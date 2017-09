Ausstellung im MMK: Interview mit Theater-Regisseur Ersan Mondtag: „Wir sind im Krieg mit uns selber“

Herr Mondtag, wenn man Ihre Schau mit klassischen Museumsausstellungen vergleicht, haben Sie extrem viel im Raum verändert.

ERSAN MONDTAG: Das MMK unter der Leitung von Peter Gorschlüter ist in jeglicher Hinsicht an seine Grenzen gegangen. Aber das lohnt sich und ist der Sinn und Zweck, wenn man einen wie mich vom Theater holt – ich bin ja auch Bühnenbildner.

Wie ist die Gesamtinszenierung im MMK 2 entstanden? Die ganze Etage ist mit schwarzem und gelbem Kunststoff ausgekleidet.

MONDTAG: Derzeit arbeite ich sehr viel mit Lkw-Planen, auch in Basel und Köln, und auch hier passt das gut. Als ich mich mit dem Thema Selbstoptimierung beschäftigte, bin ich auf einen Mythos über Maria Callas gestoßen: Angeblich habe sie sich einen Bandwurm einsetzen lassen und auf diese Weise 50 Kilogramm abgenommen. Dann haben wir gemeinsam begonnen zu überlegen, wie wir solch einen Bandwurm realisieren können, das Kollektiv Plastique Fantastique hat uns geholfen. Die entwickeln begehbare pneumatische Skulpturen. Gelb und Schwarz sind Signalfarben, bei Spinnen symbolisieren sie Gift. So sind Kontrasträume entstanden, es geht ja sowohl um Selbstoptimierung als auch um Krieg, Verstümmelung und Tod.

Bild-Zoom Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) Noch einmal der Regisseur, hier vor Dayanita Singhs „Movingstill“ „Mona and myself“ über einen verstoßenen Eunuchen.

Bitte erklären Sie: Was hat Selbstoptimierung mit Verstümmelung und Krieg zu tun?

MONDTAG: Eine Optimierung ist ja eigentlich auch eine Deformation. Wir führen einen permanenten Krieg gegen unseren Körper, in unserer westlichen Zivilisation. Das ist Teil einer gesamtgesellschaftlichen Ideologie, zu der es auch gehört, zum Beispiel im Nahen Osten Kriege zu führen.

Ins Fitness-Studio gehen, das ist Krieg gegen den Körper?

MONDTAG: Das kann dazugehören. Kann Teil eines Komplexes sein, in dem man seinen Körper dazu bringt, dass er 60 Stunden in der Woche arbeiten kann, dass man sich mit Drogen zupumpt, damit man es überhaupt aushält, und Abends dann Alkohol trinkt . . . – all diese Prozesse, die man mit dem Körper durchführt, um in der leistungsorientierten Gesellschaft bestehen zu können. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft ist auch der Krieg, den wir allerdings immer von unserem Leben entkoppeln. Im Faschismus, wo alle uniformiert im Gleichschritt laufen und die gleichen Lieder singen, ist er unmittelbar sichtbar. Auch wenn das heute viel subtiler ist: Auch wir singen im Chor, immer noch gehören Krieg und Verstümmelung zu unserer Gesellschaft. Allerdings ist der Krieg nicht mehr in unseren Städten. Aber dass wir im Wohlstand leben, bedingt ja Leid: Wir müssen Menschen ausbeuten, damit wir unseren Lebensstandard aufrecht erhalten können.

Ausstellung In den Gedärmen von Maria Callas: Worum es geht in ... Die Dependance des Museums für Moderne Kunst zeigt stets Werke aus der eigenen Sammlung – diesmal so radikal verwandelt, dass man vieles neu sieht. clearing

Wie schaffen Sie es, solche Fragestellungen mit den Werken des MMK zu illustrieren?

MONDTAG: In enger Zusammenarbeit mit dem Kurator der Ausstellung, Peter Gorschlüter, ist eine Auswahl von Werken entstanden, die wir dann im Raum angeordnet haben, die gedanklichen Verbindungen, die daraus entstehen, muss letztlich der Betrachter selbst herstellen – zum Beispiel zwischen einer sehr durchtainierten nackten Frau in einem Korridor und dem Anblick verstümmelter Körper in Hiroshima. Dazu habe ich eine textliche Ebene in Auftrag gegeben, den Kunstwerken Stimmen gegeben, die in Dialog miteinander treten. So ergeben sich sprachliche Brücken zwischen den Kunstwerken.

Bild-Zoom Foto: Axel Schneider „I Am A Problem“, Filmstill aus Will Benedicts Videoarbeit.

Diese Texte haben Sie extra schreiben lassen?

