwätz. Was halten Sie von solchen Typen?

LUTHER: Ich hasse die Vielredner. Denn meistens, wenn sie sehr Großes zu sagen scheinen, reden sie Lügen. Die Wahrheit aber, so wie sie wenigen eigen ist, macht sie auch nicht viele Worte.

Was könnten wir tun?

LUTHER: Wie groß auch die Macht ist, so wird sie doch nicht herrschen, sondern die Weisheit. (...) Das Amt des Regimentes ist nicht eine Sache gewöhnlicher Leute oder Knechte, sondern dazu gehören Helden, denen man vertrauen darf und die das öffentliche Wohl sehen. Sie dürfen nicht ihren Vorteil sehen, sondern die Gerechtigkeit.

Sie wissen ja, dass es wohl auf Jamaika hinausläuft in Deutschland. Das Wahlergebnis lässt kaum eine Alternative. In Österreich kommen vermutlich die Rechten sogar in die Regierung.

LUTHER: Soll man denn zulassen, dass nur Flegel und Grobiane regieren, wenn man’s doch besser machen kann? Es ist ja ein wildes, unvernünftiges Vorhaben, ebenso kann man Säue und Wölfe zu Herren machen und setzen über die, die nicht denken wollen, wie sie von Menschen regiert werden.

Sie haben immer dem Volk aufs Maul geschaut. Sie waren der erste deutsche Populist und Wutbürger. Die Populisten von heute nehmen für sich in Anspruch, die unterdrückte Stimme des Volkes zu sein. Sehen Sie das auch so?

LUTHER: Wo der Pöbel herrscht, da wird die Freiheit für Würde gehalten, welche doch tatsächlich mehr eine Zügellosigkeit des großen Haufens ist. Aber wo der beste Staat ist, da wird die Tugend für Würde gehalten.

Sind Sie vielleicht zu obrigkeitshörig?

LUTHER: Die Obrigkeit ist ein Zeichen göttlicher Gnade, dass Gott barmherzig sei und habe nicht Lust am Morden, Töten und Würgen.

Die Populisten behaupten, die liberale Demokratie sei am Ende, ein lahmer Debattierclub. Nur starke Führer seien in der Lage, die Probleme von heute zu lösen. Stimmt das? Brauchen wir wieder den autoritären Staat?

LUTHER: Tyrannen sind Staathalter des Teufels auf Erden. Aller Tyrannen Eigenschaft und Natur ist es, den Leuten Leid zu tun und Schaden zuzufügen.

Leute wie Trump tun so, als stünden sie über dem Gesetz.

LUTHER: Wer ohne Gesetz regiert, der ist eine Bestie; wer aber mit Gesetz regiert, der ist wie Gott, der das Gesetz geschaffen hat. (...) Die Gesetze gehören für das Volk, der Verstand ist bei einzelnen. Darum werden jene regiert, und diese regieren durch die Gesetze. Und weil es an solchen mangelt, die durch die Vernunft wahrhaft weise sind, so muss man die Gesetze gebrauchen, welche an Vernunft weise Leute gemacht haben.

Es gibt viele neue Konfliktherde heute. Die Kriegsgefahr ist gewachsen. Sie selbst haben die Bauernkriege erlebt. Was haben Sie daraus gelernt?

LUTHER: Der Krieg ist die größte aller Strafen, welcher die Religion, weltlich und häuslich Regiment zerstört, Hungersnot und Pestilenz sind mit ihm nicht zu vergleichen.

Anderes Thema: Gott. Wie stellen Sie sich als Theologe Gott vor?

LUTHER: Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis an den Himmel.

Interessant, aber arg abstrakt. Können Sie das konkretisieren?

LUTHER: Ein Gott, von dem man alles Gute erwarten und Zuflucht nehmen soll in allen Nöten.

Und der Mensch? Was ist der Mensch? Haben Sie eine Vermutung?

LUTHER: Der Mensch ist ein Wesen, zusammengesetzt aus Leben und Tod, Lust und Trauer, Begierde und Überdruss, Liebe und Hass, Vernunft und Torheit.

Vielleicht haben Sie mitgekriegt, dass wir heute sehr verunsichert sind, was die Geschlechterrollen betrifft. Weil wir nicht mehr wissen, was Mann und Frau ist, wird viel von Transgender geredet. Wie sehen Sie das so?

LUTHER: Gott hat Mann und Weib so geschaffen, dass sie mit Lust und Liebe, mit Willen und von Herzen gern zusammenkommen sollen.

Das ist jetzt eine sehr idyllische Sicht. Fast jede dritte Ehe wird geschieden.

LUTHER: Ich habe viele Paare Ehevolks gesehen, die in so großer Brunst zusammengekommen sind, dass sie einander vor Liebe haben fressen wollen, aber nach einem halben Jahr, da liefen sie wieder voneinander.

Verstehe. Die Genderexpertin Judith Butler zum Beispiel sagt, Mann und Frau gibt es in Wahrheit gar nicht. Das sind alles nur soziale Konstrukte. Stimmt das? Oder ist das Quatsch?

