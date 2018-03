Freilichtmuseum Hessenpark: Jüdische Museum Frankfurt stellt Maler Jakob Nussbaum vor

Vielleicht war es seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen, die sein Herz öffnete für die Bedürftigen: Zeitlebens, auch, als er längst Erfolg hatte, war es Jakob Nussbaum ein Anliegen, den künstlerischen Nachwuchs zu fördern. Geboren worden war er in dem osthessischen Dorf Rhina. Seine Eltern betrieben dort einen Matzenbrot- und Branntwein-Handel, bevor sie nach Frankfurt zogen, um einen geschäftlichen Neuanfang zu wagen. Jakob Nussbaum wollte aber nie in die elterlichen Fußstapfen treten. Sein Lebensziel war es, zu malen, und das verfolgte er mit Beharrlichkeit. Schließlich ließen ihn die Eltern ziehen: nach München, wo er sich in der Akademie der Künste einschrieb und, fast zeitgleich, den gerade dort ausgeschiedenen ungarischen Maler Simon Hollósy kennenlernte. Er machte Nussbaum mit der Freilichtmalerei bekannt.

Doppelt geschulter Blick

Als Nussbaum 1902 nach Frankfurt zurückkehrte, war er offen für den unorthodoxen Blick der Secessionisten. Zugleich hatte er aber auch die Malschule der Akademie durchlaufen. Seine späteren Bilder zeigen, dass er zwischen den Stilen sehr bewusst unterschied: Bei offiziellen Aufträgen hielt er sich an die Vorgaben, blieb sachlich und hatte die repräsentative Funktion dieser Bilder sehr wohl im Auge. Malte er privat, etwa die Familie Flersheim, die lange zu seinen Gönnern und Freunden gehörte, malte er stimmungsvoller und ließ seinen Gefühlen Raum.

Bild-Zoom Der Blick aus Nussbaums Atelier im Liebieghaus auf den Main.

Nussbaum war ein urwüchsiger, der Natur verbundener Mensch. Häufig zog es ihn zum Malen in den Taunus und in den Odenwald. Überliefert ist, dass ihn mit der Hofheimerin Ottilie von Roederstein nicht nur die Malerei, sondern auch seine Leidenschaft fürs Angeln verband. Nicht selten zogen die beiden gemeinsam los. Zugleich aber mangelte es Nussbaum nicht an gesellschaftlicher Geschmeidigkeit. Mit der Zeit wurde er zu einer zentralen Figur in Frankfurts Kulturleben. Nicht nur als Porträt- und Landschaftsmaler, sondern auch als unermüdlicher Förderer der Künste war er bald bekannt.

Der Erste Weltkrieg und der Nationalsozialismus waren es, die verhinderten, dass sein Leben einen geraden, ruhigen Verlauf nahm. Als Kriegsmaler wurde er nach Verdun geschickt: Ein Foto in der Ausstellung zeigt ihn 1917 mit Skizzenblock und in Uniform. Danach ein Neustart: Vorstand im Frankfurter Künstlerbund, viele Reisen. Teneriffa und Madeira gehörten zu den Zielen, regelmäßig zog es die bald fünfköpfige Familie in die Schweiz. 1925 unternahm der Zionist Nussbaum allein mit seiner Frau eine Kreuzfahrt, die ihn von Hamburg aus zum Mittelmeer und bis nach Palästina führte. Dort, in Kinneret, am See Genezareth, fühlte er sich augenblicklich wohl. Und als ihm 1933 seine frisch verliehene Professur an der Städelschule aberkannt wurde und er sein Atelier im Liebieghaus nicht mehr nutzen durfte, war ihm klar, dass er dorthin ziehen würde.

Ein jüdisches Schicksal

Von all dem erzählt das Jüdische Museum nun im Haus aus Gemünden (Wohra) im Hessenpark mit zahlreichen Gemälden, Radierungen, Pastellen und biografischen Tafeln. Grund für die Auslagerung ist der Neubau des Frankfurter Hauses – ein ungewohnter Ort und ein ungewöhnliches Ambiente, das aber gut passt, erzählt die Ausstellung doch von einem jüdischen Schicksal mitten in Hessen.

Bild-Zoom Landschaft in Kinneret am See Genezareth, 1925.

Das geheime Zentrum dieser Schau ist jenes Geleitbuch, das Nussbaum mehr als 60 seiner Frankfurter Freunde mit auf den Weg in die neue, ferne Heimat gaben, als er sich zur Emigration gezwungen sah: Dass Eva Atlan, Sammlungsleiterin des Museums, ein kommentiertes Faksimile hat anfertigen lassen, in dem man blättern kann, lässt diesen Maler, den es neu zu entdecken gilt, lebendig werden. Städel-Leiter Georg Swarzenski, wenig später selbst des Amtes enthoben, überreichte es ihm. Der Maler Hermann Lismann, der 1943 im KZ Majdanek umkam, nennt Nussbaum darin seinen „Leidensgenossen in Kunst und Rasse“.

Bild-Zoom Auf Kreuzfahrt mit Marie, 1925.

Jakob Nussbaum versuchte, sich in Kinneret eine neue Heimat aufzubauen. Ein Magengeschwür jedoch, das ihn schon in Frankfurt gequält hatte, ließ ihn nicht mehr los. 1936 starb er in seinem neuerworbenen Haus. Dass das Jüdische Museum nun die Chance hat, einen Teil seines schriftlichen Nachlasses zu erwerben, ist eine große Chance. Auch darauf macht die Ausstellung aufmerksam.

Ein Frankfurter Impressionist

Im Hessenpark Neu-Anspach, Laubweg 5, bis 2. Dezember. Geöffnet täglich 9–18 Uhr, Eintritt 9 Euro