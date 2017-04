Joan Baez, Pearl Jam und Yes in der Ruhmeshalle des Rock

Wer sich in einem Bereich hervortut, bekommt einen Platz in der Ruhmeshalle. Eine solche gibt es auch in dem Segment Rock'n'Roll. In sie wurde jetzt sogar ein verstorbener Rapper aufgenommen.

Folksängerin Joan Baez, die Grungeband Pearl Jam und der verstorbene Rapper Tupac Shakur sind in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Auch die Bands Electric Light Orchestra (ELO), Journey und Yes sowie der Produzent Nile Rodgers zählen zu den neuen Mitgliedern der Ruhmeshalle des Rock.

Bei einer Gala im Barclays Centre in New York traten Baez, Rodgers, Pearl Jam, Journey, ELO und Yes am Freitagabend (Ortszeit) auf die Bühne. Shakur, der 1996 in Las Vegas erschossen worden war, wurde vom Rapper Snoop Dogg vertreten, der seinen verstorbenen Freund in einer Rede würdigte, wie der Blog „Cleveland.com” meldete. Baez hielt eine Rede über die Musiker, die sie einst inspiriert hatten, und ELO erwiesen bei ihrem Auftritt dem kürzlich verstorbenen Chuck Berry die Ehre.

Die Rock and Roll Hall of Fame ist ein Museum, das die einflussreichsten Musiker, Produzenten und Künstler aus dem Bereich des Rock'n'Roll ehren will. Bedingung für die Aufnahme in die Ruhmeshalle ist, dass das erste Album mindestens 25 Jahre zurückliegen muss.

(dpa)