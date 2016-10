J. K. Rowling kündigt fünf „Fantastic Beasts”-Filme an

Die geplante Film-Trilogie „Fantastic Beasts And Where To Find Them” (dt. Titel: „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind”) wird zum Fünfteiler.

„Harry Potter”-Autorin Joanne K. Rowling (51), die die Drehbücher zu der Spin-Off-Serie schreibt, überraschte ihre Fans mit der Ankündigung, dass es fünf Filme geben werde. Rowling war zu Gast bei einer Live-Veranstaltung in London, zu der Schauspieler und Fans aus Los Angeles, Rom und anderen Städten zugeschaltet wurden.

Das Studio Warner Bros. bringt Mitte November das erste Fantasy-Prequel in die Kinos. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne (34, „Die Entdeckung der Unendlichkeit”) spielt die Hauptfigur Newt Scamander. Er ist ein Spezialist für Fabelwesen und in den „Harry Potter”-Büchern der Autor eines Schulbuchs mit dem Titel „Fantastic Beasts And Where To Find Them”. Katherine Waterston, Colin Farrell und Jon Voight spielen ebenfalls mit.

Die Geschichte ist in New York mehrere Jahrzehnte vor den Harry-Potter-Abenteuern angesiedelt. Als Regisseur ist David Yates an Bord, der bei den vergangenen vier „Harry Potter”-Filmen Regie geführt hatte.

(dpa)