Beliebter Schauspieler tot: Manfred Krug gestorben

Bilderstrecke Schauspieler, Sänger, Schriftsteller: Manfred Krug stirbt mit 79 Jahren

Der Schauspieler und Sänger Manfred Krug ist tot. Er starb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie das Management des Schauspielers mitteilte. Krug war einer der bekanntesten Schauspieler aus der ehemaligen DDR, die er 1977 verließ.Krug wurde 1937 in Duisburg geboren. Anstoß zur Ausreise aus der DDR war für den damals 40-Jährigen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Seine erste TV-Rolle im Westen hatte er als Fernfahrer in der Serie «Auf Achse». Zum Medien-Star wurde er als Hamburger «Tatort»-Kommissar an der Seite von Charles Brauer. Zwischen 1984 und 2001 stand Krug als Paul Stoever 41 Mal vor der «Tatort»-Kamera.Im April 2013 erhielt der in Ost und West beliebte Schauspieler das bundesverdienstkreuz. Zuletzt war es still geworden um Krug.