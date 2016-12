Frankfurts Theaterintendant über die Zukunft seiner Zunft und seine letzte Spielzeit: Interview mit Oliver Reese: „Schauspieler sind unersetzbar“

Im Jahr 2009 war Oliver Reese vom Deutschen Theater Berlin ans Frankfurter Schauspiel gekommen, wo er für einen enormen Aufschwung sorgte und nun an seiner letzten großen Inszenierung arbeitet, bevor er im kommenden Jahr zum Berliner Ensemble wechselt. Reese (52) probt das preisgekrönte Stück „Eine Familie“ von Tracy Letts, in dem er noch einmal das „Who is who“ seiner Schauspielergarde versammelt. Tracy Letts malt ein düsteres Familienporträt, das den Niedergang eines Clans beschreibt. Am 13. Januar ist im Großen Haus Premiere. Unsere Mitarbeiterin Bettina Boyens traf einen hellwachen Schauspielchef, der mitten in der Theaterkantine genau das tat, was ihn so erfolgreich gemacht hat: Er schwärmt von seinen Schauspielern, spricht über Autoren- und Regisseur-Bindung und zieht eine zufriedene Bilanz seiner Amtszeit. Bei einer Verdoppelung der Besucherzahlen, 175 Prozent mehr Abonnenten und hoher Akzeptanz beim Publikum hat er auch allen Grund dazu.

Herr Reese, wir kommen vom heimeligen Weihnachtsfest in Ihre Premiere, und Sie hauen uns die familiäre Scheinharmonie um die Ohren.

OLIVER REESE: Nein, warum sollte uns denn etwas um die Ohren gehauen werden? Tracy Letts will ja niemanden belehren. Der erzählt eine extrem gut gebaute Geschichte, in der sehr viel Lebenserfahrung steckt. Und deswegen hat das Ganze keine abschreckende Wirkung, sondern eher eine therapeutische.

Inwieweit fließt der „Trump-Wahlschock“ in Ihre Regie ein?

REESE: Das Stück „Eine Familie“, das im Jahr 2007 spielt, bekommt dadurch eine neue Brisanz. Corinna Kirchhof sagte auf den Proben: „Ich kann das kaum aussprechen, diese Sätze“. Denn ihre Figur Violet spricht als Frau über Frauen, und ganz besonders über ältere Frauen, derart herablassend, fast im materialistischen Sinne wie über eine Ware, die man nicht mehr braucht. Dadurch, dass eine Frau so redet, bekommt der Text etwas Verstörendes und Aufrüttelndes. Und es ist umso alarmierender, diese Sprache in einem amerikanischen Stück zu hören. Ich glaube, jetzt achtet man durch die Sprüche des künftigen, amerikanischen Präsidenten stärker darauf.

Diese Produktion versammelt noch mal alle Ihre bedeutenden Schauspieler, die Sie auch mit nach Berlin nehmen.

REESE: Es gehen viele davon mit, aber nicht alle, das Berliner Ensemble ist ja ein eher kleines Theater. Genaue Namen kann ich noch nicht sagen, da ich das auch noch nicht in Berlin veröffentlicht habe. Aber zurück zu Letts. Viele Theater spielen dieses Stück, weil es so gut ist, aber wir können es im Gegensatz zu einigen anderen Häusern einzigartig gut besetzen, weil wir auch so viele ältere Schauspieler haben. Viele Intendanten glauben, dass Jüngere das Alter einfach mitspielen können. Ich bin dieser Meinung nicht. Die Bühne muss das Leben abbilden, und zum Leben gehören die Generationen. Ich will mich gern in meiner letzten Regie mit großem Schauspielertheater verabschieden, weil das ein bisschen aus der Mode gekommen ist.

Sie sind für Ihren antiautoritären Regiestil bekannt.

REESE: Einige meiner Kollegen würden da jetzt laut lachen. Vielmehr habe ich hier Schauspieler, die nicht „üben“ müssen, es ist ein Ensemble in einer Königsklasse. Und ich habe kein Problem damit, wenn andere Erfolge haben und andere blühen, ganz im Gegenteil. Ich will ein Förderer sein, voller Leidenschaft, und sehe gerne zu, wie andere die Pirouetten drehen.

Wie sind Sie zum Theater gekommen, wer hat Sie geprägt? Ihr Vater war Autozubehörhändler.

REESE: Ja, Theater war recht fern von meinem Elternhaus. Mich haben so mit dreizehn Jahren zuerst zwei Menschen geprägt, ein Deutsch- und ein Musiklehrer, der mit uns in der fünften Klasse Wagners „Tristan“-Vorspiel gehört hat. Früh habe ich Briefwechsel mit Schriftstellern wie Gabriele Wohmann geführt und war Gast der kleinen Paderborner Theaterbohème. Das war die Initialzündung, da wurde makrobiotisch gekocht, es liefen Caruso-Platten, und ich empfand: So will ich auch leben.

