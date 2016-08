Jennifer Rostock singen gegen die AfD

Die Berliner Band Jennifer Rostock hat mit einem Song gegen die AfD einen Netzhit gelandet. Bei Facebook klickten bis Mittwoch 4,4 Millionen Menschen auf ein Video, das die Band in Wohnzimmer-Kulisse aufnahm.

Sängerin Jennifer Weist (29) warnt in dem Lied davor, bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern (4.9.) und Berlin (18.9.) für die rechtspopulistische Partei zu stimmen. „Bist du alleinerziehend und willst nicht, dass der Staat dich unterstützt, dann wähl die AfD”, heißt es darin. Oder auch: „Drei Kinder pro Familie, Mann im Job und Frau am Herd, das will die AfD”. Der Refrain: „Aber nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.” Weist kommt von der Ostsee-Halbinsel Usedom.

(dpa)