Jazzfestival: Mangelsdorffs Nachfolger zum Quietschen bringen

Das Deutsche Jazzfestival Frankfurt (DJF) präsentiert Ende Oktober in seiner 49. Ausgabe „Heimat, Blech und starke Frauen“. Ein Motto ist das aber nicht.

Da ist er wieder, der Jazz-Höhepunkt des Jahres: das „DJF“ 2018 in seiner auf fünf Tage (22. Oktober, 25. bis 28. Oktober) verlängerten Ausgabe. Aufgespielt wird an drei, im Grunde vier Spielorten: im HR-Sendesaal, der Alten Oper, dem Künstlerhaus Mousonturm und, für die unersättlichen Jam-Liebhaber, spätnachts am 27. im Hotel Lindner. Da haben die Musiker ihr Domizil.

Kern sind weiterhin von Donnerstag, 25. Oktober, bis Samstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr die drei Abende à drei Jazz-Acts im HR-Sendesaal. In diesen neun Einzelkonzerten scheint auch der weibliche, junge Zug der „DJF 2018“ auf. London ist ebenfalls ein Themenstrang.

Den zweigeteilten Epilog am Sonntag bestreiten im Künstlerhaus Mousonturm zwei Konzerte. Zunächst, als Sonntags-Matinee, das slowenisch-portugiesische Freundinnen-Duo Kaja Draksler & Susana Santos Silva. Die beiden jungen Frauen taugen an Piano und Trompete (auch Flügelhorn) zum Festival-Geheimtipp. Wer sich auf die Intimität und Intensität des Duos vorbereiten möchte, kann das mit ihrer CD „This Love“ tun.

Identitäten-Wechselspiel

Kaja Draksler aus Amsterdam taucht dem Hörensagen nach gern ins Innerste des Flügels ab. Susana Santos Silva steht für Avantgarde-Jazz und gilt in den USA als aufregende Improvisatorin, die Genregrenzen ignoriert und von Klassik bis Volksmusik, von Neuer Musik bis freiem Jazz alles ausprobiert.

Als Festival-Finale tritt abends „Kamaal Williams“ auf. Der Name umschreibt ein Londoner Identitäten-Wechselspiel zwischen dem muslimischen Taiwanesen Henry Wu (alias Kamaal) und seinen Trio-Mitathleten Pete Martin (bass) und Josh McKenzie (drums). Londoner Uptempo-Jazz, wild und postjazz: Das darf man sich nicht entgehen lassen.

Als Gastgeber zum Einstand tritt indes die Alte Oper auf. Sie bestreitet den spektakulären Eröffnungstag als Hommage an Frankfurts „Heimat-Jazzer“, den Posaunisten Albert Mangelsdorff. Der war eine Gallionsfigur des Jazz in Deutschland und wäre bald 90 geworden: Grund genug, nochmals Weggefährten und Nachfolger zu versammeln und mit sanftem Festivaldruck zum Quietschen zu bringen. Konkret sind das Größen wie Saxofonist Christof Lauer, Pianist Joachim Kühn und die Posaunisten Nils Wogram, Samuel Blaser und Stefan Lottermann, alles unter Jim McNeelys Bigband-Leitung.

Jodeln auf Indisch

Die Bigband eröffnet auch Tag 1 im Sendesaal. Dabei kommt der „Heimat“-Aspekt auf andere Art zum Tragen, denn im weltoffenen Jazz-Genre lässt er gewiss keine dumpfen Plumpheiten erwarten. „Da wird auch auf Indisch gejodelt“, sagt Festivalleiter Olaf Stötzl über Matthias Schriefl („Allgäu meets India“), den die Bigband für seine Mixtur von Alpen-Folk, Jazz, Punk, neuer Kammermusik und krachledernen Slapsticks engagiert hat. Sarah Buechi singt, und der Schweizer Sebastian Merk sorgt dafür, dass Alphorn und Bansuriflöte, Jazzmoves und Raga-Modi sich versöhnen.

Die französische Trompeterin Airelle Besson, auch sie mit 40 eher frisch, setzt den Abend mit Piano und Schlagzeug (keine Basslage!) im Mittelteil fort. Joachim Kühn ist mit dabei, wenn der Pariser Saxofonist Emile Parisien den jüngsten Ruhm seines „Sfumato“-Albums zum Erlebnis macht: melodienselige Folklore, abgeschmeckt mit frei-abstrakter Impro, komplexem Jazz und Pop-Appeal.

Weitere Höhepunkte sind „Oddarang“, das ist der finnische Drummer Olavi Louhivuori mit vier Musikern an Posaune und Bass, Cello und Gitarre , sowie „Shake Stew“ aus Österreich und die Band der trompetenden Londoner Bahrainerin Yazz Ahmed („La saboteuse“). Dass Finnland „odd arrangements“ mag, steht eben auch jenseits des finnischen „Levan Polkka“ außer Frage. Das österreichische „Shake Stew“-Septett schwelgt rund um Lukas Kranzelbinder in Bläsern, Bässen und Getrommel und lebt aus Emotion und Spiritualität, mystischen Grooves und Kollektiv-Impros, die manche an Charles Mingus erinnern. Die Spannung wächst!