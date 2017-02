Heiner Müllers „Philoktet“ im U 17 des Mainzer Staatstheaters: Krieger im blutroten Nebel

Heiner Müllers „Philoktet“ ist düsterer antiker Tragödienstoff nach Sophokles, auch wenn sich Regisseur Reisig am Staatstheater Mainz ganz auf die Dreiecksbeziehung konzentriert.

Nach dem Verbot seines Stückes „Die Umsiedlerin“ 1961 und seinem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR beschäftigte sich der Dramatiker Heiner Müller (1929–1995) intensiv mit antiken Tragödien. Darunter auch Sophokles’ Werk über Philoktet, das der gebürtige Sachse gleich mehrfach bearbeitete. 1968 wurde die erste Theaterfassung uraufgeführt. Der junge, an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ausgebildete Regisseur Mark Reisig hat das schwierige Stück nun auf die Bühne des U 17 im Mainzer Staatstheater gebracht.

Philoktet wurde einst von den Gefährten auf dem Weg nach Troja ausgesetzt. Eine Schlange hatte den Krieger gebissen, den Gestank der Wunde und die Schmerzensschreie des Leidgeplagten konnten die Griechen nicht mehr ertragen. Doch nun plant Odysseus, den am Bogen des Herakles Geübten zurückzuholen, um mit seiner Hilfe die Schlacht für sich zu entscheiden. Dafür stiftet er den jungen Neoptolemos an, Philoktet und seine Waffe mit einer Mischung aus Wahrheit und listiger Lüge an Bord ihres Schiffes zu bringen.

Ein Turm als Zuflucht

Der Handlungsort, die Insel Lemnos, ist in blutroten Nebel getaucht. Im Zentrum der Bühne steht ein von niedrigen Mauern umgebener Holzturm, auf und unter dem Philoktet seine Zuflucht gefunden hat. Wie er sich mit seinem kranken Fuß hinauf- und hinunterquält, ist schwer zu ertragen. Allein der an dichtes Laub erinnernde dämpfende Untergrund verschafft ihm Milderung.

Der Ausgegrenzte ist von Hass erfüllt, Vincent Doddema spielt ihn als misstrauischen, von Rachegedanken Getriebenen, der hin- und hergerissen ist zwischen seiner Wut und der Hoffnung, aus der Gefangenschaft zu entkommen.

Diabolischer Odysseus

Ihm, dem Wilden, gegenüber steht, im langen dunklen Mantel und mit platinblonden Haaren, ein diabolischer Odysseus (Matthias Lamp), der mit bisweilen feiner Ironie und lockender Süße in der Stimme ungerührt und mit festem Kommandantenschritt seinem Ziel entgegenstrebt. Dazwischen schwankt der selbstverliebt posierende Neoptolemos zwischen seiner moralischen Prägung und der Treue zu dem Anführer.

Reisig hat das Stück konzentriert und sich ganz auf die Dreiecksbeziehung der Männer fokussiert. Auch die Pause ist gestrichen, sodass sich in den 70 Minuten die beklemmende Atmosphäre nie löst. Das hilft, beim Text zu bleiben, der ausführlich die verschiedenen Positionen und Haltungen der Protagonisten veranschaulicht, Gewissenskonflikte offenbart und mit Annäherungen und Distanzen jongliert.

Allein kurz vor dem Ende stimmt das Trio gemeinsam ein altes FDJ-Lied an, das den Streit für einen kurzen Moment vergessen lässt. Doch der Schein dieses inmitten der vorherigen Zeitlosigkeit befremdlichen Ausdrucks von Solidarität trügt. Philoktet wird ermordet. Der längst nicht mehr unschuldige Neoptolemos hat damit eine weitere Last zu tragen, der intrigante Odysseus schmiedet neue Ränke. Aber das Publikum kann endlich wieder durchatmen.