MONDTAG: Ja, vom Autor Thomaspeter Goergen, und zwar aus der Perspektive der Werke, mit einer bestimmten Haltung. Kunstwerke sind ja nicht einfach nur Objekte, sondern haben einen spezifischen Inhalt – ich würde sogar sagen, sie haben viel mehr Tiefe als Theaterfiguren. Ich komme vom Theater, da geht es um Darstellung, um Dialog. In einer Ausstellung geht es ums Betrachten. Und jetzt versuche ich, die Ebenen zu vermischen, indem ich das Darstellerische in den musealen Raum überführe.

Ich staune: Sie haben sich die Theaterwelt ziemlich autodidaktisch angeeignet, haben die Regisseurausbildung nach zwei Jahren abgebrochen. Und sprechen jetzt über Museen, als machten Sie das schon ewig, obwohl das ja ein ganz neues Thema für Sie ist, oder?

MONDTAG: Ich mache mir keine Gedanken, wie ich etwas mache, sondern gehe einfach in die Sache rein, wenn ich gefragt werde. In dem Moment kommen Ideen, und die setzte ich dann um. Dadurch sind meine Arbeiten auch meistens etwas anders als andere – sie kommen nicht aus einer bestimmten Schule, so dass ich das völlig sorgenfrei transportieren kann. Wenn ich Filme mache, mache ich das genauso . . .

Moment, Filme?

MONDTAG: Jaja, Ende 2019 drehe ich meinen ersten Kinofilm, das wird bestimmt sehr gut.

Sie springen dann einfach rein und probieren das aus?

MONDTAG: Genau, natürlich bringe ich da meine Erfahrung aus dem Theater mit. Ich mache ja jetzt auch Oper.

Wie, äh, Oper?

MONDTAG: Mein Operndebüt ist nächstes Jahr in Freiburg, da will ich „Macbeth“ von Verdi inszenieren. Oper ist ja die interdisziplinärste Form der Kunst: Bildende Kunst, Mode, Architektur, Komposition, da kommt alles zusammen, visuelle Effekte, Sprache, Gesang. Ich glaube, da kann man ziemlich viel bewegen, wenn man das richtig macht. Ich will’s mal ausprobieren. Aber ich möchte ebenfalls weiter in der Bildenden Kunst arbeiten, das wird im MMK 2 nicht meine letzte Museumsarbeit sein. Und ich will Filme für museale Räume machen.

Sie haben kürzlich sehr über das Theater geschimpft – der Betrieb würde Sie so sehr aufregen, dass Sie sich gar nicht mehr über das aufregen können, was in der Welt los ist. Ist das jetzt im Museum ähnlich?

MONDTAG: Nö, gar nicht. Ich merke nur immer mehr, wie provinziell und beschränkt Theatermacher manchmal sein können. Der ganze Diskurs um die Berliner Volksbühne hat mich beispielsweise erschrocken und beschämt. Damit will ich nichts zu tun haben. Theater stellt sich sehr gern über alle anderen Künste, das ist inakzeptabel. Und schauen Sie, der Künstler Oliviero Toscani hier in der Ausstellung (der die gesellschaftskritischen Benetton-Kampagnen entwickelt hatte) hat dermaßen viele Debatten angestoßen, oder Teresa Margolles, die sich ein Leben lang mit Leichen beschäftigt hat: Da öffnen sich Kosmen, diese Künstler sind globale Akteure im Dienste der Weltverbesserung! Beim üblichen Theaterspott gegen diese Künste will ich nicht mitmachen.

Das klingt jetzt, als wollten Sie Schluss machen mit dem Theater. Wollen Sie aber nicht, oder?

MONDTAG: 2019 mache ich meine vorerst letzte Inszenierung mit Oliver Reese in Berlin. Brecht zum Abschied. Als ich bei Claus Peymann vor knapp acht Jahren hospitierte, hatte ich mir vorgenommen, einmal auf dieser Bühnen einen Brecht zu inszenieren. Das werde ich 2019 dann erreichen und kann dann weitergehen.

Sie haben mal gesagt, Sie hassen es, im Theater Leute zu sehen wie du und ich.

MONDTAG: Ich bin ja den ganzen Tag auf der Straße, warum soll ich da noch mal eine komprimierte Form der Straße in den Kunstraum verfrachten? Ich glaube nicht, dass die ungefilterte Abbildung der Realität die Realität sichtbarer macht. Mich interessiert eine fantastische Welt mit einer erfundenen Künstlichkeit.

Wollen Sie die Leute verzaubern?

MONDTAG: Nicht verzaubern, ich behaupte ja nicht, dass echt ist, was ich tue. Ich zeige immer, dass es eine erfundene Welt ist. Aber damit gebe ich den Leuten die Möglichkeit, eine Distanz zu ihrer Lebensrealität zu entwickeln. Und von dort aus neu darüber nachzudenken.