Keine Frage: Joshua Homme fühlt sich seinem Namen verpflichtet. Mit seinen „Queens Of The Stone Age“ macht der Kalifornier muskulöse Männermusik. Beim Konzert in Wiesbaden wurde die „Stoner-Rock“-Ikone wider Willen von den Fans umjubelt.

Ganz sicher war den meisten der feierwütigen Besucher des Open-Airs im Kulturpark die historische Bedeutung dieser Veranstaltung gar nicht bewusst. Denn mit dem Konzert der „Queens Of The Stone Age“ konnte der „Schlachthof“ Wiesbaden nach dem Aus seiner beliebten Festivalreihe „Folklore“, schon 1977 als „Folklore im Garten“ im Schlosspark Freudenberg ins Leben gerufen, die Tradition der Open-Airs auf dem Schlachthofgelände wiederaufnehmen. Dabei waren es letztlich nicht die Lärmbeschwerden der Anwohner, die 2015, ein Jahr vorm 40. Bestehen des Klassikers, zum Aus geführt hatten, sondern der gestrichene städtische Zuschuss. So war die Veranstaltung für das Kulturzentrum nicht mehr finanzierbar.

Unangepasste Haltung

„Wir glauben, es braucht in einer Stadt viele Anlässe, zu denen Menschen zusammenkommen können, um eine gute Zeit miteinander erleben zu können“, ließ das „Schlachthof-Wiesbaden“-Kollektiv zum Neustart verbreiten und wünschte allen Gästen „ein paar großartige, friedliche und die Seele bereichernde Stunden“.

8000 Fans – so der Veranstalter auf Nachfrage – wollten die Premiere mit den „Queens Of The Stone Age“ sehen. Seit 1996 führt Josh Homme die Band in wechselnden Besetzungen. Mit dem aktuellen Line up, Troy Van Leeuwen (Gitarre), Dean Fertita (Keyboards, Gitarre), Michael Shuman (Bass) und Jon Theodore (Schlagzeug) neben dem Vordenker, hat er vor einem Jahr das siebte Studioalbum „Villains“ veröffentlicht. Dass er dafür den Amy-Winehouse- und Lady-Gaga-Produzenten Mark Ronson ins Boot holte, stieß seinen Hardcore-Fans vielleicht sauer auf. An seiner unangepassten Haltung und dem Höllensound seines Quintetts, hat das im Kern nichts geändert. Dem bleibt er so treu wie seinem Cowboyhemd zur Rockabilly-Tolle. Auf der Bühne bekommen auch die neuen Stücke die Extraportion an Physis und Power, die die Zuhörer unweigerlich mitreißt.

Wie hat Homme im Interview zur Veröffentlichung von „Villains“ (Gauner, Schuft, Schurke) augenzwinkernd seinen Antrieb formuliert? „Ich will High-School-Kids in ihrer Rebellion bestärken und ihr Bösewicht sein.“ In Wiesbaden hält sich das Aufrührerische in Grenzen. „Ich habe gar nicht so viel zu sagen“, schweift sein Blick über die Menge. „Es ist wunderbar, euch trinken und tanzen zu sehen.“ Später dann wird er noch expliziter werden. „Ich habe euch schon nachmittags vom Dach des Hauses beobachtet. Es gibt so viele Regeln und Grenzen heutzutage. Lasst uns das Gestern und Morgen mal vergessen, nur das Heute zählt“, spürt er der Magie des Moments nach. Den Song, den er damit einleitet, ist „Domesticated Animals“. Der macht klar, dass bei den „Queens“ nicht alles Testosteron gesteuert ist, sondern viel Herz und Hirn im Spiel ist. Hübsche Hauskatzen und Schoßhündchen, denen man jegliches Wilde genommen hat – nicht nur das ist für Homme eine Horrorversion, der es entgegen zu treten gilt. Mit allen Knöpfen am Verstärker auf 10, für eine Musik voll auf die Zwölf.

Wie war „Stoner Rock“, diese von den Protagonisten ungeliebte, weil zu drogengeschwängerte Genrebezeichnung, noch definiert? Na klar: als eine auf der Basis von Punk und Bluesrock entwickelte und mit Elementen von Doom Metal und Psychedelic Rock durchsetzte Alternative-Rock-Variante, die kein banaler Hard Rock sein sollte. All die genannten Stilrichtungen und mehr lassen sich ganz sicher im Oeuvre der „Queens“ finden. Die können auch Boogie und Stomp, „Led Zeppelin“ und David Bowie, leisten sich den Anachronismus eines Ein-Ton-Basses (Shuman kann allerdings auch total verspielt oder zitiert den „Walk On The Wild Side“) und eines Schlagzeugsolos.

Knüppelhart

Da sind diese typischen, markanten und scharfen Gitarrenlicks, da klingt der Synthesizer auch mal wie ein brünftiger Hirsch; Homme tänzelt dazu um sein Mikrofonstativ, seine Mitmusikanten gehen immer mal wieder in den Clinch mit den elastischen Leuchtstoffröhren als Teil der Lightshow. Die haben sie zu Sparringspartnern erkoren. So viel Energie, wie sie die Jungs ausstrahlen, muss sich ihren Weg bahnen.

Dass „Queens Of The Stone Age“ nicht nur knüppelhart, sondern auch differenzierter agieren können, beweist zum Beispiel „Make It Wit Chu“. Homme wird zum smarten Grooner. Aber das Finale mit „Go With The Flow“ mit dem Stakkato-Piano zum herausgeprügelten Schlagzeug macht noch mal deutlich: Hier feiert der Rock ’n’ Roll fröhliche Urständ. Kein Grund für die Anwohner, das Armageddon zu beschwören.