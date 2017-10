Fack Ju Göthe 3: Interview mit Sandra Hüller: „Ich komme aus einer Pädagogenfamilie“

Mit der Tragikomödie „Toni Erdmann“ von Maren Ade erlebte Sandra Hüller den ganz großen Triumph: frenetische Kritiken bei der Premiere in Cannes und danach überall. Es folgten der Europäische Filmpreis sowie die Nominierung für den Oscar. Schon zuvor war die in Suhl (Thüringen) geborene 39-Jährige immer wieder für Lorbeeren gut. Bekannt geworden durch das Kinowerk „Requiem“ von Hans-Christian Schmid, wurde sie von der Zeitschrift „Theater heute“ zur Schauspielerin des Jahres gekürt. Nun kommt Sandra Hüller mit „Fack Ju Göthe 3“ in die Kinos, als Lehrerin Biggi an der Seite von Hilfspädagoge und Kleingangster Müller (Elyas M’Barek). Regisseur Bora Dagtekin beschreibt ihre Rolle so: „Biggi Enzberger ist wie Herr Müller als Frau, nur nicht ganz so kriminell, und sie hat wirklich studiert“. Dieter Oßwald sprach mit Sandra Hüller über die neue Partie.

Frau Hüller, wie groß ist für Sie der Spagat von „Toni Erdmann“ zu „Fack Ju Göthe“?

SANDRA HÜLLER: Der Spagat ist sehr groß. Das sind zwei Sachen, die eigentlich fast nichts miteinander zu tun haben.

Bei „Toni Erdmann“ hat Regisseurin Maren Ade die Szenen bisweilen 30 bis 40 Mal wiederholt. War es diesmal ein leichteres Arbeiten?

HÜLLER: Der Anspruch ist bei beiden Filmen derselbe, nämlich möglichst genau zu sein bei dem, was man erzählen will. Es ist allerdings ein Unterschied, ob man Sachen übereinander schichtet, so wie Maren Ade das macht, damit man den Grund seines Sees nicht mehr sehen kann. Oder ob es um Pointisches geht. Es gab diesmal nicht so viele Wiederholungen von Szenen, aber etliche Gespräche darüber, wie Komödie funktioniert.

Haben Sie Mitgefühl mit dem Kreischalarmauslöser Elyas M’Barek als Hilfslehrer und Kleinkriminellem Zeki Müller?

HÜLLER: Ich habe großes Mitgefühl mit ihm. Und gleichzeitig hat er sich das alles selber eingebrockt. Das muss er jetzt eben auslöffeln.

Wie groß ist die Schnittmenge ihrer Rolle als Unternehmerin in „Toni Erdmann“ mit der Lehrerin in „Fack Ju Göthe“?

HÜLLER: Keine Ahnung. Ich komme aus einer Pädagogenfamilie, vielleicht habe ich dadurch irgendwelche Anlagen. Wobei die Lehrer in „Fack Ju Göthe“ sicher kaum besonders typisch sind.

Haben Sie eine Erklärung für den enormen Erfolg der Paukerkomödie?

HÜLLER: Die Schulkomödie hat eine ganz lange Tradition. Das ist eine Zielgruppe, die man ganz gut abholen kann. Dann ist das Drehbuch unglaublich gut geschrieben. Und vermutlich sind die Leute froh, wenn man manchmal die Dinge etwas leichter nimmt. Zugleich ist Bora Dagtekin jemand, der tatsächlich etwas verändern möchte. Was an den Schulen definitiv nicht funktioniert, ist zum Beispiel der Umgang der Schüler untereinander. Da möchte Bora genauer hinschauen, eben auf seine Art, innerhalb der Komödie. Dieses ernsthafte Anliegen gibt es bei ihm auf jeden Fall.

Was war Ihre Motivation, den Beruf der Schauspielerin zu ergreifen?

HÜLLER: Zum einen kann ich wenig andere Dinge wirklich gut, für Sport etwa fehlte mir jegliche Begabung. Zum anderen interessieren mich Menschen und psychologische Zusammenhänge sehr. Schauspielerei ist für mich ein spannender Beruf, in dem man immer neue Perspektiven einnehmen kann.

Gibt es Projekte, von denen Sie rückblickend sagen: Das Risiko war zu groß. Da bin ich gescheitert?

HÜLLER: Klar. Im Film glaube ich, bis jetzt nicht so. Aber am Theater passiert es ganz oft, dass Vorstellungen einfach nicht so laufen, wie man sich das gedacht hat. Wobei darin schon der Fehler liegt, weil sich das überhaupt nicht steuern lässt. Das einzusehen, braucht einen langen Lernprozess. Ebenso, dass es absolut keinen Sinn macht, sich darüber hinterher zu ärgern!

Nach all den Preisen und Auszeichnungen, auch dem großen kommerziellen Erfolg, kann es künftig eigentlich nur noch bergab gehen. Macht Ihnen das nicht ein bisschen Angst?

HÜLLER: Nein, es macht mir überhaupt keine Angst. Selbst in der Wirtschaft ist Wachstum irgendwann begrenzt. Dann ist es eben so. Was soll ich da machen? Ich werde sicherlich nicht weinen, weil der nächste Schritt nach oben ausbleibt. Ich wüsste auch gar nicht, was das sein soll. Im Leben gibt es schließlich noch andere Dinge zu tun.

Demnächst spielen Sie in Salzburg und Weimar wieder Theater. Wird das Arbeitspensum nicht zu groß?

HÜLLER: Da müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Es ist ja nicht so, dass jeder Film immer 30 Drehtage bedeutet. Und das Theater findet erst im nächsten Jahr statt.

Haben Sie Vorbilder?

HÜLLER: Ich sage das ungern, mir ist das irgendwie zu intim, über Idole zu sprechen. Aber als Jeanne Moreau gestorben ist, bin ich schon sehr traurig gewesen. Was die kann, das könnte ich nie. Es war ganz einzigartig, was sie gemacht hat. Auch Corinna Harfouch bewundere ich sehr.