Pro Arte stellt Programm für die Saison 2017/18 vor: Italien sehnt sich nach deutscher Romantik

Die nächste Herbstspielzeit von Pro Arte in der Alten Oper startet mit der Academy of St Martin. Geplant sind außerdem Abende zu Beethoven, Mozart und Schumann.

Das erste Pro-Arte-Konzert im Großen Saal der Alten Oper ist bereits am 6. September. Es handelt sich um den Nachholtermin für das im Januar abgesagte Gastspiel der renommierten Academy of St Martin in the Fields mit dem Geiger und Dirigenten Joshua Bell und einem Programm aus Mendelssohn („Sommernachtstraum“), Bruch („Schottische Fantasie“) und Beethoven („Pastorale“). „Wir haben noch rund 1000 Karten zu verkaufen“, sagte Geschäftsführer Michael Herrmann, für den es dann am 21. Oktober richtig los geht in die neue Spielzeit. Programme mit gewichtigen Werken Beethovens, Mozarts und Schumanns ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch die gesamte Spielzeit.

So wird beispielsweise am 24. Oktober das NDR-Elbphilharmonie Orchestert mit seinem Chefdirigenten Thomas Hengelbrock und dem Mimen Klaus Maria Brandauer im Großen Saal erwartet. Brandauer, der seit vielen Jahren klasschische Musik mit literarischen Texten bereichert, wird zu Beethovens Schauspielmusik Goethes „Egmont“ rezitieren. Eine ungewöhnliche Konstellation gibt es auch am 25. Februar beim Auftritt des Collegium Vocale Gent und den Instrumentalisten von Anima Eterna Brügge. Neben Beethovens neunter Sinfonie erklingt das „Schwesterwerk“ dieser Sinfonie, die Choralfantasie c-Moll, die selten zu hören ist.

Reife Sinfonien

Mozart-Freunde kommen unter anderem am 30. November auf ihre Kosten, wenn das Mozarteumorchester Salzburg mit dem Dirigenten Constantinos Carydis und gleich zwei Solisten in Frankfurt gastiert. Arabella Steinbacher (Violine) und Nils Mönkemeyer (Viola) werden die reizvolle Sinfonia concertante aufführen. Die reifen Sinfonien C-Dur (KV 338) und g-Moll (KV 550) runden den Abend ab. Rudolf Buchbinder beschäftigt sich beim Konzert mit den Münchner Philharmonikern am 8. Mai 2018 mit Mozarts Klavierkonzerten G-Dur (KV 453), C-Dur (KV 467) und d-Moll (KV 466), einem ebenso ambitionierten wie populärem Programm. Zwei Konzerte am 9. Dezember und 4. März rücken Robert Schumann in den Mittelpunkt. Daniel Müller-Schott wird zunächst das Cellokonzert spielen, dazu gibt es die „Rheinische“ Sinfonie mit der Dresdner Philharmonie. Die Pianistin Maria Joao Pires und das London Symphony Orchestra unter John Eliot Gardiner haben im März Schumanns berühmtes Klavierkonzert aufs Programm gesetzt, dazu gibt es seine rare C-Dur-Sinfonie. Aus dem 25 Konzerte umfassenden Programm ragt das Frankfurt-Debüt der beiden Brüder Arthur und Lucas Jussen heraus, die am 2. Februar als Klavier-Duo gemeinsam mit der Academy of St Martin zwei Doppelkonzerte von Bach und Mozart spielen werden. Auch der Pianist Jan Lisecki gastiert am 15. Januar zum ersten Mal bei Pro Arte – es gibt ein romantisches Programm zu hören, Chopin, Schumann, Rachmaninow.

Junge Tenöre

Bei den Konzerten mit den Starinterpreten Jonas Kaufmann (Tenor) am 10. Februar und Lang Lang (Klavier) am 19. April 2018 übt Pro Arte den Schulterschluss mit der Alten Oper zum gemeinsamen Veranstalter. Kaufmann wird gemeinsam mit der ebenfalls gefeierten Sopranistin Diana Damrau (einst „Königin der Nacht“ in Frankfurt) und Helmut Deutsch (Klavier) Hugo Wolfs „Italienisches Liederbuch“ singen. Lang Lang konzentriert sich auf die Romantik mit südeuropäisch-mediterranem Kolorit und einem Programm aus Debussy und Liszt, Albeniz, Granados und de Falla. Ge