LUTHER: Stell euch vor, es gäbe das weibliche Geschlecht nicht. Dann würde das Haus und alles, was zum Haushalt gehört, zusammenstürzen, ebenso die Staaten und Gemeinden. Folglich kann die Welt die Frauen nicht entbehren, selbst wenn die Männer die Kinder selbst gebären könnten.

Apropos: Wir sterben aus – zu wenig Kinder. Was sagen Sie dazu?

LUTHER: Je mehr Kinder, umso größeres Glück

Wir diskutieren heute heftig darüber, ob es noch statthaft ist, Frauen Komplimente zu machen, etwa ihre Schönheit im Gedicht zu preisen, oder ob das doch eine verkappte Form von Sexismus ist. Was sagen Sie dazu – aus dem Abstand von 500 Jahren?

LUTHER: Man soll Frauen loben, es sei wahr oder gelogen, sie bedürfen’s wohl.

Manche meinen, wir sprächen zu viel über Sex und zu wenig über Liebe. Gibt es denn da einen Unterschied?

LUTHER: Die Begierde kommt ohne besonderen Anlass, wie Flöhe und Läuse, Liebe aber ist dann da, wenn wir anderen dienen wollen.

Das Höchste sei es, Gott zu dienen, behaupten die Katholiken. Deswegen dürfen Priester nicht heiraten.

LUTHER: Die den Zölibat befürworten, sollten auch das Scheißen verboten haben.

Sie haben so eine blumige Sprache.

LUTHER: Ach, dass ich ein guter Poet wäre, so wollte ich gerne ein köstliches Lied und Gedicht davon machen.

Lassen Sie uns über was Schönes sprechen. Wo machen Sie Urlaub nach diesem strapaziösen Luther-Jahr?

LUTHER: Wenn ich viel reisen müssete, würde ich nirgends lieber als durch Schwaben und das Bayernland ziehen. Denn sie sind freundlich und gutwillig, beherbergen einen gerne, kommen Fremden und Wandersleuten entgegen und verhalten sich den Leuten ordentliche gegenüber, auch was das Geld angeht. Hessen und Meißner tun es ihnen in gewisser Weise nach, sie nehmen aber ganz gut ihr Geld dabei. Sachsen ist ganz unfreundlich und unhöflich. Man gibt einem dort weder gute Worte noch gut zu essen.

Ja, Bayern ist toll. Politisch jedoch heikel, gerade mit Jamaika, oder?

LUTHER: Die Bayern verstehen bisweilen einer den andern nicht recht, wenn’s grobe Bayern sind.

Haben Sie eigentlich ein Hobby?

LUTHER: Singen ist die schönste Kunst und Übung. Wer singt, hat nichts zu tun mit der Welt.

Was ist daran so umwerfend?

LUTHER: Ich liebe die Musik. Denn sie ist erstens ein Geschenk Gottes und nicht der Menschen; zweitens macht sie fröhliche Herzen; drittens verjagt sie den Teufel; viertens bereitet sie unschuldige Freude. Darüber vergehen Zorn, Begierde, Hochmut.

Immer mehr Leute treten aus den Kirchen aus. Was ist zu tun?

LUTHER: Der Glaube will niemanden zum Evangelium zwingen und dringen, sondern es einem jeden frei lassen und ihm anheim stellen. Wer da glaubt, der glaube; wer da kommt, der komme; wer da draußen bleibt, der bleibe.

Und Sie? Sind Sie nach 500 Jahren des Glaubens nicht müde?

LUTHER: Es ist wahr, ein frommer Mönch war ich und habe mich so streng an mein Ordensleben gehalten, dass ich zu sagen wage: Ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so hätte ich auch hineinkommen müssen.

Sie sind aber nicht im Himmel, sondern hier unten auf der Welt.

LUTHER: Die Welt ist wie ein betrunkener Bauer, hebt man ihn auf der einen Seite in den Sattel, fällt er zur anderen Seite wieder hinab.

So ist’s. Was haben 500 Jahre Lebenserfahrung Sie sonst noch gelehrt?

LUTHER: Ein jedes Alter hat seine Beschwerlichkeit. Junge Leute plagt die Geilheit, welche auch kaum, wenn sie in den Ehestand getreten, gelöscht wird. Im männlichen Alter sucht man Reichtum und häuft ihn; und da wächst dann der Geiz.

Wie lange wollen Sie noch leben?

LUTHER: Die Hoffnung, länger zu leben, ist allen Menschen von Natur aus eingepflanzt. Daher kommt es, dass die Menschen all ihr Mühen und Denken darauf so ausrichten, als wollten sie ewig leben. Denn in ihren Gedanken machen sie aus ihrem Leben ein ewiges Leben, wo ihnen doch der Tod immer auf den Fersen sitzt und unser allernächster Nachbar ist.

Haben Sie selbst noch Hoffnung?

LUTHER: Alles, was in der Welt geschieht, das geschieht aus Hoffnung. Kein Bauer würde ein Körnlein aussäen, wenn er nicht hoffen würde, dass es aufgeht.

Hätten Sie einen hübschen Kalenderspruch für uns, den wir übers Bett pinnen können?

LUTHER: Wenn das Ende gut ist, so ist alles gut.