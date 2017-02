Plötzlich steigt die Panik auf: Kurz vor dem Berlinale-Finale schlägt ein rumänischer Film alle in den Bann

Das maskuline Prinzip hat ausgedient. Kein Held weit und breit. Männer suhlen sich in ihrer Midlife-Crisis, wie der gefeuerte Musikkritiker in Josef Haders „Wilde Maus“, sind nicht in der Lage, elterliche Verantwortung zu übernehmen, wie der Vater in Thomas Arslans „Helle Nächte“ und die Ex-Junkie-Truppe in „T2 Trainspotting“, ballern als hirnlose Alpha-Tiere auf wehrlose Wildschweine in Agnieszka Hollands „Pokot“ oder rebellieren wehleidig mit unheilbaren Krankheiten gegen den beruflichen Erfolg ihrer Ehefrauen in Sally Potters „The Party“. So viele jammervolle Waschlappen hat man lange nicht mehr auf einem Haufen gesehen – zumindest nicht im Kino.

Dabei hapert es vor allem im Bereich des persönlichen Krisenmanagements, das in diesen bewegten Zeiten eine der wichtigsten Kernkompetenzen darstellt. In dem portugiesischen Wettbewerbsbeitrag „Colo“ von Teresa Villaverde führen die Auswirkungen der ökonomischen Krise im Land direkt in die Krise der Männlichkeit, die wiederum die ganze Familie mit in den Abgrund zieht. Die Arbeitslosigkeit des Vaters lässt den familiären Haushalt in die Insolvenz rutschen. Der Vater sitzt in der Badewanne und stülpt sich einen Eimer über den Kopf. Die pubertierende Tochter ist zwischen Rebellionsbedürfnis und Existenzangst hin und her geworfen. Die Mutter ist, immer am Rande der Erschöpfung, als einzige noch in der Lage, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Mit unnachgiebiger Genauigkeit beobachtet Villaverde diese Mittelstandsfamilie im freien Fall, den sozialen Abstieg und das Beziehungsdesaster. Ein psychosozialer Realismus, der in seiner Kompromisslosigkeit erstaunlich unberührt lässt.

Schräge Veganer

Größere Chancen auf eine Auszeichnung dürfte der letzte Wettbewerbsbeitrag „Ana, mon amour“ des rumänischen Regisseurs Calin Peter Netzer haben, der 2013 für „Mutter und Sohn“ den Goldenen Bären bekam. In einer klugen, unkonventionellen Erzählweise porträtiert Netzer die Machtverschiebungen in einer ungleichen Liebesbeziehung. Ana (Diana Cavallioti) ist psychisch labil, leidet unter Panikattacken und Depressionen. In Toma (Mircea Postelnicu) scheint die Literaturstudentin eine verständnisvollen Partner gefunden zu haben. Durch alle Krisen hindurch steht Toma fest an ihrer Seite, organisiert das gemeinsame Leben, Arztbesuche, zeigt als Vater und Alleinverdiener Verantwortung. Aber Fürsorge heißt auch Bevormundung. Ohne tendenziöse Parteinahme gräbt sich der Film tief hinein in die Abhängigkeitsstrukturen dieser Liebe, die ihre Ursache wiederum in eigenen frühkindlichen Prägungen haben. „Ana, mon amour“ ist ein Film, der weiß was er will und das auch zu erzählen vermag. Er hat das Publikum tief berührt.

Das konnte man beim besten Willen nicht von vielen Filmen in diesem schwachen Wettbewerbsjahrgang behaupten, der einiges Entbehrliches, viel Mittelmäßiges und nichts wirklich Herausragendes im Programm führte. Anders als im vergangenen Jahr war kein Film dabei, der aufrüttelte oder unmittelbaren Diskussionsbedarf produzierte. Kontroverse, wütende und enthusiastische Filme hatte sich Jury-Präsident Paul Vervoeven, der sich ja selbst als Kinoprovokateur einen Namen gemacht hat, zu Beginn der Berlinale gewünscht. Genau daran hat es in diesem Wettbewerbsprogramm gefehlt. Fast unmöglich scheint es da, Prognosen für die Bärenvergabe abzugeben.

Als Kritikerliebling gilt Aki Kaurismäkis „Auf der anderen Seite der Hoffnung“. In visueller, kompositorischer und narrativer Hinsicht ist dieser Film einer der wenigen, die wirklich Weltniveau zeigten. Aber kontrovers und provokativ ist der Film nicht. Kaurismäki erzählt in seinem typischen absurden Retro- und Slapstickstil von der Begegnung zwischen einem syrischen Flüchtling und einem Restaurantbesitzer in Helsinki.

Da haben die Regisseurinnen sich im Wettbewerb weiter vorgewagt. Agnieszka Hollands schräger Veganer-Thriller „Pokot“ aus den Tiefen der polnischen Provinz, Sally Potters messerscharfe Abrechnung mit dem linksliberalen Establishment in „The Party“, aber auch und vor allem Ildikó Enyedis Schlachthof-Liebesgeschichte „On Body and Soul“ dürfte bei der Vergabe des Goldenen Bären heute Abend eher in Betracht kommen.

Bei den Darstellerpreisen dürfte die Qual der Wahl hingegen nicht im mangelnden Angebot, sondern in der qualitativen Vielfalt liegen. Das gesamte Ensemble von „The Party“ hätte einen Kollektiv-Bären verdient, Daniela Vega für ihre Darstellung als Transsexuelle in dem chilenischen Beitrag „A Fantastic Woman“ genauso wie die Kongolesin Véro Tshanda Beya für ihre Rolle in „Félicité“. Bei den Männern hätte Steve Coogan für „The Dinner“ eine Auszeichnung verdient. Die Preisverleihung könnte in diesem Jahr spannender ausfallen als der Wettbewerb.