Konzrt in der Frankfurter Jahhunderthalle: Lindsey Stirling geigt uns auch mal ihre Meinung

Sie geigt uns nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre Meinung: Lindsey Stirling gastierte mit souverän-routiniertem Showkonzept in der Jahrhunderthalle.

Nanu, wie funktioniert denn dieser Trick? Gerade eben noch hüpfte Lindsey Stirling in der zweiten Etage ihrer als gigantische Projektionsfläche gestalteten Bühne, da springt sie plötzlich seitlich aus den Kulissen heraus. Dann kommt eine zweite, dritte, vierte und zuletzt gar fünfte Stirling dazu. Es sind aber nur als exakte Körperdoubles verkleidete Tänzerinnen, die hinter der perfekten Illusion stecken.

Ein wenig später wird die von Schlagzeuger Drew Steen und Keyboarder Kit Nolan kompetent begleitete 30 Jahre alte US-Violinistin mit nachhaltigem Tanztrieb bei „Hold My Heart“ auf gleich mehrere professionelle Tricks der Las-Vegas-Schule zurückgreifen, sich dabei etwa zweiteilen lassen und aus einem gläsernen Sarg steigen.

Drei Alben hat die in Gilbert, Arizona, geborene und aufgewachsene Lindsey Stirling seit 2012 veröffentlich, dazu weltweite Millionenumsätze, Platin, Gold, Youtube-Klicks generiert und all jenen Unkenrufern bewiesen: Virtuoses Fiedeln und Umherhopsen sind keineswegs so abseitig, dass sich dafür kein Publikum fände.

Erdrosselte Ratte

Als besonders kritisch erwiesen sich 2010 die Juroren in der fünften Staffel der US-Castingshow „America’s Got Talent“, die kein gutes Haar am als „Hip-Hop-Violinistin“ angetretenen Publikumsliebling ließen. Damals war sie 23. Einer gab ihr, bevor sie im Viertelfinale ausschied, noch mit auf den Weg: „Du klingst wie eine erdrosselte Ratte“. Den Entmutigern und Zurückweisern widmet Stirling zwischen Hymnischem wie „Crystallize“, „Shatter Me“ und „Stars Align“ eine längere flammende Rede. Auch zwei kürzlich Verstorbenen: Seit ihrem Debütalbum (2012) hatte sie Keyboarder Jason Gaviati begleitet. Und Vater Stephen Stirling, Religionslehrer und Autor, hatte seine künstlerisch ambitionierte Tochter von Anbeginn ermutigt und ihr geholfen. Trotz der herben Schicksalsschläge bleibt Lindsey zuversichtlich: „Was für ein Glück ich doch hatte, diesen beiden wunderbaren Menschen zu begegnen“.

Aufgewertet wird die stilistisch flexible Mixtur aus Elektronika, Dubstep, Klassischem und Progrock durch die permanente bunte Bilderflut und den unermüdlich über die Bühne umherwirbelnden feenhaften Derwisch Lindsey Stirling. Mitunter kommt bei den mehrheitlichen instrumentalen Songs auch Gesang aus der Konserve zum Einsatz: Vokalistin Rooty bereichert das tanzaffine „Love’s Just A Feeling“, Andrew McMahon die Mid-Tempo-Ballade „Something Wild“. Ein pointierter Videoclip mit selbstironischen Einblicken in die Bühnengarderobe sorgt ebenso für Erheiterung wie das Akustikset im Sitzen mit Mini-Instrumenten und den beiden in Bademäntel gekleideten Begleitern.

Bis zum rauschenden Finale „Roundtable Rival/Don’t Let This Feeling Fade“, wo Keyboarder Kit Nolan sogar auf der E-Gitarre abrocken darf, entführen Stirling und ihr Team hochprofessionell in surreale Traumwelten.