In einer ehemaligen Schildermalerwerkstatt in Frankfurt präsentiert Felix Große-Lohmann junge zeitgenössische Kunst. In der nunmehr 18. Schau geht es ums Rauchen.

Manchmal versteckt sich die junge Kunst. In einem unscheinbaren ehemaligen Werkstattgebäude im Frankfurter Stadtteil Gallus betreibt Felix Große-Lohmann den Ausstellungsraum „Husslehof“. Seit Dezember 2013 hat er dort schon 17 Ausstellungen gezeigt. Den Raum sieht er als „eine Plattform für künstlerische Kollaborationen und Experimente“. Große-Lohmann folgt dabei keinem festen Programmkonzept. Vielmehr entstehen die Ausstellungen aus Begegnungen und aus persönlicher Begeisterung für Themen. Der Schwerpunkt liegt auf junger zeitgenössischer Kunst. Dabei mischen sich Frankfurter mit internationalen Positionen.

Schon während seines Studiums an der Goethe-Universität habe er ein Interesse für die Präsentation von Kunst entwickelt, erzählt Große-Lohmann. Als Anregungen nennt er Atelierausstellungen, Off-Spaces und freie Projekte von Freunden und Bekannten. „Eine große Inspiration“ sei die in direkter Nachbarschaft angesiedelte Stadtteilinitiative SIKS, die Barabende, Konzerte, Lesungen und Ausstellungen sowie ein jährliches Straßenfest veranstaltet. Überhaupt stehe das „lebhafte“ Gallus im Gegensatz zu den „etablierten Strukturen der Innenstadt“, sagt Große-Lohmann.

Die von ihm genutzten Räume in der Koblenzer Straße kennt Felix Große-Lohmann, Jahrgang 1984, seit seiner Kindheit – als frühere Schildermalerwerkstatt seiner Großeltern. Dort wechselten sich ein Innenausstatter, ein Fotograf, ein Elektriker sowie eine Weinhandlung ab, erzählt Große-Lohmann. „Ich hatte die Räume als kreativen Ort in Erinnerung“, sagt er.

Einsam und isoliert

Als der letzte Mieter, eine Wäscherei, ausziehen musste, ergriff Felix Große-Lohmann die Gelegenheit. Er mietete die Räume und bewarb sich beim „Frankfurter Programm zur Förderung des Umbaus leerstehender Räume für Kreative“. Der Umbau zu einem Ausstellungsraum wurde bezuschusst. Noch während der Renovierungsarbeiten zeigte Große-Lohmann eine Weihnachtsausstellung. Im November 2014 eröffnete der „Husslehof“ schließlich mit einer Einzelpräsentation von Marcel Walldorf.

Noch bis 22. Dezember läuft dort die nunmehr 18. Ausstellung. „Der Raum ist jetzt volljährig“, scherzt Große-Lohmann. „Inhale Exile“ heißt die zweiteilige Schau, die in Kooperation mit dem in Karben und Frankfurt ansässigen Verein „Leonhardi Kulturprojekte“ entstanden ist. Dessen Vorsitzender Philipp von Leonhardi sieht die Ausstellung als „ein Projekt fernab einer kommerziellen Nutzbarkeit“. Dafür sei der „Husslehof“ ein spannender Partner. Der erste Teil der Schau war in Montreal zu sehen. Zusammengestellt wurde sie von der kanadisch-britischen Künstlergruppe „Knowles Eddy Knowles“. Thema ist das Rauchen, dessen gesellschaftliche Rolle sich in Zeiten von zunehmenden Rauchverboten und Schockbildern auf Zigarettenpackungen erheblich gewandelt hat. 13 künstlerische Positionen spüren diesem Wandel nach. Schon der Titel zeigt an, dass man sich als Raucher in einer Art Exilsituation befindet.

Genau dieses Bild vermitteln beispielsweise die 2006 entstandenen Fotografien von Sean Lynch: „Smokers at the Seagram“. Zu sehen sind rauchende Angestellte vor einem Eingang eines Bürohochhauses. Sie wirken einsam und isoliert. Die monumentale Architektur verstärkt den Eindruck. Der Künstler Alessandro Rolandi fragte Arbeiter einer Fabrik in China, was ihnen das Rauchen bedeutet. Die gesammelten Zitate sind – in chinesischer und englischer Sprache – neben einer Fotografie auf einer Pinnwand zu sehen. Bisweilen klingen sie sogar philosophisch: Rauchen sei ein Werkzeug zur Zeitmessung, sagt ein Arbeiter. Ein Kollege schätzt das Rauchen als Möglichkeit zur Entspannung. Rauchen helfe, Einsamkeit zu bekämpfen, sagt ein anderer.

In der Ausstellung sind zudem viele Filmarbeiten zu sehen. In einem Video von Daniel Olson monologisiert ein altmodisch gekleideter Herr über den Sound eines Aschenbechers. Dabei zitiert er ein Interview des Komponisten John Cage. Das Video „A Shared Puff“ von „Leisure Projects“ zeigt zwei Frauen an einem See, Pfeife rauchend – ein Kontrast zur hastigen Pausenzigarette eines Büroangestellten. Zwei Pfeifen sind zudem in einem Aschenbecher unter dem Bildschirm platziert. Tabak und Streichhölzer liegen ebenfalls bereit. Ob das eine Einladung zum Rauchen ist?

Husslehof, Koblenzer Straße 12, Frankfurt. Bis 22. Dezember, geöffnet Mo–Fr 14 bis 17 Uhr. Telefon 01 73-4 11 55 75.

Internet www.husslehof.org