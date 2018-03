Ausstellung: Mainzer Landesmuseum präsentiert die Comic-Helden unserer Kindheit

Nein, Entenhausen war nicht immer Entenhausen. Wer sich in die Geschichte der Disney-Comics vertieft, wie es jetzt in Mainz möglich ist, wird manche Überraschung erleben. Zunächst einmal gilt es, eine für jeden Comic-Fan bittere Pille zu schlucken: Die Strips waren für den begnadeten, aber charakterlich höchst schwierigen Walt Disney immer nur ein Nebenprodukt. Disney selbst ging es von Anfang an um Trickfilme: Da war er Pionier in jeder Hinsicht. Einer der allerersten, die den Tonfilm einführten. Und der erste überhaupt, der Farbe in den Film brachte. Fünf Jahr lang sicherte er sich das alleinige Recht auf „Technicolor“. Schon in den frühen 20er Jahren beschäftigte das Studio, das er als kreativer und sein Bruder als geschäftsführender Kopf leiteten, mehr als tausend Zeichner. In den 40er Jahren war es ein Vielfaches davon. Das hatte Folgen: Nicht das einzelne Bildkunstwerk stand im Mittelpunkt, sondern das Bemühen, Figuren zu schaffen, die leicht seriell zu fertigen und trotzdem höchst individuell waren.

Logisch, dass bei einem Bedarf von mindestens sechs, oft zwölf Zeichnungen pro Sekunde Unmengen davon benötigt wurden. Unverständlich hingegen ist heute, dass diese Bilder, oft in Storyboards festgehalten, nach dem Abfilmen weggeworfen wurden. Die wenigen, die sich erhalten haben, sind heute rare Schätze.

Tusche oder Bleistift

Zunächst entführt die Mainzer Ausstellung tief in diese Filmentstehungsgeschichte. Jedes einzelne Bild wurde gescribbelt, dann mit verschiedenen Farben korrigiert, die letzte Zeichnung mit Tusche oder Bleistift nachgemalt und schließlich abgefilmt – und alle Korrekturfarben dabei weggefiltert.

Die Comic-Strips, die schließlich in Zeitungen gedruckt wurden, fielen nebenher ab. Zunächst waren sie eine dem Konzern angenehme Werbemaßnahme, später allerdings trugen sie ihn finanziell: An 322 Zeitungen weltweit wurden sie verkauft und gedruckt und wurden zur lukrativen Einnahmequelle, als in den 30er und 40er Jahren der europäische Filmmarkt wegen des Weltkriegs wegbrach.

Einige wenige Künstler ragten aus dem Heer der abertausend Zeichner heraus. Carl Barks ist derjenige, den man hierzulande am besten kennt. Ihm sowie Al Taliaferro, Floyd Gottfredson sowie ihrem Nachfolger Don Rosa gelten spezielle Kapitel der Schau. In Schlaglichtern anhand amüsanter Beispiele beleuchten sie die Entwicklung der Welt von Donald, Daisy und Dagobert, von den drei Neffen Tick, Trick und Track sowie von Goofie und Micky Maus.

Weniger knuddelig

Die kleine Maus war, bevor sie zum Inbegriff der Rechtschaffenheit und entsprechend langweilig wurde, anfangs ein geradezu antibürgerlicher Rebell. Und zu frühen Zeiten war der stark entenhalsige und sehr langschnabelige Donald Duck viel weniger knuddelig als später.

„Horch, horch! Klatsch, klatsch!“ Im Rahmenprogramm der „Disney“-Ausstellung sprechen Comic-Experten aus ganz Deutschland. Für Kinder gibt es Workshops. Das Rahmenprogramm für Erwachsene startet am 20. clearing

Zahlreiche Studienblätter gaben Anweisungen für das Heer der Zeichner: Ganz genau ist auf ihnen verzeichnet, wie die Stellung des Zylinders auf Dagoberts Kopf seine Stimmung wiedergibt, und wie er durch seinen Zwicker zu gucken habe, wenn er einen Taler anschaut: emotional meisterhaft komponierte Bilder, auch oder gerade weil sie die massenmediale Reproduzierbarkeit nie aus dem Blick verlieren.

