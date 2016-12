Das in London angesiedelte australische Exilquartett „The Temper Trap“ pflegt in der Frankfurter „Batschkapp“ ohrwurmhaften Stadionrock.

Etwaigem Misslingen ihres Plans, auf dem Weg in den Rock-Olymp zu „U 2“, „Coldplay“, „Kings Of Leon“ und Konsorten aufzuschließen, greifen „The Temper Trap“ schon mal vor: „And if we have to fall, we’ll fall together“ kündigt Frontmann Dougy Mandagi mit Falsettstimme im schwelgerischen, dann immer pompöseren „Fall Together“ an.

Der Song ist eine von mehr als ein Dutzend Indie-Pop- und Alternative-Rock-Perlen aus bislang drei Alben, aus denen sich das Repertoire in der „Batschkapp“ zusammensetzt. Ob das 2005 im australischen Melbourne gegründete, drei Jahre später ins Pop-Mekka London emigrierte Quartett auch einen Plan B für das Worst-Case-Szenario zur Hand hat, bleibt ungewiss. Oder soll doch das hypnotische „Resurrection“ (Wiederauferstehung) darauf hindeuten? Noch befinden sich der auch an Rhythmusgitarre, Maracas und Trommel hantierende Mandagi, Sologitarrist und Keyboarder Joseph Greer, Bassist Jonathon Aherne und Schlagzeuger Toby Dundas ja im guten Glauben, den Aufstieg spätestens mit dem vierten Album zu meistern.

Bis dahin ist das seit dem Abggang von Sologitarrist Lorenzo Sillitto 2013 vom Quintett zum Quartett geschrumpfte Ensemble auf umfangreicher Welttournee, um die Absatzzahlen ihres Werks „Thick As Thieves“ voranzutreiben – nach einem famos eigenständigen Debüt, „Conditions“ (2009), die bis dato beste Songkollektion. Nach dem Einstieg mit dem prägnanten Titelsong greifen „The Temper Trap“ auf weitere Beispiele daraus zurück: Ob das treibende „Alive“, das schwer verrockte „Ordinary World“ oder das balladeske „Summer’s Almost Gone“ – allesamt zeigen sie sich beseelt vom Geist des Stadionrock. In ganz besonderem Maße trifft das auf „So Much Sky“ zu mit seinem mächtigen Oh-Hey-Oh-Hey-Oh-Refrain, von dem die Fangemeinde gar nicht genug bekommen kann. Quasi ein vorweggenommenes Sommermärchen im Winter, das unter Garantie schon in die engere Auswahl der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender geraten ist, wenn es gilt Sportereignisse musikalisch zu untermalen.

Vokalist Dougy Mandagi jedenfalls fühlt sich jetzt schon als Gewinner. Schließlich emigrierte Mandagi nach Jahren künstlerischen Darbens 1999 von seiner Heimatstadt Manado in der nordindonesischen Provinz Sulawesi Utara auf der Insel Sulawesi in die australische Metropole Melbourne, wo es aber noch einmal sechs Jahre dauerte, bis sich „The Temper Trap“ konstituierten. Drei Zugaben gewährt das fidele Kleeblatt nach einem ohnehin schon eindringlichen Konzert.

Zum finalen „Sweet Disposition“ singt und tanzt die noch kleine Rhein-Main-Fangemeinde ausgelassen. Vielleicht ballte sich hier gerade jener Schneeball zusammen, der eine globale Erfolgslawine auszulösen vermag?