„Theater heute“ hat Sie vor Antritt der Frankfurter Zeit gefragt, welchen Fehler Sie unbedingt vermeiden wollen. Damals sagten Sie: „Nicht zu schnell zu sein und nicht zu schnell jemanden fallen lassen.“ Hat das geklappt?

REESE: Ja, denn ich habe hier eine ganze Reihe junger Leute getragen, das kann ich so sagen. Beispiel: Ersan Mondtag. Die erste Arbeit von ihm, „Sinfonie Nr. 2“, war ein totaler Irrtum. Wir hatten aber Kontinuität verabredet, nicht ex und hopp. Und siehe da, dann hat er einige sehr starke Arbeiten gemacht. Mit den Schauspielern war es ähnlich, kaum jemand, den ich nicht verlängert habe. Es ist schmerzlich, aber ein gutes Zeichen, dass man nicht alle halten konnte, und einige nach Berlin, Zürich oder München wegengagiert wurden.

Und die Autoren?

REESE: Hier nicht „zu schnell“ zu sein, ist nicht so einfach. Der Markt ist schnell. Es poppen immer neue Namen auf, nur einige haben sich als haltbar erwiesen. Mit Nis-Momme Stockmann haben wir einen wichtigen Dramatiker entdeckt.

Wie haben Sie es geschafft, dass die großen Regisseure immer wieder nach Frankfurt zurückkehrten?

REESE: Durch die Qualitäten des Ensembles – und enge persönliche Bindung. Das muss man pflegen. Ich fahre zu allen ihren Premieren, Bahn-Card 100 sage ich nur. Die fahr’ ich dreifach ab. Ich reise mit Ohropax, Schlafbrille, Hausschuhen und E-Book.

Was ist der rote Faden Ihrer letzten Spielzeit?

REESE: Neue Stücke im Großen Haus zeigen und beweisen, dass Gegenwart großformatig sein kann. „Königin Lear“, „Safe Places“, „Eine Familie“, „Drei Tage auf dem Land“ – lauter starke neue Sachen. Neue Stücke aufs Programm der kleinen Kammerspiele zu setzen, ist nicht besonders mutig.

Sie machen Theater mit Flüchtlingen, Falk Richters „Safe Places“ positioniert sich gegen die AfD, aber bei Ihnen, wie bei den meisten anderen Bühnen, fehlt die Auseinandersetzung mit dem radikalen Islam.

REESE (er überlegt eine Weile): Ja das stimmt. Es ist zu wenig.

Warum ist das so?

REESE: Es gibt einfach zu wenig Stücke.

Aber warum?

REESE: Weil unsere Autoren schlafen, wenn es um politisch brennende Themen geht.

Aber warum schlafen die?

REESE: Ich weiß es auch nicht. Sagen Sie mir ein Stück, und ich spiele es. Michel Houellebecq schläft zum Glück nicht. Karin Beiers Inszenierung der „Unterwerfung“ haben wir jetzt eingeladen. Der legt den Finger in die Wunde.

Und wie wäre es mit einer Begleitveranstaltung zu „Safe Places“, wo die angegriffene Frau von Storch hätte Stellung nehmen können?

REESE: Ich würde ihr hier kein Forum geben wollen.

Leander Haußmann hat gerade einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben. Er bekennt, dass er zum ersten Mal aufgrund ihrer christlich-demokratischen Geste in der Flüchtlingspolitik CDU wählen würde. „Bleiben Sie stark“, lautet die Überschrift. Würden Sie diesen Brief so unterschreiben?

REESE: Nein, weil ich als gänzlich unreligiöser Mensch so nicht formulieren würde. Aber ich unterschreibe inhaltlich, dass ich die Grenzöffnung von damals für absolut richtig gehalten habe. Ich würde angesichts der parteipolitischen Eindämmung und ihres aktuellen Zurückruderns allerdings eher sagen: „Werden Sie wieder stark“.

Wie sehen Sie den Stellenwert des Schauspielers in unserer digitalen Welt?

REESE: Der hat Zukunft. Überhaupt keine Frage. Zwar hat das Smartphone unseren Beat, unseren Rhythmus verändert, und junge Leute haben es manchmal schwer, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren. Trotzdem bleibt der Schauspieler im Konzert der digitalen Verführungen unersetzbar.

Was werden Sie in Berlin vermissen?

REESE: Die schnelle Offenheit, mit der ich in Frankfurt integriert, eingeladen und vorgestellt worden bin. Das kannte ich aus Berlin nicht, und da ziehe ich mich jetzt schon warm an.

