Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst: Jeder neue Kick führt tiefer in den Abgrund

Wer trotz unzähliger traurig verlaufender Star-Geschichten je geglaubt hat, dass Ruhm und Reichtum automatisch zu einem glücklichen Leben führen, der wird im jüngsten Stück des britischen Dramatikers Simon Stephens schnurstracks mit einer anderen Geschichte konfrontiert. Der junge, früh zum Popstar avancierte Paul wirkt nämlich gar nicht glücklich.

Zwar ist er Teil eines scheinbar aufregenden Jetsets, das heute in Moskau, morgen schon in Paris ist und bei Konzerten von 70 000 Fans bejubelt wird. Zudem sind einige Menschen damit beschäftigt, ihm auch seine ausgefallensten Wünsche zu erfüllen. Doch Paul ist immer wieder auf der Suche nach einem neuen Kick. Eine Suche, die in Gemeinheiten, Verrat und Menschenverachtung mündet – sogar mit tödlichen Folgen.

Wirklich in der Tiefe bohrt Simon Stephens in seinem Stück nicht. Vielmehr bewegt sich „Birdland“ (immerhin uraufgeführt 2016 am Nationaltheater Mannheim vom dortigen Schauspielchef Burkhard C. Kosminski) mit seinen kurzen, schlaglichtartigen Szenen dicht an Klischees. Und denen kann auch Till Weinheimer in seiner Inszenierung mit Studierenden im 3. Ausbildungsjahr Schauspiel der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) im Bockenheimer Depot nicht entkommen.

So beginnt der Abend damit, dass sich Paul (Julian von Hansemann) gleich zu Beginn erst mal eine Dosis Koks durch die Nase zieht. Kurz darauf stellt Paul etwas absurde Gleichungen über den Wert seiner Musik auf: Capitalism at its best. Zwar versucht der Schlacks mit den hochgestylten Haaren in seiner gestreiften Hose der Figur ein paar kurze Momente zu verpassen, in denen man spürt, dass Paul in all der Dummheit und Gemeinheit ziemlich einsam ist. Doch das ist allzu schnell vergessen in den kurzen Szenen, in denen Paul alle anderen zu Statisten seines Lebens degradiert und recht eindimensional agiert. Ironischerweise gerät ausgerechnet der verdruckste Fan von Paul (Hans-Christian Hegewald), mit dem Paul eine ziemlich miese Nummer abzieht, zu einer der berührendsten Figuren.

Gespielt wird auf der rechten Seite des Bockenheimer Depots, und die Bühne geht vor allem in die Tiefe. Dadurch, dass im Vordergrund mehr oder weniger die Szenen spielen, in denen sich Figuren begegnen, dahinter die Bühnen- und Auftrittssituationen, und im Hintergrund sich Geschehnisse abspielen oder Figuren befinden, die das Geschehen grundieren, wird der schlaglichtartige Charakter auf die Szenen aus diesem Pop-Star-Leben, das sich auf das Klischee des Schreis nach Liebe reduzieren lässt, noch verstärkt.

Auch die Tatsache, dass Léa Zehaf als Marnie, die Paul letztlich in den Tod getrieben hat, nach ihrem Tod wie Geist, der stets an Pauls Schuld erinnert, im Bühnengrund sitzt, ändert daran leider nichts.