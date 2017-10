Sie war eine ganz gewöhnliche Poetry Slammerin und nahm an Dichterwettstreiten im ganzen Land teil, dann wurde das Video eines ihrer Auftritte Millionen Mal im Internet aufgerufen. Seitdem ist sie eines der größten Phänomene der deutschsprachigen Popkultur. Heute Abend tritt Julia Engelmann (25) in der Frankfurter Jahrhunderthalle auf, im November erscheint ihr erstes Musikalbum mit dem Titel „Poesiealbum“. Im Interview mit Dominik Rinkart spricht sie über ihre künstlerische Motivation und darüber, warum sie kein Idol ist.

Frau Engelmann, Sie betonen, keine Poetry Slammerin mehr zu sein . . .

JULIA ENGELMANN: Ja, das ist, glaube ich, im Interesse von allen.

Aber was wäre so schlimm daran?

ENGELMANN: Überhaupt nichts, ich bin nur einfach keine mehr. Poetry Slam ist ein Wettbewerbs-Format, und ich bin der Meinung, ich darf mich nur eine Poetry Slammerin nennen, wenn ich auch daran teilnehme. Ich schreibe zwar immer noch in einem ähnlichen Stil – das ist wohl typ-abhängig –, aber inzwischen bin ich mehr so eine Art Vollzeitdichterin.

Das ist ein spannender Begriff: Ist nicht jeder Poet ein Vollzeitdichter? Inspiration lässt sich ja schließlich nicht im Terminkalender eintragen.

ENGELMANN: Ja, das ist auf jeden Fall kein geschützter Begriff. Jeder kann sich ja auch Coach nennen oder Schauspieler. Ich glaube, dass es da draußen ganz viele stille Poeten gibt.

Wie entstehen Ihre Texte? Sind Sie eine Künstlerin, die sich feste Arbeitszeiten setzt, oder warten Sie, bis die Inspiration auf Sie herniederfällt?

ENGELMANN: Es ist schon so, wie Sie gesagt haben: So ein Innenleben kennt keine Tageszeiten. Für mich setzt sich Gedichte schreiben aus beidem zusammen. Zunächst brainstorme ich und bin einfach aufmerksam für Dinge, die mich interessieren oder über die ich noch nachdenken will. So ein ganzes Gedicht, das über fünf Minuten einen roten Faden haben soll, das fällt mir jetzt allerdings nicht an der Supermarktkasse ein. Dafür brauche ich dann schon auch Zeit und Disziplin, um mehrere von diesen kleinen Momenten zu einem großen zusammenzuschreiben.

Sie schreiben sowohl Gedichte als auch Lieder. Entscheidet sich bereits mit der Inspiration, ob aus dem Gedanken ein Gedicht oder ein Lied wird?

ENGELMANN: Am Anfang steht immer ein Gedanke oder ein Gefühl. Texte sind ein wahnsinnig tolles Medium, um Gedanken auszudrücken, und Musik ist einfach ein sehr gefühlvolles Medium. Aber beides gehört zusammen: Ich höre Musik beim Schreiben oder beziehe mich in meinen Texten auf Melodien. Das ist für mich ein Raum, in dem das stattfindet.

Als Poetry Slammerin waren Sie eine von vielen. Können Sie inzwischen erklären, warum dieser große Erfolg gerade Sie traf?

ENGELMANN: Ich denke, ich bin immer noch eine von Vielen. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen sichtbarer geworden. Erklären kann ich mir das insofern, als dass in jedem Menschen das Bedürfnis nach Anschluss ist und danach, verstanden zu werden. Es ist einfach schön, sich mit seinen Fragen nicht alleine zu fühlen. Das, was ich mache, ist aber nichts Exklusives: Wenn ich das nicht machen würde, dann würde es jemand anderes machen.

