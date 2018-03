Leichter und humorvoller: Jacopo Godani präsentiert neue Tanzstücke im Bockenheimer Depot

„Unit in Reaction“ und „Al di là“ heißen die Titel der „New Creations“ von Godani. Jede dauert eine halbe Stunde plus-minus zwei Minuten. Gemeinsam tragen sie Abwechslung ins Ex-Straßenbahndepot. Jedes der Gesamtkunstwerke (Choreografie, Bühne, Kostüme, Lichtdesign: Godani) hebt sich, zumal jenseits des rein Tänzerischen, von der zuvor erlebten Godani-Generallinie ab, die letzthin auf duster-horrende Szenarios, krude Wissenschaftsbezüge und einen gewissen „Nosferatu“-Expressionismus der Bewegungssprache abonniert schien. Die neuen Stücke fallen da viel lichter, auch humorvoller aus und lösen sich von früheren Mustern. Und beide tricksen mächtig mit der Tanzfläche, die als solche zu einer Art „Jack in the Box“ voller Überraschungen wird.

Haarige Raupen

„Al di là“ bedeutet „Jenseits“ mit großem oder kleinem „j“ und ist mit zwei Tänzerinnen und vier Tänzern mittelstark besetzt. Wer sich des Titels spät bewusst wird, dem schlüsseln sich die handlungsartig gespannten Motive in seinem Licht noch nachträglich auf. Der abnehmbare Grünwuchs auf den Rücken, der an Grassoden, Wiesenstreifen und haarige Raupen erinnert, betritt die Fläche als Gruppe wie ein chinesisch-schlangenhafter Drachen und verweist titelgemäß auf den Erdboden, auf dem wir uns so lange trollen, bis wir die Blümelein von unten düngen. Auch „Leichen“ haben ihren Auftritt. Später wird die Tanzfläche, ähnlich wie und doch anders als in „Unit in Reaction“, zeilenweise aufgedeckt und aufgerollt und gibt Luftpolstern in bühnenfüllender Pop-Art-Übergröße Platz, die sich in Minutenfrist aufblasen, um zu Wolken zu werden und nicht als Hüpfburg, aber Hüpfwolke für die Tänzer zu dienen. Tanzende Beete, luftige Weite und spielerischer Tanz: Sieht man so auch nicht alle Tage.

Aus Grab mach Himmel, aus Tod Leben: Fertig ist das bodenverhaftete „Jenseits“ à la Jacopo Godani, nicht ohne ironischen Hauch einer Forsythe-Nachfolge. Schon William Forsythe erschuf oder befeuerte ja eine soziale Choreografie, indem er sein Publikum aufs „bouncy castle“ schickte und zu Kindern machte. Zur Begleitung von „Al di là“ vor der wechselnd bunten Hinterwand erklingt Schönbergs „Verklärte Nacht“ für Streicher, die uns den späteren Zwölftöner noch sehr harmonisch, hier und da pathetisch in der Nachfolge eines Richard Wagner, als Zeitgenossen eines Gustav Mahler zeigt. Das spiegelt oder echot schön und angemessen die narrative Geradlinigkeit des Stücks und seiner Motivik wider.

„Unit in Reaction“ zählt sieben Tänzerinnen und zehn Tänzer. Die legen unter sinkenden und steigenden, wie Stalaktiten oder Atomraster gehängten Neonröhren zur Musik der regelmäßig beauftragten Musiker von „48Nord“ (Ulrich Müller, Siegfried Rössert) eine ganz anders geartete Tanzsprache vor. Statt als biomorphe Raupen oder hautfarben „wie nackt“ wie später, führt sie das Stück als bessere Jugendgang uniformiert ein: Kapuzenjacken (darunter Höschen, schwarze Strümpfe), Hände defensiv in die Taschen gerammt, bevor sie die Jacke etwa um die Hüfte schlingen.

Dazu die martialisch-moderne Musik und ebensolcher Tanz zwischen schwarzen Wänden, wo scharfkantige Lichtfelder und die eigene Aufstellung die Tänzer eng und bedrückend, felderweise und dynamisch im Gefängnis um und um manövrieren. Da bleibt ihrer „Einheit“ nur das Reaktive, muss jede(r) einzelne für ihre (seine) Freiheit kämpfen: tanzend.

Spiegelnde Flächen

Doch Platz ist in der kleinsten Hütte, weshalb immerzu Teilgruppen oder Pas de deux den Raum umtakten, etwa: aus vorn hinten machen, den aschgrauen Boden aufreißen und spiegelnde Teilflächen im hervorstrahlenden Licht offenlegen, die sie gar wie metallische Spitzer-Schnitzel als Kostüm um sich legen. Unter dem Pflaster liegt der Strand? Pfft, war mal. Unter dem Depot liegen Spiegel: schmuck und instrumental, Mittel zu besserem Sein und Selbsterkenntnis, Phasen stiftend, Spiele und Strukturen. So beschleunigt die Zeit; Langeweile kommt nie auf.