Maximilian Hecker ist einer der großen Außenseiter der deutschen Musikszene. „Meine scheinbar kitschige Musik wird hier häufig nicht ernst genommen und belächelt”, sagte Hecker einmal im dpa-Interview. Wer aber auf Romantik und große Gefühle steht, der ist bei dem Multi-Instrumentalisten genau richtig. Hecker verleiht mit seiner Musik der Seele Flügel - und zwar in Berlin (15.9.), Hamburg (16.9.) und Frankfurt (19.9.). Am 18. Oktober wird er noch in Dresden zu hören sein.

www.maximilian-hecker.com/live/index.html

(dpa)