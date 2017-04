Verfilmung eines Frankfurter Nachkriegsromans kommt ins Kino: Interview mit Sam Grabarski: „Lügen hilft beim Überleben“

Moritz Bleibtreu spielt in „Es war einmal in Deutschland“ einen Juden, der 1945 in einem US-Lager in Frankfurt lebt und sich jetzt eine neue Existenz aufbauen muss.

Bekannt wurde Sam Garbarski mit kleinen Kinowerken wie „Vertraute Fremde“ und „Irina Palm“, die vor allem von menschlicher Beobachtungsgabe des Regisseurs zeugten. Geboren in München, wo er auch aufgewachsen ist, lebt der 69-jährige Filmemacher heute in Belgien. Seine Kinokomödie „Vijay und ich – Meine Frau geht fremd“ hat Garbarski bereits mit Moritz Bleibtreu gedreht. Der Berliner Schauspieler spielt nun in „Es war einmal in Deutschland“ den Juden David Bermann, der in Frankfurt in einem von der US-Armee errichteten Lager lebt. Vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte ihm mit seinen beiden Brüdern ein florierendes Wäschegeschäft. Nun ist er der einzige Überlebende seiner Frankfurter Familie und will sich eine neue Existenz aufbauen. Martin Schwickert sprach mit Sam Garbarski.

Herr Garbarski, mit „Es war einmal in Deutschland“ haben Sie die beiden Romane „Die Teilacher“ und „Machloikes“ des Frankfurters Michel Bergmann verfilmt. Was hat Sie an diesem Stoff gereizt?

SAM GARBARSKI: Als ich den Roman „Die Teilacher“ in die Hand bekam, konnte ich das Buch nicht mehr weglegen und habe alle Verabredungen für den nächsten Tag abgesagt. Der Roman ist genau in der Zeit direkt nach dem Krieg angesiedelt, über die meine Eltern als Holocaust-Überlebende nie reden konnten. Michels Familie – das war auch meine Familie. Als wir die Fotos unserer Verwandtschaft nebeneinander legten, hätte man damit Karten spielen können, so ähnelten sich die Menschen. Das war wirklich sehr bewegend. Durch die Verfilmung hatte ich endlich die Gelegenheit, dieses Thema zu behandeln, das in meiner eigenen Familiengeschichte immer in der Schublade geblieben ist.

Warum war die Nachkriegszeit unter Juden in Deutschland ein solch nachhaltiges Tabu?

GARBARSKI: Wie konnte man erklären, dass man zwischen diesen Leuten in diesem Land bleibt, in dem die eigene Familie ermordet wurde? Natürlich gab es individuelle Gründe: „Ich wollte das Kaufhaus meiner Brüder wieder aufbauen“ oder „Ich habe mich in eine verliebt“. Aber man hätte mit der Geliebten auch nach Amerika gehen und das Kaufhaus in Tel Aviv oder Paris eröffnen können. Man konnte es einfach nicht überzeugend erklären, und dadurch wurde es zum Tabu. Meine Eltern sind dem Thema immer ausgewichen, obwohl sie bis zu ihrem Tod in Deutschland gelebt haben.

Sie sind 1948 in München geboren und dort aufgewachsen. Wie viel eigene Geschichte ist in den Film eingeflossen?

GARBARSKI: Mein Vater war, anders als die Figuren im Film, kein Handelsvertreter, sondern hat während der 50er eine Tanzbar für amerikanische GIs in München betrieben und ist auch später immer in der Gastronomie geblieben. Die Filmstory ist also komplett aus dem Roman übernommen. Aber in den Figuren, wie sie sich geben und wie sie sich erleben, ist sehr viel von mir und meiner Geschichte eingeflossen. David, der sich das Leben schönlügen muss, um es auszuhalten – das bin auch ich. Bücher, Filme, Bilder – wenn ich mich nicht in etwas Schöneres hineinflüchten kann, halte ich die Realität nicht aus. Für die Generation meiner Eltern gilt das natürlich noch viel mehr. Im Vergleich zu ihnen schlage ich mich ja nur mit Luxusproblemen herum.

David ist ein begabter Witzeerzähler, und mit dieser Fähigkeit konnte er im KZ sein Leben retten. Wie kann man in einer solchen Situation den Humor bewahren?

GARBARSKI: Ihm blieb ja nichts anderes übrig. Witze erzählen war seine Überlebensstrategie. Es gab Sänger oder Musiker, die sich im Lager mit ihren musikalischen Fähigkeiten das eigene Leben retten konnten. Es ist natürlich absurd, in einer solchen Situation Witze zu erzählen. Aber jüdischer Humor ist ja auch eher philosophisch als lustig. Die Witze sind mehr zum Lächeln als zum Schenkelklopfen. David war der Witzbold der Mörder seiner Brüder. Damit muss man erst einmal leben können. Wenn er sich nicht eine Geschichte erfinden würde, die ihm hilft, damit klar zu kommen, würde er sich wahrscheinlich eine Kugel in den Kopf jagen. Man flüchtet sich in die Imagination, um mit der Realität klarzukommen. Das ist eine menschliche Gabe, eine gute Medizin und eine sanfte Art, die Härten des Lebens aushaltbar zu machen.

Wovor flüchten Sie heute in die Imagination?

GARBARSKI: Es ist schon schlimm, dass die ganzen Verrückten wie Trump, Erdogan, Putin oder Orbán an die Macht gekommen sind. Schlimmer ist jedoch, dass die Leute nicht reagieren. Man sagt immer „Nie wieder“, aber der Mensch scheint immer wieder dieselben Fehler, Dummheiten und Schrecklichkeiten zu begehen.

Sie sind in Deutschland aufgewachsen, leben heute in Belgien. Wie blicken Sie von außen auf das Deutschland zwischen AfD und Willkommenskultur?

GARBARSKI: Die AfD ist auch nicht schlimmer als die „Front National“ in Frankreich. Diese Art von Nationalisten gibt es ja in vielen Ländern. Da würde ich Deutschland nicht stärker an den Pranger stellen als Frankreich oder Ungarn. Rechtsextremismus ist ein universelles Phänomen. Die heutige Generation in Deutschland ist ja nicht mehr für die Verbrechen der Nazis verantwortlich. Es ist wichtig, dass die Deutschen sich der eigenen Geschichte bewusst sind, aber sie müssen sich heute nicht mehr schuldig fühlen.

Vom 6. April an in den Kinos