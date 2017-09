Frankfurter Poetry Slammer: Jey Jey Glünderling schreit alles raus

Ungefähr sechs Minuten dauert ein Auftritt bei einem Poetry Slam. Wenn Jey Jey Glünderling auf der Bühne steht, sind die 360 Sekunden im Flug vorbei, Glünderling selbst ist völlig außer Atmen, ausgepowert. Der Mann ist ein Phänomen: Seine mit energischer Stimme, fast schreiend vorgetragenen Texte sind Beschwerdeschriften und Gesellschaftskritik zugleich. Seine Auftritte sind eine Mischung aus Theater, Comedy und – großer Kunst. Auf jeden Fall sind sie laut.

Die Show beginnt schon, während der Moderator den Künstler ansagt: „Jey Jey Glünderling!“. „Der Name ist voll kacke“, sagt der Künstler. Dennoch steht er zu seiner Bühnenfigur, die ihn bekannt gemacht hat und in der Szene zu einer Marke geworden ist. Sein Stil löst zuweilen Kontroversen aus, aber hat Wiedererkennungswert. Steht Poetry Slam gelegentlich im Verdacht, immer wiederkehrende Stile darzubieten, kann Jey Jey Glünderling sich aber sicher sein: So wie er ist kein Zweiter. Und sein Stil ist erfolgreich.

Wie er wirklich heißt

„Ich will alles sagen können“, sagt Glünderling über die Freiheiten, die sich mit seinem Künstlernamen auftun. Den Namen hat er erfunden, um einen größtmöglichen Gegensatz zwischen lässig und bieder zu schaffen. „Glünderling – so heißt kein einziger Mensch“, hat er extra im Telefonbuch recherchiert.

Wie er wirklich heißt, daraus macht er kein Geheimnis, er verrät es bloß nicht. Der 29 Jahre alte Künstler, der aus Hannover stammt und zum Studium der Kunstgeschichte, Psychologie und Archäologie nach Frankfurt kam, arbeitet in einem Frankfurter Museum. Und ist ganz anders als seine Figur: nicht so brachial, sondern jemand, der genau hinschaut und vor allem gerne schreibt. „Ich habe meine Jugend damit verbracht, nicht zu kiffen, sondern Kurzgeschichten zu schreiben“, erzählt er.

Die leidenschaftliche Energie, die Glünderling beim Auftritt aus sich herauslässt, sammelt der Autor beim Schreiben: „Vom leeren Blatt bis zum Gefühl, das man beim Publikum auslöst – in diesem Prozess durchlebt man sich selbst“, sagt er. Den Moment auf der Bühne beschreibt er so: „Das ist ein völliger Blackout-Moment, wie eine Droge.“ Dieses Gefühl hat er schon bei seinem ersten Auftritt 2012 gespürt. Bis heute ist es geblieben.

Elemente zum Glücklichsein

Selbstzweck sind die Auftritte für den Künstler dabei keineswegs: „Ich beobachte gerne und versuche, Charaktere knapp und präzise zu beschreiben“, erläutert er seine Dichtkunst. Die Kritik, seine Texte seien künstlerisch weniger wertvoll, weil er sie sehr laut vorträgt, versteht er nicht: „Wenn jemand zum Weinen gebracht wird, dann hat das gleich Gewicht. Warum soll das Gegenteil nicht auch Kunst sein?“, wundert er sich.

„Lachen ist nicht trivial, es ist eines der wichtigsten Elemente zum Glücklichsein“, findet er. Damit ein Text die nötige Leichtigkeit bekommt, ist viel Arbeit nötig. „Das Dumme, Sexistische von Mario Barth ist mir zu billig“, betont Glünderling. Barth mag er nicht. Ebenso wie Schach spielen, Hollister, den Sommer, Backpacker, Makler, S-Bahnen und Hugh Grant. Seinen Texten gibt er treffende, pointierte Überschriften, die das Thema enthalten, um das in den folgenden sechs Minuten seine wütenden Gedanken kreisen. „Ich versetze mich einfach gern in die Opferrolle“, lacht er. Einen Text ohne Botschaft gibt es bei ihm nicht. Die sind nicht immer weltbewegend, dessen ist er sich bewusst. Doch eine feine Kritik, ein leiser Weckruf, der im lauten Geschrei, im Witz der Worte vernehmbar wird, das ist es, was Glünderling erreichen will.

Beim Schreiben seiner Prosastücke achtet der Autor auf Details, spielt mit Alliterationen, versucht, seinen Texten Geschwindigkeit zu verleihen – „Punchline-versiert“, wie es Glünderling nennt. „Meine Nachbarn müssen mich für einen krassen Psycho halten, der nachts am Tisch sitzt und über seine eigenen Witze lacht“, vermutet er.

Der 29-Jährige war anfangs skeptisch, ob dieses Konzept auch im Buch funktioniert. Dafür hat er einige Texte minimal verändert und schriftsprachlich angepasst. „Sicherlich ist es von Vorteil, das mal live gehört zu haben“, sagt er und ergänzt lachend: „Aber diesen Jey Jey Glünderling, der einen dauernd anschreit, im Kopf zu haben, das ist schon anstrengend.“

Wahrscheinlich werde jeder seine eigene Lesart finden, glaubt Glünderling, der – auf seine Art – stolz ist auf sein Werk. „Das ist die perfekte Klolektüre.“