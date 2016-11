Künstler und Artisten im Neuen Theater Höchst: Lichter des Varietés: Ein Traum ist nicht nur ein Traum

„Varieté lebt davon, dass ein Traum niemals nur ein Traum ist“, beschwört Julius Zier, der künstlerische Leiter des Varietés, das Publikum. Dass man Träume umsetzen kann, zeigen die Künstler und Artisten, die ihre Zuschauer im Neuen Theater Höchst nun wieder einen Monat lang in eine Welt der Illusionen und des Staunens entführen. Allen voran Pavel Roujilo, der vielfach ausgezeichnete russische Balljongleur. Der Gewinner des Pariser „Festival mondial du Cirque de demain“ zählt zur absoluten Weltspitze und begeistert mit seiner Neun-Ball-Kaskade. In Höchst war er im vorigen Jahr bereits beim „Varieté unter Sternen“ auf der Schlossterrasse zu erleben.

Aber es gibt nicht nur den einen Star. Das Herbst-Varieté ist jung, frisch und frech; es gibt keine angestaubten Nummern alternder Las-Vegas-Stars, sondern einen Querschnitt des Besten, was die Szene derzeit zu bieten hat. Und das Beste bricht seit einigen Jahren auch mal gerne mit altgewohnten Varieté-Gepflogenheiten. Ohne Musik, aber knochenknirschend und atemkeuchend, kommt etwa die Paarakrobatik von Tuk & Sofie daher. Das dänische Artistenpaar inszeniert seine Akrobatik-Nummer liebevoll-schräg und auf Weltniveau. Sofie singt zudem live, wenn Kollegin Vanessa Lee aus Berlin am Trapez arbeitet. Die Berlinerin ist außerdem mit einer lasziven Hut-Jonglage in Ringelstrümpfen zu sehen.

Mehrfach preisgekrönt ist auch die Doppelkontorsion von Yana Kapusta und Elena Oleynichyuk alias „Duo Leya“, ausgebildet an der renommierten „Academy for Circus and Variety Arts“ in Kiew. Die beiden jungen Ukrainerinnen bringen in ihrer verspielten, aber kraftstrotzenden Darbietung Emotionen auf die Bühne und heben nicht nur sich selbst, sondern auch die Kunst der Artistik auf eine andere Ebene. Sein Genre neu erfunden hat der durchgeknallte Spanier Kerol, der im Kilt mit Keulen jongliert und dazu wie auf vier Tonspuren gleichzeitig beatboxt, also mit dem Mund Töne produziert – wenn er nicht gerade über die Lehnen der Zuschauer balanciert oder sich die Unterhose unterm Kilt hervorreißt.

A propos Balance: Wer außer Richard Ljungmann aus Göteborg, genannt Richardo, balanciert zehn Gläser, die auf verschiedenen Ebenen auf einem Luftballon stehen, mit dem Geigenbogen und spielt dazu auf der Geige mit eben diesem Bogen den Can Can? Da sind auch die Musiker der „Tom Schlüter Band“ fasziniert, die den Abend schwungvoll begleiten – eine Live-Begleitung ist keine Selbstverständlichkeit mehr in Varietés. Conférencier Marcel Köstling aus Hamburg hat mit dieser frechen Truppe leichtes Spiel und setzt gekonnt bindende Elemente mit Witzchen, Taschenspielerei, Gesang zur Ukulele oder der gekonnten Parodie einer gelangweilten osteuropäischen Koberer-Nummer, abgeguckt wo? Natürlich auf dem Hamburger Dom.