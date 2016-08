Jubel um Star-Sopranistin Anna Netrebko in Hamburg

Beifall im Stehen und Bravorufe für Anna Netrebko in Hamburg: Das Konzert der russischen Star-Sopranistin und ihres Ehemanns, Tenor Yusif Eyvazov, am Sonntagabend in der voll besetzten Laeiszhalle der Hansestadt ist zum triumphalen Fest für Ohren und Augen geraten.

Stimmlich brillant disponiert, gestalteten beide Künstler zwei Stunden lang berühmte Liebesarien und Duette des italienischen „Verismo”, darunter Werke von Puccini, Giordano und Cilea. Die 44-jährige Netrebko, die sich strahlend und braungebrannt in fulminanten Roben präsentierte, warf immer wieder Kusshände ins Publikum.

Begleitet wurden die Sänger vom Tschechischen Nationalen Symphonieorchester unter Leitung von Jader Bignamini.

(dpa)