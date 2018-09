Interview mit Susanne Pfeffer: Kunst als Spiegel der Gesellschaft

Seit Januar leitet die 45-Jährige das Museum für Moderne Kunst (MMK). Bisher stellte sie alle Fragen nach ihren Plänen zurück. Jetzt hat Susanne Pfeffer in einer Pressemitteilung dem Rätselraten ein Ende gesetzt: Am 26. Oktober eröffnet sie zeitgleich in allen drei Häusern neue Ausstellungen. Ein Paukenschlag also. Mit Christian Huther hat sie genauer über ihr Programm gesprochen.

Frau Pfeffer, Sie leiten seit einem Dreivierteljahr das MMK, verraten aber erst jetzt Ihre Ideen. Weshalb?

SUSANNE PFEFFER: Mir war es wichtig, nicht irgendetwas aus dem Koffer zu ziehen, was ich auch an anderen Orten hätte machen können, sondern aus dem MMK heraus ein Programm zu entwickeln, das speziell für die verschiedenen Orte, die Räume, die Besucher gemacht ist und den Versuch unternimmt, das Jetzt zu denken. Darüber hinaus wollte ich in Ruhe das Team, die Sammlung, Frankfurt und die Räume besser kennenlernen. Erst aus dieser Kenntnis heraus lässt sich ein Programm entwickeln. Und natürlich laufen die Vorbereitungen für die kommenden Ausstellungen auf Hochtouren.

Was werden Ihre ersten Ausstellungen sein?

PFEFFER: Am 26. Oktober eröffnen wir mit einer großen Ausstellung der US-Künstlerin Cady Noland. Seit über 20 Jahren hat Noland keiner Ausstellung zugestimmt, daher freut es mich umso mehr, dass sie im Museum MMK erstmals in einer umfangreichen Ausstellung ihre Arbeiten vorstellt.

Worum geht es der Künstlerin in ihrem Werk?

PFEFFER: Cady Noland legt die Gewalt frei, die uns in Szenarien der räumlichen wie ideologischen Grenzziehung tagtäglich begegnet. Damit entblößt sie die vermeintliche Neutralität von Material und Form. Der Mythos des amerikanischen Traums, den Noland in ihrem Werk scheinbar naiv ernst nimmt, ist jedoch gegenwärtig zu einer globalisierten Wirklichkeit geworden: Verherrlichung von Gewalt, radikale Individualisierung, Konsum als Antrieb und Erfüllung, Kampf durch Ausschluss und Abgrenzung. Der Zaun, so beschrieb es Noland, sei die erste öffentliche Skulptur im kolonialen Amerika. Barrieren, Gatter und Zäune zeugen in ihrem Werk von den physischen und symbolischen Manifestationen, die Öffentlichkeit erzeugen und Teilhabe ausschließen. Wir zeigen über 70 Arbeiten aus ihrer gesamten Schaffenszeit im Dialog mit unserer Sammlung.

Was zeigen Sie an den beiden anderen Ausstellungsorten?

PFEFFER: Parallel dazu wird im Zollamt MMK die junge Britin Marianna Simnett vorgestellt. Ihr vor allem filmisches Werk war außerhalb von England noch in keinem europäischen Ausstellungshaus zu sehen. Ihre Arbeiten sind realistische Phantasmen, die sich mit Grenzziehung durch Normen, Kultur und Gender befassen. Und im Tower MMK zeigen wir „Weil ich nun mal hier lebe“, eine Gruppenausstellung mit Arbeiten, die sich mit strukturellem und institutionellem Rassismus und Gewalt auseinander setzen. Dabei protokollieren, ergänzen und hinterfragen sie die Konstruktion einer nationalen Homogenität, in der rassistische Gewalt in all ihren Formen alltäglich, den vermeintlich Nichtbetroffenen jedoch oft nicht gegenwärtig ist. Es werden Werke von Harun Farocki, Azin Feizabadi, Forensic Architecture, Natasha A. Kelly, Erik van Lieshout, Henrike Naumann, Emeka Ogboh, spot_the_silence, SPOTS, Hito Steyerl und Želimir Žilnik zu sehen sein.

