Hörbücher: Literaturtipps für die Ohren: Die 80er kehren brillant zurück

Ob beim Bügeln, beim Autofahren oder in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit: Hörbücher sind vielen Menschen regelmäßige Begleiter. Hier eine kleine Last-Minute-Auswahl kurz vor dem Weihnachtsfest.

Die Vielzahl guter Hörbücher und -spiele macht es fast unmöglich, an Weihnachten schnell zu entscheiden, welches das richtige Geschenk ist. Schon die Entscheidung zwischen dem Hörspiel mit vielen Sprechern, Musik und Effekten und dem Hörbuch mit meistens nur einer einzigen Stimme ist je nach Vorliebe des zu Beschenkenden entscheidend. Eine ganz subjektive Empfehlung sieht dieses Jahr daher so aus:

„Monster 1983“ (Bastei Lübbe) ist eine Krimi-Grusel-Teenager-1980er-Geschichte, die mit der dritten Staffel jetzt das Ende der Handlung erreicht hat – zum Leidwesen vieler Serienfans. Autor und Regisseur Ivar Leon Menger hat nicht nur jede Rolle mit bekannten Sprechern besetzt, deren Stimmen man sofort mit Hollywood-Stars in Verbindung bringt, sondern auch die 1980er brillant wiederbelebt. Walkmen und BMX-Räder sind in, Michael Jackson ist der aufsteigende Superstar, und die Welt ist, vor allem im Nachhinein betrachtet, einfach gut. Wenn nicht im idyllischen amerikanischen Kleinstädtchen Harmony Bay mysteriöse Morde geschehen würden. Eine herausragende Zeitreise und spannende Geschichte mit wundervollen Stimmen.

Talent als Regisseur

Noch weiter zurück in der Geschichte, nämlich ins Jahr 1890, geht Comedian und Hörspiel-Regisseur Bastian Pastewka, der mit „Sherlock Holmes und das Geheimnis des weißen Bandes“ (Goya Lit) den jüngsten, gleichnamigen Sherlock-Holmes-Roman von Anthony Horowitz in Hörspiel-Form bringt. Pastewka, der schon mehrfach Kriminalhörspiele inszeniert hat, belegt wieder, dass er als Hörspielregisseur mindestens so viel Talent besitzt wie als TV-Komiker. Atmosphärisch dicht und spannend inszeniert.

Dokumentarischen Charakters ist „Der Kreis des Zauberers. Thomas Mann und seine Familie“ (Der Hörverlag), das auf 17 CDs, einer DVD und einem Begleitbüchlein historische Quellen der Manns erschließt, die sonst nur selten zugänglich sind. Interviews mit Thomas Mann, aber auch Lesungen, Vorträge und Auftritte seiner Kinder sind hier zu finden. Eine Fundgrube für Mann-Leser. Nicht nur die von Thomas.

„Vertigo“ ist nicht nur der berühmte Film von Alfred Hitchcock, sondern ursprünglich ein französischer Roman, den Sprecher Jens Wawrczeck jetzt kongenial als Hörbuch eingelesen hat. Wawrczeck besticht immer wieder durch die Auswahl ungewöhnlicher Texte für seine Lesungen und schafft es mit „Vertigo – aus dem Reich der Toten“ (Vitaphon), den vielschichtigen Roman aus der schon fast erdrückenden Dominanz des Films zu befreien. Jens Wawrczeck haucht den Charakteren und dem Paris des Weltkriegs neues Leben ein.

Wawrczeck ist Fans mit seiner Stimme außerdem als Peter Shaw, Zweiter Detektiv der „Drei ???“ gut bekannt. In der längsten Hörspielserie der Welt gab es dieses Jahr drei Extra-Folgen, die ursprünglich fürs 3D-Hören in Planetarien aufgezeichnet und auch dort aufgeführt wurden. Per Lautsprecher zu Hause geht der dreidimensionale Eindruck natürlich verloren, aber „Die drei ??? und das kalte Auge“, „Der Tornadojäger“ sowie „Das Grab der Inka-Mumie“ umfassen jeweils zwei CDs und sind somit im Vergleich zu sonstigen Folgen überlang. Eine Extra-Portion für „???“-Freunde.

Neue Übersetzung

Ein moderner Klassiker in neuem Gewand ist die aktuelle Hörbuchfassung von Gabriel García Márquez’ „Hundert Jahre Einsamkeit“ (Hörbuch Hamburg). Ulrich Noethen liest die Neuübersetzung von Dagmar Ploetz, welche die Vielseitigkeit des Originals und seiner unterschiedlichen Stimmen erstmals herausarbeitet. Die lebendige Intensität der neuen Übersetzung und Noethens Lesung verleihen den insgesamt 1008 Minuten Hörbuch eine Sogkraft, die den Text des Literaturnobelpreisträgers neu erstrahlen lässt. Stundenlanges Hörvergnügen.