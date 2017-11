Malewitsch-Gemälde als Fälschung identifiziert

Ein Ferrari und ein Da Vinci: Herbstauktionen in New York

New York. Vom letzten bekannten Da Vinci-Werk in Privatbesitz bis hin zu einem Ferrari, in dem Michael Schumacher 2001 den Grand Prix von Monaco gewann - bei den diesjährigen New Yorker Herbstauktionen ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Aber es dürfte wie immer teuer werden. mehr