Ausstellung: Liebieghaus Frankfurt: Kentridge und wie er die Welt sah

Bloß kein falscher Respekt! Kein ehrwürdiges Erstarren, kein falsches Herumschleichen um antike Götter und Helden oder mittelalterliche Mutter-Gottes-Bildnisse! Längst hat sich das Frankfurter Skulpturenmuseum in der ehrwürdig-kauzigen Stilmix-Villa des Baron von Liebieg zu einem der weltweit führenden Zentren in der Polychromie-Forschung entwickelt. Das heißt: Antike Skulpturen waren farbig! Lange wollte das niemand wahrhaben. Die Antike: ein unantastbares Reich, in dem man still zu verehren hatte. Doch auch das Automaten-Theater spielte bei den Griechen eine große Rolle, lernen wir jetzt von Sammlungsleiter Vinzenz Brinkmann. Seit jeher ist das eine Lieblingsidee auch von William Kentridge, der die Genres ineinander übergehen lässt wie keiner sonst.

Bild-Zoom William Kentridge im Speisegemach des Liebieghauses mit seiner Porträtsammlung. Vor ihm sein „Singer Trio“ – drei historische Nähmaschinen, aus deren sich bewegenden Mikrofonen afrikanische Musik erschallt: ein kinetischer Spaß und doch eine ernste Reminiszenz an die Zeit der Industrialisierung. Abb.: Liebieghaus (2), dpa

Mit der Stille ist es jetzt im Liebieghaus endgültig aus. Da wird gehämmert und geklopft, erklingt laute Musik und flimmern Filme, auch auf und über Skulpturen. Die werden zu Mitspielern im geschäftigen Getriebe der Welt, wie sie William Kentridge sieht: eine verwirrend vielfältige, die vor unauflösbaren Zeichen und Verweisen strotzt. Marienstatuen mit Christuskind werden zu Statisten in Kentridges Film „Other Faces“. Darin geht es um Herkunft und Identität. Die Römer, in einem anderen Saal versammelt, werden zu Zuschauern und Mittätern von Kentridges Installation „The Refusal of Time“.

Zeichen in Bewegung

Sie hatte schon auf der Documenta 2012 für große Aufmerksamkeit gesorgt: eine Filmcollage, die auf mehreren Leinwänden unsere in Stunden gegliederte Zeit dem natürlichen Zeitempfinden gegenüberstellt – zwei fremde Welten.

Einige Neuschöpfungen sind speziell für diese Ausstellung entstanden, ein großer Pferde-Wandbehang gehört ebenso dazu wie ein kinetisches Selbstporträt als Kaffee-Maschine – „Coffee pots“ spielen im Kosmos des Südafrikaners Kentridge eine wichtige Rolle. Unter anderem verweisen sie auf das Thema Kolonisation.

Neben solchen Neuschöpfungen findet man auch unzählige von Kentridges bisherigen Werken, seine Filme sind in Schaukästen zwischen den historischen Objekten oder an den Wänden zu sehen: die ganze historische Sammlung des Hauses wird zu einem Spiel- und Tummelplatz des großen Kunstspielkindes, das 1955 in Südafrika geboren wurde.

Bild-Zoom Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) Antike Statue, dahinter ein Rufer mit Megafon von Kentridge.

Die Themen von William Kentridge mögen ernst sein: Sie kreisen um Herkunft und Apartheid, um philosophische Fragen, und auch vor zeithistorischen Konflikten scheuen sie nicht zurück: „Palmyra I und II“ zeigen eine antike Athena vor und nach der Zerstörung durch den IS 2015. Doch bei all dem ist Kentridge doch ein Kind geblieben, das sich sein Bild von der Welt machen möchte, ohne je zu einem Abschluss zu kommen. Kentridge spielt, indem er sich von seinen Künstler-Vorfahren anregen lässt, und ist sich zugleich bewusst, dass er die Tradition nur aus seinem zeitgenössischen Blick begreift.

Das ist der eines weißen Mannes in Südafrika, dessen Eltern beide prominente Anwälte im Kampf gegen die Apartheid waren. Eines Mannes, für den der Genozid der preußischen Truppen an den Herero in Deutsch-Südwestafrika zur eigenen Geschichte gehört. Eines Mannes, der immer wieder neu fragt: Was bedeutet Gerechtigkeit? Was ist eine politische Vision? Wie soll man herrschen?

Viele Werke von Kentridge entstehen aus der Auseinandersetzung mit historischen Situationen. „O Sentimental Machine“, die Arbeit, die der Ausstellung den Titel gibt, beschäftigt sich mit Leo Trotzki und seiner Sekretärin in ihrem Exil in Istanbul. Ein eigens aufgebauter Salon inklusive historischen Filmmaterials, das von verschiedenen Seiten auf den Zuschauer einwirkt, geben Zeugnis: und William Kentridge, der sich in seinen Filmen oft selber und gern auch doppelt inszeniert, mittendrin.

Filme und Skulpturen

Tief mittendrin in der Liebieghaus-Ausstellung steckt sein ganzes Werk tatsächlich. Dafür hat der Künstler Sorge getragen: Kaum ein Raum bleibt ohne überraschende Intervention, von den Sälen im Erdgeschoss bis zu den faszinierenden, grandios bespielten Studioli hoch oben im Dach der Villa. Dort gesellt Kentridge der Liebesgöttin Aphrodite eine Fliege hinzu: ein über Jahrhunderte tradiertes Symbol für das Gedenken an den Tod. Als Heinrich von Liebieg 1904 starb, hatte die Vernichtung der Herero in Südafrika gerade begonnen. Die Videoinstallation „Black Box“ ruft den Völkermord in Erinnerung: Die Schicksale und Lebensläufe dieser Welt, so unterschiedlich sie auch scheinen mögen, sind doch eng miteinander verflochten.

In viele einzelne Kabinette hat William Kentridge das Liebieghaus für seine Bedürfnisse unterteilt. Der Bühnenbildnerin Sabine Theunissen ist es dennoch gelungen, den Kentridge-Parcours als großes Gesamtkunstwerk zu gestalten. Dass es die Antike- und Mittelalter-Sammlung des Hauses wie selbstverständlich miteinfasst, sich an ihr entzündet, reibt und zu neuer Größe aufrichtet, ist erhebende Kunst. Ein Schauspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

O Sentimental Machine

Bis 26. August, Liebieghaus Frankfurt, Schaumainkai 71. Eintritt: 12 Euro.

Geöffnet Di–So 10–18, Do bis 21 Uhr. Tel.: (069) 6 05 09 82 00.