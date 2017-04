"Flying Steps" zurück in Frankfurt: Junge Männer sausen durch die Luft

Mit dem Stück „Flying Bach“ erregte die Berliner Breakdance-Truppe „Flying Steps“ im Jahr 2010 großes Interesse. In der Show, die mit dem Klassik-Echo ausgezeichnet wurde, verbanden die „Flying Steps“ unter der Regie des Opernregisseurs Christoph Hagel Breakdance und klassische Musik. Auch ein junges Publikum wurde damit in die Konzertsäle gezogen, die sonst von Liebhabern der klassischen Musik und des klassischem Tanzes besucht werden. Wie Vartan Bassil, der künstlerische Leiter von den „Flying Steps“, stolz erklärt, reißt die Begeisterung für „Flying Bach“ nicht ab. So tourt die Show weiterhin rund um den ganzen Globus.

Aus der Unterwelt

Die Nachfolgeshow „Flying Illusion“ gastierte bereits 2014 erstmals in Frankfurt. Jetzt kommt sie vom 21. bis 23. April in die Jahrhunderthalle. Erneut wird eine Science-Fiction-Story von Gut gegen Böse erzählt. In ihr hatten die „Flying Heroes“ vor 10 000 Jahren ihre herrschsüchtigen Widersacher die „Dark Illusions“ in die Unterwelt verbannt. Doch besiegt war damit das Böse nicht. Schließlich öffnet sich die Tür zur Unterwelt. Die „Dark Illusions“ wollen sich rächen, ja sogar alles Gute vernichten. Wenn es den „Flying Heroes“ nicht gelingen kann, die „Dark Illusions“ vor dem nahenden Sonnenaufgang zu besiegen, wird die Welt untergehen...

Keine Nummern

„Romane“ will Vartan Bassil mit seinen „Flying Steps“ „nicht schreiben“. Aber ein abendfüllendes Tanzstück braucht einen roten Faden, der sich durch die Handlung zieht. Schließlich will Vartan Bassil mit den vierfachen Weltmeistern im Breakdance keine Nummernrevue zeigen, die mit voranschreitender Zeit die Fans langweilen könnte. Ganz in diesem Sinne haben die kreativen Köpfe der aufwendigen Produktion seit der Uraufführung 2014 ihr Stück immer wieder weiterentwickelt. Nicht nur, dass neue Choreografien entstanden sind und jeder Tänzer an seinen Ausdrucksmöglichkeiten gearbeitet hat. Auch ist das technische Equipment zugunsten der Show modernisiert worden. Wie Vartan Bassil erklärt, habe man die Leinwände, auf denen sämtliche Bilder projiziert wurden, durch LED-Monitore der gleichen Größe ausgetauscht. Eine Neuerung, mit der man nun wesentlich besser das Geschehen auf der Bühne erkennen und nachvollziehen kann. Schließlich stehen der Tanz und seine Stile im Mittelpunkt.

Denn neben dem klassischen B-Boying gibt es auch Hip-Hop, Popping und Locking zu sehen. Hier zeigt jeder der „Flying Steps“ einen absolut individuellen Stil. Während „Rubber Legz“ seine Beine so miteinander verknotet, dass man glaubt, dass sie aus Gummi sind, kann sich Benny Kimoto scheinbar unendlich lange auf dem Kopf um die eigene Achse drehen. Lil Amok hingegen vermag sein ganzes Gewicht mit einer Hand auffangen, während er immer wieder auf ihr landend über die Bühne springt. Im starken Kontrast dazu bewegt sich „Robozee“ ähnlich mechanisch wie ein Roboter und Minzy scheint sogar fliegen zu können. Aber kann sie es wirklich? Oder ist vieles, das man sieht, eine Täuschung? Sind die 9 Tänzer und die zwei Tänzerinnen, die in futuristisch anmutenden Kostümen über die Bühne wirbeln, tatsächlich alle echt? Manchmal fragt man sich das, während die Musik der Brüder Ketan und Vivan Bhatti, eine Mischung aus elektronischen und orchestralen Klängen, erklingt. In der Tat hat nämlich Vartan Bassil den Zaubereuropameister Florian Zimmer, der 2007 von Siegfried und Roy mit dem „Golden Lion Award“ ausgezeichnet wurde, engagiert, um Breakdance mit Magie zu verbinden. „Uns macht es Spaß, wenn die Leute rätseln, ob sie einen Trick sehen, oder eine optische Täuschung. Und ob das, was sie gerade bestaunen, das wahre Können unserer Tänzer und Tänzerinnen zeigt“, sagt Vartan Bassil.

Verschwinden im Nebel

In diesem Sinne wabert hier und dort nicht nur Nebel über die Bühne. Auch verschwinden einzelne Kämpfer der „Flying Heroes“ und der „Dark Illusions“ urplötzlich, um kurz darauf mitten im Publikum wieder aufzutauchen. An anderer Stelle scheint Benny Kimoto während eines Headspins vom Boden abzuheben und zu schweben. So könnte man durchaus vermuten, dass diese Athleten und Extremsportler übermenschliche Kräfte besitzen. Die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion werden fließend. Unterstützt wird dieser Eindruck freilich, weil der Bühnenbildner Jeremias Böttcher gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv „Pfadfinderei“ einen Kosmos erschaffen hat, der in seiner kalten und düsteren Atmosphäre eine stimmige Kulisse für die zahlreichen Battles zwischen Gut und Böse bietet. Und ja, bei all dem ist nicht zu übersehen, dass Vartan Bassil ein großer Fan von Marvel-Comics wie „Spider Man“ und „Hulk“ ist. Auch „liebt“ er Superheldenfilme wie „Batman“, sagt er. Zusammengefasst in einem Satz heißt das: „Für mich sind die Welten, die man hier entdeckt, wunderbare Inspirationen“.