Carl Barks (1901–2000) war bis 1942 für 36 Donald-Duck-Filme verantwortlich, von 1943 bis 1965 entwickelte er unzählige Zehn-Seiten-Comics für den Verlag Western Publishing. Er ist der Erfinder von Dagobert Duck – der nicht von Anfang an da war, sondern erst 1947 geboren wurde: als Greis, wie Kurator Eduard Sebald vermerkt. Er hat die Schau entwickelt, aus der Idee heraus, eine Sammlung von 42 Barks-Blättern, die das Haus in den 90er Jahren angekauft hatte, in den umfangreichen Kontext seiner Entstehungsgeschichte zu stellen.

Notorischer Pechvogel

Der Greis Dagobert bekam dann, gewissermaßen nachträglich, eine Jugend geschenkt. In späteren Bänden wurde in Rückblenden auch aus seinen jüngeren Jahren erzählt, und man mag es kaum glauben: Auch eine Geliebte gab es einmal im Leben des talerversessenen Fantastilliardärs. Ihr Name ist Nelly.

Donald war ein notorischer Pechvogel schon immer. Seine drei Neffen Tick, Trick und Track traten allerdings erst 1937 in sein Leben: halbwüchsige Rabauken, die ihrem Onkel, als er ihnen die Tür öffnet, erst einmal einen Eimer Wasser über den Kopf kippen. So sehr ärgerten sie Donald, dass er die lauthals Plärrenden wenig später zur Tante zurückfuhr: Dann war bis zu ihrem nächsten Auftritt erst einmal für vier Jahre Pause. Zu den präpubertären und allseits kompetenten Pfadfinder-Kindern, die sie heute sind, entwickelten sich die drei erst im zweiten Anlauf.

Don Rosa, geboren 1951, gilt mit seinen detailfreudigen Zeichnungen und seinem Wortwitz als Carl Barks’ Erbe. 2002 allerdings beendete er seine Arbeit im Zwist mit dem Disney-Konzern. Der war nie berühmt dafür, seine Angestellten gut zu entlohnen oder ihnen gar eine eigene Autorschaft zuzugestehen. Frühe Arbeiten durften nicht signiert werden: Sie gingen umstandslos in den Besitz des Trickfilm-Konzerns über. Aus Floyd Gottfredsons Feder stammt das maßgebliche Model-Sheet zu Micky Maus. 45 Jahre lang zeichnete er die Maus, von 1930 bis 1975. Al Taliaferro (1905–1969) schließlich fing als Assistant Artist unter Gottfredson an und wurde zum großen Entenmaler. Er ist der Erfinder der Donald-Neffen, von Daisy Duck und von Donalds rotem Auto mit der Nummer 313.

Neben diesen Altmeistern zeigt die Schau in einem separaten Raum auch die beiden Deutschen Jan Gulbransson und Ulrich Schröder. Zur Zeit zeichnet Gulbrannson, geboren 1949, an einer hundertseitigen Geschichte der Ducks in Deutschland. Ulrich Schröder, 1964 geboren, ist der jüngste der Virtuosen im Disney-Kosmos. Sein Spektrum reicht von streichholzschachtelgroßen Vorzeichnungen bis zu großformatigen Kohlezeichnungen auf acryllasierter Leinwand. Donald als Guru oder in „Vom-Winde-verweht“-Pose à la Clark Gable: Entenhausen ist wahrlich überall.

Landesmuseum Mainz

Große Bleiche 49–51. Bis 29. Juli.

Geöffnet Di 10–20 Uhr, Mi bis So 10–17 Uhr. Eintritt 12 Euro.

Telefon (0 61 31) 2 85 72 10. Internet www.landesmuseum-mainz.de