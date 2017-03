Keine Spur von 100-Kilo-Goldmünze

Elfriede Jelinek knöpft sich Trump vor

New York. 16 von 92 Seiten - mehr bekommen die Zuschauer in New York bei der ersten Lesung von „Am Königsweg” nicht zu hören. Herausfordernd ist Elfriede Jelineks Stück über Donald Trump schon jetzt. Das Hamburger Publikum kann sich bei der Premiere auf etwas gefasst machen. mehr