Kulturdezernentin gratuliert Hollein zum Wechsel ans „Met”

Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hat dem ehemaligen Frankfurter Museumsdirektor Max Hollein zu seinem Wechsel an die Spitze des Metropolitan Museum of Art in New York gratuliert. „Wir sind natürlich mächtig stolz”, sagte sie nach Angaben einer Sprecherin am Mittwoch. Der Weg Holleins zeige, dass Frankfurt auch im internationalen Vergleich eine herausragende Kulturstadt sei.

Der 48 Jahre alte Österreicher leitete von 2001 bis 2016 die Schirn Kunsthalle in Frankfurt. Im Jahr 2006 übernahm er zusätzlich die Leitung des Städel Museums und des dazugehörigen Liebieghauses. Mitte 2016 wechselte er an die Fine Arts Museums nach San Francisco.

Am Dienstag (Ortszeit) hatte das „Met” die Wahl des gebürtigen Wieners zu seinem neuen Direktor bekanntgegeben. Er soll die Stelle im Sommer antreten. Sein Vorgänger Thomas Campbell hatte im vergangenen Jahr aufgegeben und ein Millionendefizit hinterlassen.

Das Museum gehört mit mehr als sieben Millionen Besuchern pro Jahr zu den meistbesuchten Häusern der Welt und zeigt Kunst von der Antike bis zur Moderne. Es besitzt rund zwei Millionen Objekte aus 5000 Jahren, darunter weltberühmte Meisterwerke.

(dpa)