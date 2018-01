Miss Joplin, Sie wären heute 75 geworden. Wären Sie denn gerne 75 geworden?

JANIS JOPLIN: Mann, mir sind zehn Jahre superhypermost (sinngemäß: „Das Leben bis zum Anschlag auskosten“, Anm. d. Red.) lieber als die 70 zu schaffen, in einem verdammten Stuhl zu sitzen und TV zu glotzen.

Sie machten schlechte Erfahrungen in Ihrer Kindheit. In der Schule befreundeten Sie sich mit schwarzen Jungs. Weshalb Sie mit Steinen beworfen und als „Niggerschlampe“ beschimpft wurden.

JOPLIN: Ja, das war echt verrückt. Wie in kleinen Städten so üblich: Die mochten mich nicht. Ich glaube, man macht sich in Texas bis heute als Niggerschlampe nicht sehr beliebt.

Was brachte Sie, ein von Akne geplagtes Mädchen aus einem verschlafenen texanischen Nest, eigentlich auf die große Rock-’n’-Roll-Bühne?

JOPLIN: Ich wollte immer ein Künstler sein, was immer das ist. So wie andere Mädels gerne Stewardess werden wollen. Ich las. Ich malte. Ich dachte nach.

Aber wie begann Ihre Rock-Karriere denn nun genau?

JOPLIN: Urplötzlich warf mich jemand vor diese Rock-’n’-Roll-Band (im Jahr 1966, „Big Brother and the Holding Company“, Anm. d. Red.) Und ich beschloss dann und dort, dass das mein Ding ist. Ich wollte niemals etwas anderes machen.

Was können junge Frauen von Ihnen lernen?

JOPLIN: Ihre Mütter haben sie zugestopft mit Kaschmir-Pullovern und anderem Luxuskram. Wenn sie mich sehen, denken sie vielleicht mal darüber nach, dass sie ganz sie selbst sein können – und damit auch noch Erfolg haben werden.

Haben Sie weitere Ratschläge für die Jugend?

JOPLIN: Schließ keine Kompromisse, du bist alles, was du hast.

Vielleicht wissen Sie das gar nicht, aber Sie haben viele Künstlerinnen inspiriert, die nach Ihnen kamen: beispielsweise Pink, Alanis Morissette oder auch Amy Winehouse. Doch wer waren Ihre eigenen Vorbilder?

JOPLIN: Blues- und Soul-Sängerinnen wie Billie Holiday oder Aretha Franklin. Die sind so dermaßen subtil, mit nur zwei Noten kriegen sie dich. Sie geben dir das Gefühl, als ob sie dir vom gesamten Universum erzählten.

Das haben Sie sehr anschaulich beschrieben. Aber sprechen wir doch über Ihre eigene stimmliche Gabe . . .

JOPLIN: Ich kann nicht über meinen Gesang reden.

Warum denn nicht?

JOPLIN: Ich stecke da drin. Und wie kannst du etwas beschreiben, wenn du selber drin steckst?

Naja, vielleicht aus der Innensicht heraus? Aber wir wollen keine Haare spalten. Sie haben doch selber einmal Ihr Singen mit dem Geschlechtsakt verglichen . . .

JOPLIN: So ein Schwachsinn! Nein: Wenn ich sang, war das ein Gefühl wie am Anfang einer Liebesbeziehung. Das ist mehr als Sex. Es ist der Punkt, den zwei Leute erreichen und ihn Liebe nennen, wenn du jemanden zum ersten Mal zutiefst berührst.

Ein intimes Gefühl, in der Tat. Aber bei Ihnen waren tausende Zuschauer dabei . . .

JOPLIN: Ja. Es war gigantisch. Das Gefühl wurde durch das Publikum vervielfacht. Ich hatte Gänsehaut.

Und als es vorbei war . . ?

JOPLIN: . . . ging ich allein nach Hause.

Und dann haben Sie zu Drogen gegriffen, um nicht zu verzweifeln?

JOPLIN: Wenn ich Angst hatte oder mich sorgte, habe ich mir gesagt: „Janis, entspann dich mal. Lass es dir gutgehen.“ Also ließ ich mich richtig volllaufen. So ging’s mir dann gut. Ich lebte einfach für das Glücklichsein. Man sollte alles nutzen, um glücklich zu sein.

Ihr Arzt sah das sicher anders, oder?

JOPLIN: Der sagte mir, meine Leber sei geschwollen und geriet richtig in Panik darüber. Er fragte mich: Was macht ein gutes, talentiertes Mädchen wie du mit sich? Und all solche Sachen . . .

Ist es nur ein Klischee, oder stimmt es, dass man ein tragisches Leben haben muss, um den Blues richtig singen zu können?

JOPLIN: Das Publikum hat seine Blues-Sänger gerne unglücklich.

Aber ist das wirklich nötig, um gute Musik zu machen?

JOPLIN: Zum Spielen braucht es nicht unbedingt das Elend. Ebenso wenig geht es beim Spielen ums Glücklichsein. Ich sag’ Dir, worauf es stattdessen ankommt: Du musst dich all die Dinge fühlen lassen, die schon in dir sind. Aber die du die ganze Zeit versuchst zu verdrängen, weil sie sich nicht für gepflegte Konversation oder so’n Zeug eignen.

Sie klingen nach einem überzeugten Bauchmenschen . . .

JOPLIN: Natürlich. Ein Intellektueller zu sein, erzeugt eine Menge Fragen, aber keine Antworten. Du kannst dein Leben mit Ideen füllen – und gehst trotzdem einsam nach Hause. Alles, was einem wirklich gehört und zählt, sind Gefühle. Und genau das ist Musik für mich.