Wollen Sie das Museum stärker politisch positionieren?

PFEFFER: Kunst ist ja per se politisch. Ihre hohe Sensibilität ermöglicht es Künstlern, gesellschaftliche Veränderungen früh und sehr genau wahrzunehmen und darzustellen. Das erlaubt wiederum uns, mit Hilfe von Kunst die Gesellschaft zu reflektieren. Für mich ist es daher wichtig, in der Planung immer auch den Raum zu lassen, um auf aktuelle und tiefgreifende Veränderungen reagieren zu können.

Zum Beispiel?

PFEFFER: Gegenwärtig sehen wir uns neben dem digitalen Wandel auch mit entscheidenden politischen Veränderungen, migrantischen Bewegungen und einer ganz neuen Form von Identitätspolitik konfrontiert.

Was wollen Sie sonst noch anders machen?

PFEFFER: Ich möchte weiterhin eng mit Künstlern arbeiten, um raumbezogene Arbeiten für unsere Sammlung zu entwickeln oder neue Werke für Ausstellungen zu machen. Die Neuproduktion von Werken erfordert viel Energie, sie ist ein sehr intensiver und spannender Prozess im Dialog mit den Künstlern. So können Arbeiten entstehen, die speziell für die Räume, die Sammlung, Frankfurt und vor allem für unsere Besucher gemacht sind. Darüber hinaus ist für mich die wissenschaftliche Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit einem Werk ein zentraler Bestandteil in der Museumsarbeit. Für die Noland-Ausstellung haben wir intensiv recherchiert und die erste umfangreiche Werkübersicht erstellt. So konnten wir auch Werke bislang unbekannter Provenienz wieder aufspüren.

Welche Künstler oder Werke fehlen Ihnen in der Sammlung?

PFEFFER: Die Sammlung ist sehr besonders, weil wir von den meisten Künstlern nicht nur eine einzelne Arbeit haben, sondern eine Werkgruppe. Insgesamt sind es mehr als 5000 Werke aus der Zeit ab 1960 bis in die unmittelbare Gegenwart. Meine Vorgänger, von Gründungsdirektor Peter Iden über Jean-Christophe Ammann und Udo Kittelmann bis zu Susanne Gaensheimer, haben oft Werke angekauft, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgesichert waren, aber heute zum Kanon der Gegenwartskunst zählen. Das möchte ich fortführen. Demgemäß kaufen wir gerade eine Arbeit von Marianna Simnett an. Aber es gilt natürlich auch, die Sammlung in den vorhandenen Strukturen zu erweitern. Daher wünsche ich mir, dass wir zu unseren zwei bisherigen Werken von Cady Noland noch etwas hinzugewinnen können. Ich arbeite jetzt erstmals eigenverantwortlich mit einer Sammlung. Insofern gehe ich bei den Erwerbungen sehr bedachtsam vor. Ich möchte ja Werke erwerben, die auch in den nächsten Generationen noch bedeutsam sind.

Nun ist das von Hans Hollein errichtete MMK mit seiner Dreiecksform ein markantes Haus mit sehr unterschiedlichen Räumen. Kommen Sie damit klar?

PFEFFER: Das Haus hat eine fantastische Architektur. Sie gut zu bespielen ist schon eine Herausforderung. Ich denke aber, dass schwierige Räume am Ende die einfacheren sind, eben weil sie einen herausfordern. Die große Halle im Erdgeschoss etwa ist wie ein öffentlicher Raum. Spektakulär sind auch die Treppen und Wege. Aber besonders reizvoll finde ich die vielen Blickachsen, die sich bei jeder Bewegung verschieben. Jeder Raum ist zwar sehr eigen, aber wenn man länger in ihm weilt, tritt doch seine dienende Funktion hervor. Holleins Räume sind ideal für Experimente, die in einem Haus für Gegenwartskunst immens wichtig sind.