Der Großteil Ihrer Berühmtheit lässt sich auf diesen einen Auftritt zurückführen, der auf YouTube inzwischen mehr als 10 Millionen Aufrufe hat. Ist das Fluch oder Segen?

ENGELMANN: Dieses eine Video ist der Urknall von all dem, was ich jetzt machen kann. Das ist für mich ein unglaublicher Segen. Wie glücklich ich mit meinen Texten bin, hängt allerdings nicht mit den Klickzahlen zusammen.

Im Text, der Sie berühmt gemacht hat, beschreiben Sie, dass Sie gerne „furchtbar faul vor dem Smartphone hängen“. Nun sind Sie Vollzeit-Poetin: Wie viel der mit verpassten Chancen hadernden Julia Engelmann steckt heute noch in Ihnen?

ENGELMANN: Ich bin immer noch die selbe Person. Seitdem habe ich zwar andere Sachen erlebt und gemacht, aber das hätte ich so oder so. Allerdings stoße ich in meinem Leben immer wieder auf die gleichen Fragen: Ich habe das Gefühl, so ein Innenleben hat eigene Jahreszeiten, die immer wiederkehren.

Sie gelten insbesondere bei Jüngeren als Idol. Baut diese Verantwortung Druck auf?

ENGELMANN: Ich fühle mich nicht als Idol. Ich bekomme wahnsinnig viel Fanpost und fühle dadurch auf jeden Fall eine Verbundenheit mit den Menschen, die das mit mir teilen. Aber ich glaube, keiner hat am Ende des Tages wirklich Erwartungen an mich außer ich selbst. Von daher fühle ich mich frei und durch das Feedback, wenn überhaupt, eher bestärkt als unter Druck gesetzt.

Für manche Fans sind Sie der Quell großer Lebensweisheiten, für andere Kritiker haben Sie nichts anderes zu sagen als „Yolo“ (Jugendmotto: „Du lebst nur einmal“). Wie nehmen Sie diese Polarisierung wahr?

ENGELMANN: Ich finde „Yolo“ etwas Schönes. Wir leben nur einmal. Das ist etwas sehr Besonderes und wird vorbeigehen. Daraus kann ich etwas machen oder eben nicht. Sich daran zu erinnern, finde ich etwas sehr Wichtiges. Ansonsten polarisiere wahrscheinlich nicht ich, sondern es wirkt nur so, weil Menschen einfach super verschieden sind und die Dinge mit unterschiedlichen Augen betrachten. An einer solchen Kritik erkennt man vielleicht die anderen, aber das sagt erstmal nichts über mich aus.

Es gibt Künstler, die wollen die Welt verändern, und es gibt Künstler, die bloß für etwas gute Laune sorgen wollen. Wo auf dieser Skala sehen Sie Ihre künstlerische Motivation?

ENGELMANN: Ich habe keinen großen Einfluss, aber ich habe einen – zumindest auf mein Leben. Das möchte ich so schön wie möglich, mit guten Gedanken gestalten. Diese Gedanken möchte ich aber auch teilen, weil es mir immer hilft, wenn andere das machen. Zu diesem Pool von öffentlichen Gedanken würde ich gerne etwas beitragen. Am Ende des Tages ist niemand so alleine, wie er sich fühlt. Das ist mir wichtig.

In „Grapefruit“ singen Sie, dass Dinge wahr werden, wenn man sie oft genug sagt: Was würden Sie am liebsten mit Ihren Worten wahr werden lassen?

ENGELMANN: Dass ich und alle Menschen, die mir lieb sind, unsterblich und für immer gesund sind. Dass alle Menschen sich gegenseitig liebevoll behandeln, das fände ich schon ziemlich schön. Mir ist schon auch klar, dass es da Grenzen gibt, aber Gedanken sind tatsächlich etwas wahnsinnig Starkes, mit dem super viel steht und fällt. Ich kann viele Dinge nicht verändern, aber ich kann verändern, wie ich sie betrachte, und das möchte ich dann auch machen.

