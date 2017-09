Kulturpreis an Professoren Mosbrugger und Lutz-Bachmann

Der Hessische Kulturpreis 2017 geht an die Universitäts-Professoren Matthias Lutz-Bachmann und Volker Mosbrugger. Die mit 45 000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 27. Oktober in Frankfurt verliehen werden, wie aus einer Einladung der Staatskanzlei in Wiesbaden hervorgeht. Geplant ist unter anderem eine Ansprache von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Mosbrugger ist Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt, Lutz-Bachmann lehrt und forscht am Institut für Philosophie der Goethe-Universität.

Der Hessische Kulturpreis wird seit 1982 jährlich für besondere Leistungen in Kunst, Wissenschaft und Kulturvermittlung vergeben. Geehrt wurden bislang unter anderem der SPD-Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann und der Architekt Wolf Prix .

