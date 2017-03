Abschiedstournee in Frankfurts Alter Oper: José Carrera: Eine Stimme wie aus Seide

Man musste nicht dauernd im Programmheft blättern oder gar den Kleincomputer bemühen: Das Wirken und die daraus resultierende künstlerische Bedeutung des heute 70 Jahre alten spanisch-katalanischen Sängers José Carreras ergab sich auch aus den auf die Leinwand im Großen Saal projizierten Lebensstationen: in den 70ern zum ersten Mal unterwegs quer durch die Welt, Kontakte mit Star-Dirigenten wie Herbert von Karajan, aber auch mit Bühnengrößen wie Agnes Baltsa. Ausflüge in die „leichte Muse“ und dann das, was Carreras eigentlich unsterblich machte: „Die drei Tenöre“ gemeinsam mit Placido Domingo und Luciano Pavarotti. Carreras war in diesem Dreigestirn am Sängerhimmel immer der Bodenständigste geblieben. Die starke Verwurzelung in der katalanischen Musik und Kultur schien auch die seidene Tenorstimme des gefeierten Sängers zu erfassen, die einen wohlklingenden Kontrast, eine begnadete Ergänzung zu den Paradestimmen Pavarottis und Domingos brachte.

Fülle und Eleganz

Nach dem Tod Pavarottis und dem Bühnenabschied des nunmehr als Dirigent wirkenden Domingo wird nun mit Carreras der letzte dieser drei Tenor-Titanen verstummen. 70 ist das richtige Alter für einen Künstler in hoher Stimmlage – die vielen Carreras-Anhänger, die sich bereits mit Karten für das Mitte Januar geplante Abschiedskonzert versorgt hatten, dann aber noch einmal zwei Monate warten mussten, können also nicht nur behaupten, „den Carreras noch einmal gesehen zu haben“. Sie haben ihn noch einmal gehört, und zwar mit nahezu vollständiger Fülle und Eleganz seiner Stimme.

Schon in den Gastspielen der vergangenen Jahre hatte Carreras die Ausrichtung seiner Programme geändert. Dass er sich vorwiegend auf Lieder und Weisen seiner spanisch-katalanischen Heimat besann, lag nicht nur daran, dass die Gesangsnummern kürzer und kompakter und damit gerade für einen älteren, mit seinen stimmlichen Kräften stärker haushaltenden Sänger besser darzustellen waren. Auch das italienische Liedgut wuchs dem Sänger ans Herz.

„Era de Maggio“ von Mario Pasquale Costa war das erste Lied des Abends und zeigte Leichtigkeit und Anmut, mediterranes Flair, aber auch Tiefenschärfe – Attribute, die auf das gesamten sängerische Wirken Carreras’ zutreffen. Seine Vielseitigkeit drückte sich auch in dem quer durch Europa reichenden Repertoire des Abschiedsabends aus.

Natürlich war mit José Serrano ein spanischer Landsmann vertreten. Dass sich Carreras aber auch vor dem 20. Jahrhundert niemals fürchtete, zeigten Komponisten wie Eric Satie („Je te veux“ gemeinsam mit der vollmundigen Sopranistin Celine Byrne) oder Mitch Leigh („The Impossible Dream“).

Vornehmer Charakter

Bei derlei Gelegenheiten, dem Zuschnitt eines Konzertes auf eine einzelne Persönlichkeit, besteht für Orchester und andere Mitwirkende die Gefahr, vollständig im Hintergrund zu verschwinden. Dass dies Carreras erfolgreich zu verhindern wusste, spricht nicht nur für den vornehmen Charakter des Künstlers. Mit einem respektabel musizierenden „Bohemia Sinfonieorchester Prag“ unter Leitung von David Gimenez und eben der Sopranistin Celine Byrne behielt das kompakte Programm sein künstlerisches Gleichgewicht. Die Sängerin zeigte sich als „Geierwally“ (Alfred Catalani) ebenso firm wie im französischen Opernfach (Delibes’ „Les filles de Cadix“). Nur gemeinsam mit Carreras sang die Dame nicht – auch im Klassik-Medley trat man hübsch abwechselnd auf, wobei der Tenor hier noch einmal eine Zusammenfassung all seiner Vorlieben über die Jahrzehnte hinweg gab. Man hörte Musicals („Tonight“), tauchte in den Verismo ein (Puccinis „Der Mantel“), endete schließlich dort, wo jeder gefeierte Tenor zu enden hat, bei Verdi.

Am Ende prostete Carreras seinem Publikum zu, das Trinklied aus „La Traviata“ kam an die Reihe. Carreras präsentierte sich noch einmal, auch vom Applaus des begeisterten Publikums angefeuert, auf der Höhe seiner stimmlichen Fähigkeiten. Aufhören, wenn es am schönsten ist: Mal hören, ob dies Carreras auch wirklich gelingen wird! Der fast etwas in sich gekehrt wirkende, gütig in die Menge blickende Sänger ist spätestens zu seinem Abschied allen ein guter Freund geworden.